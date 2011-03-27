Лед на московских улицах растает в понедельник, обещают синоптики
27 марта 2011, 12:45 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
В понедельник температура воздуха в Москве поднимется до 4 градусов тепла, обещают в Центре погоды Фобос.
По прогнозам синоптиков, этого будет достаточно, чтобы растаял лед покрывший дороги города за последнюю неделю.
Гололедица образовалась в результате действия скандинавского циклона, который почти неделю заметает столицу снегом.
"За счет последних дней на столичных тротуарах и дорогах появился снежный накат, но за несколько дней он исчезнет. Между тем, снежный накат может снова образоваться в столице и на следующей неделе, в связи с ожидающимися осадками ", - уточнили в Центре.
Снежный накат представляет собой уплотненный слой снега, который образуется из-за того, что машины и пешеходы утрамбовывают снег, двигаясь по дорогам и тротуарам, поясняет РИА Новости.