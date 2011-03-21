Мосгордума собирается выгнать курильщиков из подъездов

По законопроекту "О защите населения города Москвы от табачного дыма", курильщикам, выставленным родственниками из квартир, придется предаваться своей пагубной привычке на улице.

Законопроект в понедельник рассматривала на заседании комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья, сообщает пресс-служба столичного парламента.

Документ предполагает запрещение курения на всех объектах, являющихся собственностью города Москвы, а также в помещениях, арендуемых у города. Особое внимание при этом будет обращено на социальные объекты: жилые дома, школы, больницы, театры, спортивные сооружения. Для курения будут оборудованы специальные открытые площадки.

Что же касается арендуемых у города помещений, то отказ от курения будет закреплен в договоре аренды. Иными словами, город отдаст в аренду какое-либо здание или помещение только в том случае, если арендатор закрепит в договоре запрет на курение внутри этих площадей.

Пресс-служба добавляет, что проект закона будет выложен на сайте Московской городской думы для общественного обсуждения, а также направлен мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой ознакомить с ним все заинтересованные структуры исполнительной власти.