Лед на московских улицах растает в понедельник, обещают синоптики

В понедельник температура воздуха в Москве поднимется до 4 градусов тепла, обещают в Центре погоды Фобос.

По прогнозам синоптиков, этого будет достаточно, чтобы растаял лед покрывший дороги города за последнюю неделю.

Гололедица образовалась в результате действия скандинавского циклона, который почти неделю заметает столицу снегом.

"За счет последних дней на столичных тротуарах и дорогах появился снежный накат, но за несколько дней он исчезнет. Между тем, снежный накат может снова образоваться в столице и на следующей неделе, в связи с ожидающимися осадками ", - уточнили в Центре.

Снежный накат представляет собой уплотненный слой снега, который образуется из-за того, что машины и пешеходы утрамбовывают снег, двигаясь по дорогам и тротуарам, поясняет РИА Новости.