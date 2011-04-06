Керимов построит в Подмосковье VIP-аэродром

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6 апреля 2011, 17:01 [ «Аргументы Недели» ]

Проект строительства первого в России аэропорта бизнес-авиации одобрило в среду правительство Московской области.

Воздушную гавань для VIP-пассажиров за 6,5 миллиарда рублей будет развивать структура бизнесмена Сулеймана Керимова, который еще в 2008 году создал закрытое акционерное общество "Аэропорт "Кубинка". В середине прошлого года оно выиграло на аукционе за 7 миллионов долларов участок, занимающий две трети военного аэропорта "Кубинка". Сейчас там Центр показа авиационной техники, в который входят пилотажные группы "Стрижи" и "Русские Витязи", и ремонтный завод, уточняет сайт vesti.ru.

Первые полеты компания собирается начать уже на будущий год.

Расписание полётов будут подгонять под клиентов, обещают в ЗАО. Ожидается, что к 2018 году, когда аэропорт выйдет на проектную мощность, пропускная способность составит до 500 тысяч пассажиров в год или от 20 тысяч до 50 тысяч воздушных судов.