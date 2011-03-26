Боровицкие ворота Кремля в апреле закроют на ремонт, а Мавзолей - откроют

На три недели - с 11 по 30 апреля - будут закрыты на ремонт Боровицкие ворота Московского Кремля.

Как сообщает пресс-служба ФСО, за это время будет произведен капитальный ремонт гранитной лестницы у башни ворот.

Проезд автотранспорта в Кремль ограничения не коснутся, речь идет только о проходе для пешеходов.

Кроме того, добавляют в пресс-службе, в апреле после ремонта будет открыт мавзолей на Красной площади.