Московские улицы первый раз в этом году помоют с шампунем

Впервые при весенней уборке города улицы Москвы четырежды вымоют специальными моющими средствами, сообщил в субботу заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

На заседании городского штаба по весеннему благоустройству он заявил, что в этом году дороги после зимней грязи и остатков реагентов будут мыть чаще.

«Промывка будет неоднократная. В отличие от технологии, примененной весной прошлого года с двукратной промывкой «чистодором», в этом году дороги промоют четыре раза. И обязательно выполним четырехкратную промывку тротуаров», - сказал он.