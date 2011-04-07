Столичная мэрия ищет, куда пристроить каждый второй автомобиль москвичей

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7 апреля 2011, 19:29 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Во дворах московских домов есть место только для половины личного автопарка москвичей.

«В городе на сегодняшний день зарегистрировано почти 3,7 млн автомобилей. Парковочное пространство организовано лишь наполовину», - заявил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он напомнил, что у властей есть программа создания дополнительных паркингов в каждом дворе.

«Повторяю - по согласованию с жителями, с товариществами собственников жилья, депутатским корпусом, старшими по дворам и подъездам будем организовывать дополнительные парковки во дворах», – заявил заммэра Интерфаксу.