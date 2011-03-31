«День гнева» состоится в Москве раньше срока

Акция протеста "День гнева" санкционирована мэрией Москвы и пройдет 10 апреля, сообщила пресс-секретарь движения "Левый фронт" Анастасия Удальцова.

Традиционно "День гнева" проводится 12 числа. Однако, по словам Удальцовой, акция была перенесена, так как 12 апреля в России будет отмечаться День космонавтики, передает РИА Новости.

День гнева - акции российских оппозиционных партий, движений и групп в защиту интересов людей от ухудшения социально-экономического положения. На митингах выдвигаются и политические требования: свободные выборы, расширение полномочий местного самоуправления, оставка коррумпированных чиновников и др.

Большая часть митингов проходит в Москве. В 2010 году московские власти запретили, а затем разогнали «День гнева» семь раз: 20 марта, 28 июня, 12 августа, 12 сентября, 12 октября, 12 ноября и 12 декабря.