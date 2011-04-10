На Арбате сегодня весеннее солнце будут приманивать мыльными пузырями

//Город М

10 апреля 2011, 10:24 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Традиционный парад мыльных пузырей пройдет по Арбату в воскресенье, несмотря на то что синоптики обещают облачность и дождь в течение всего воскресенья.

Однако давление уже начало расти после вчерашнего минимума, а воздух может прогреться до 8 градусов тепла.

Организаторы рекомендуют участникам парада одеться празднично и ярко, приобрести заранее мыльные пузыри в любом газетном киоске или магазине детских игрушек. Не возбраняется выдувать пузыри с помощью механических агрегатов и любых других приспособлений. "Берите с собой бабушек, дедушек, детей и, конечно, друзей!" - призывают активисты движения.

Организаторы парада мыльных пузырей, или "дримфлеша", просят участников воздержаться от любых политических лозунгов и высказываний, и заявляют, что парад состоится в любую погоду и при любых обстоятельствах.