Речные трамваи откроют сезон на Москве-реке в следующие выходные

//Город М

7 апреля 2011, 15:22 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Летняя навигация на Москве-реке открывается 15 апреля.

В этом году на радость любителям водных прогулок цены на проезд не вырастут: взрослым билет по-прежнему обойдется в 400 рублей, а детям - в 150 рублей, сообщает Столичная судоходная компания.

По будням до 15.00 сохранятся льготы для пенсионеров, ветеранов, школьников и студентов, которые могут приобрести билеты за 150 рублей.

Торжественная же церемония открытия навигации, в которой примут участие кадеты, чиновники и ветераны, пройдет 21 апреля.

Обычно по центру Москвы курсируют около 20 речных трамвайчиков.