Боровицкие ворота Кремля в апреле закроют на ремонт, а Мавзолей - откроют
26 марта 2011, 14:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
На три недели - с 11 по 30 апреля - будут закрыты на ремонт Боровицкие ворота Московского Кремля.
Как сообщает пресс-служба ФСО, за это время будет произведен капитальный ремонт гранитной лестницы у башни ворот.
Проезд автотранспорта в Кремль ограничения не коснутся, речь идет только о проходе для пешеходов.
Кроме того, добавляют в пресс-службе, в апреле после ремонта будет открыт мавзолей на Красной площади.