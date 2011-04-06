Московскую кольцевую автодорогу опять ожидает реконструкция

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6 апреля 2011, 22:45 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Реконструкция МКАД необходима в первую очередь для того, чтобы она вновь стала выполнять функции объездной дороги.

"Никто никогда не предусматривал, что вдоль объездной дороги появятся одни торговые центры. Ведь сейчас нет ни одного участка без ТЦ. МКАД перестал выполнять функции объездной магистрали, фактически она превратилась в торговую улицу. Поэтому ее надо реконструировать", - заявил исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий Свешников РИА Новости, комментируя утверждение главного архитектора Москвы Александра Кузьмина, что 80% МКАД подлежит реконструкции.

"Средняя длина МКАД - 106 километров. И примерно 80% будет реконструировано", - рассказал Кузьмин Российской газете.

По его словам, в реконструкции трассы должны участвовать три стороны: Москва, Московская область и частные компании.

"МКАД для Московской области стал практически самой выгодной территорией. Если посмотреть на аэрофотосъемку, то вы увидите, что две стороны МКАД очень разные. Со стороны области практически на каждом километре стоят большие торговые комплексы. В итоге московское кольцо стало обслуживать еще те объекты, которые к нему прилегают", - отметил Кузьмин.

Архитектор рассказал, что для подъезда к торговым центрам будут построены дороги-дублеры вдоль МКАДа. Первый участок, например, планируется пустить в районе торгового центра "Крокус Сити.

Кроме того, необходимо сделать дополнительные съезды, которые бы давали людям возможность заезжать на МКАД напрямую, а не через город.