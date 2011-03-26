Скандинавский циклон продолжает заметать Москву снегом

Предупреждение москвичей о возможности чрезвычайных ситуаций, связанных с погодными условиями, пятый день подряд публикует Главное управление МЧС России по Москве.

"Из-за гололедицы, наледи, сосулек на дорогах возможно затруднение движения транспорта, появление пробок и аварийных ситуаций, повышение травматизма среди населения", - говорится в субботнем сообщении ведомства.

Из-за сильного ветра, порывы которого могут достигать до 12-15 метров в секунду, возможны повреждения линий электропередачи, обрывы телефонных линий, частичный повал деревьев, повреждение рекламных щитов.

Спасатели советуют автолюбителям опасаться повреждения автотранспорта из-за обрушения слабо укрепленных конструкций.

Со вторника над московским регионом властвует скандинавский циклон, который принес снег, дождь и ветер до 20 м/с. Синоптики предупреждают, что такая погода может продлиться до конца месяца.