До 16 мая москвичам будет трудно перейти с «Третьяковской» на «Новокузнецкую»

До середины мая будут продолжен ремонт перехода со станции "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии московского метро на станцию "Третьяковская" Калининской линии (северный станционный зал).

Режим работы перехода был изменен еще в конце февраля в связи с реконструкцией эскалатора, но метрополитеновцы обещали, что ограничение продлится до 31 марта.

Однако с 5 апреля по 16 мая 2011 года, "ло рабочим дням с 8.00 до 10.00 и с 17.00 до 19.00 эскалаторы перехода со станции "Третьяковская" Калининской линии будут работать только на подъем, отмечается в материале. Переход пассажиров со станции "Новокузнецкая" на станцию "Третьяковская" Калининской линии будет осуществляться через станцию "Третьяковская" Калужско-Рижской линии (южный станционный зал)", - говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Это не единственное ограничение, действующее сейчас в московском метро. С 5 февраля для входа и выхода пассажиров в связи с ремонтными работами закрыта станция московского метрополитена "Парк культуры" Кольцевой линии. До 30 апреля для входа пассажиров в утренние часы закрыта станция "Смоленская" Арбатско-Покровской линии, напоминает РИА Новости.

Замена эскалаторов и реконструкция вестибюлей планируется в ближайшее время на восьми станциях московского метрополитена, а именно на станциях "Медведково", "ВДНХ", "Красные ворота", "Бабушкинская", "Марксистская", "Бауманская", "Проспект Мира"- кольцевая и "Новогиреево".