Весна прошла: к вечеру в Москве начнется дождь, а завтра он может стать снегом

//Город М

6 апреля 2011, 16:46 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Циклон, идущий на Москву, несет мокрый снег с дождем, обещают синоптики.

Уже во второй половине среды в Москве и области возможен небольшой дождь. В четверг температура опустится до плюс 7-10 градусов, в пятницу - до плюс 5-7, а в субботу - до плюс 3-5. За ближайшие два дня в регионе может выпасть до 3-4 миллиметра осадков в сутки, а в субботу - до 10 миллиметров, уточняет Гидрометеобюро Москвы и Московской области

Синоптики не просто констатируют конец апрельских солнечных дней, но и советуют метеозависимым горожанам быть внимательнее в пятницу и субботу: атмосферное давление опустится до рекордных отметок - 718-720 миллиметров ртутного столба.