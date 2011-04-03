Больше 1 миллиарда рублей задолжали москвичи коммунальным службам
3 апреля 2011, 10:13 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
39 тысяч жителей Москвы в сумме задолжали свыше 1,2 миллиарда рублей жилищно-коммунальным службам города, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов столицы.
594 тысячи граждан и организаций столицы являются должниками. Общая сумма их задолженности превышает 679 миллиардов рублей.
4 тысячи юридических лиц не выплачивают заработную плату – задолженность превышает 1,1 миллиарда рублей.
Еще 46 тысяч москвичей задолжали около 113 миллиардов рублей кредитным организациям.