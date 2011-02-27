Пресс-конференция в защиту бард-клуба «Гнездо глухаря» прошла на днях в столице. Напомним, Госпожнадзор пытается закрыть его, хотя экспертиза Академии государственной противопожарной службы МЧС России однозначно показала: опасности для людей пребывание в помещениях клуба не представляет.



На конференции о вопиющем поведении пожарных рассказали известные барды Вероника Долина, Вадим Егоров и Дмитрий Сухарев. Представители Госпожнадзора на мероприятие не пришли, хотя их приглашали. «Видимо, они боятся неудобных вопросов, - говорит ответственный секретарь бард-клуба Алексей Ермилов. И есть чего бояться! Пожарные заявляли, что проводили проверку, результатом которой стало закрытие «Гнезда глухаря», по поручению прокуратуры. Мы написали запрос в прокуратуру, которая прислала официальный ответ: никакого поручения Госпожнадзору они не давали. Таким образом проверка в наших помещениях осуществлялась незаконно!».

За последние 1,5 года пожарные проверяли помещения клуба 12 раз и ничего не находили. На 13-й раз они вдруг накопали какие-то «неустранимые» нарушения. Теперь, по неофициальным данным, пожарные хотят провести в клубе следственый эксперимент: бросить дымовую шашку и посмотреть, за какое время люди смогут покинуть помещение.

«Это абсурд, - комментирует Алексей Ермилов. Вместо того, чтобы действовать по закону и по науке (проводить предусмотренные методиками и расчеты и прислушаться к результатам экспертизы Академии МЧС России, которая эти расчеты уже провела), они хотят устроить у нас в бард-клубе театрализованное шоу с дымовой завесой и разбегающимися актерами!»

«Аргументы недели» будут следить за развитием событий.