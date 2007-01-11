Зачистка шаурменов

Меньше всего повезло шаурме в центре города, на путях следования начальства и проверяющих органов. На Тверской, Арбате, Воздвиженке, в окрестностях метро «Тульская» шаурмы не сыщешь. А где-нибудь на «Домодедовской» – пожалуйста, ешь от пуза. Чтобы совсем обезопасить себя на случай проверки, торговцы заявляют, что шаурма у них теперь не шаурма, а «шашлычки в лепешке». Про шашлычки Лужков ничего плохого не говорил. Под другим названием скрывается та же самая курятина из непроверенных источников, и кладут «шашлычок» в лепешку те же немытые руки бывшего «шаурмена». Вкус, в общем, тоже мало изменился. Но статистика вкусов не различает, и для нее – а также для официальных рапортов – шаурмы в Москве как бы не стало.

А летом 2006 года в столице было около 170 палаток и кафешек, которые специализировались на шаурме. Еще на полутора сотнях точек помимо нее готовили шашлык, пирожки, куры­-гриль и так далее. Шаурма завоевала 3% от всего оборота рынка уличного питания. Владельцы таких палаток – как правило, ПБОЮЛы. У этих ребят нет штатных маркетологов, дизайнеров, они не предпринимают специальных акций, чтобы захватить рынок. Тем не менее, согласно опросам, примерно десятая часть москвичей среди самых популярных стрит-фудов называет шаурму.

В Москве не было громких историй об отравлениях именно шаурмой. Объявив ее «вне закона», столичные власти нанесли, так сказать, упреждающий удар. «Идея запрета шаурмы принадлежит Московскому управлению Роспотребнадзора, – говорит председатель Комиссии Могордумы по здравоохранению и охране общест­венного здоровья Людмила Стебенкова. – Дело не столько в мясе – оно все-таки проходит термическую обработку, сколько в продавцах без медкнижек, но с гепатитом».

Сейчас можно со всей определенностью сказать: городские власти со всем своим административным ресурсом против живучей шаурмы оказались практически бессильны. Единственная надежда – на время. Крупные сети стрит-фуда – «Крошка-­Картошка», Star dogs , «Теремок» – уже переделили львиную долю прибылей процветающего рынка быстрого уличного питания. Шаурму они серьезным конкурентом не считают и говорят, что скоро смогут вытеснить ее из Москвы, потому что потребитель рано или поздно «проголосует ногами» – пойдет туда, где вкусно и безопасно.

Аргументы статистики