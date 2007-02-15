Не Царицынское это дело

Что именно здесь строят? Вот, например, мост между прудами. Почему-то он не каменный, а скучно-­бетонный, будто сделан не для старинной усадьбы, а для городской промзоны. Подойдя к Фигурному мосту, я обнаружила справа от него новую коленчатую лестницу. Диссонанс между изяществом старинной постройки и угловатой примитивностью современной лестницы просто неописуем. И кому пришло в голову решение поставить здесь эту груду металла и тротуарной плитки?

Пройдя под мостом, попадаю на площадь перед Большим дворцом. Дворец огорожен, частично закрыт лесами. Слышно, что внутри вовсю кипит работа. Уже готова крыша, по ее краю я замечаю парапет. Говорят, здесь будет кафе на 150 человек... Хлебный дом перекрыт стеклянным куполом, который смотрится здесь крайне чужеродно. Возмущение во мне так и кипит: кто дал право современным строителям додумывать за архитекторов, которым благоволила сама Екатерина? Может, не зря тогда дворец решено было оставить недостроенным? Таковым он должен был быть и сегодня!

Каждый, кто побывает в Царицыно сегодня, поймет: перестройка усадьбы – это грубое вмешательство и в историческую правду, и в здравый смысл. Хотя превращать старинный царский парк и живописные развалины в «причесанные» ландшафты благоустроенного по новой моде парка культуры – вполне в духе сложившейся в последние 10 лет архитектурной политики московских властей.

Аргумент горожанина