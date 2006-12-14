Рестораны подсели на «японовспоможение»

- В столице чрезвычайно мало ресторанов, где для обряда принятия пищи все организовано правильно. Еда - полноценная культура. Здесь важно все: антураж, одежда официантов, культура обслуживания, происходящее вокруг действо... И конечно, кухня. Есть несколько моментов в организации столичных ресторанов, которые меня искренне возмущают.

Сейчас практически в каждом московском кафе подают суши. Роллы и сашими можно заказать даже в кофейнях и пивных ресторанах. Это же сочетание несочетаемого! Бизнесмены, видимо, считают, что «японовспоможение» позволит привлечь в ресторан дополнительных посетителей. Я думаю, что такое поведение - спекуляция на вкусах тех, кто действительно разбирается в хорошей еде. Да и какие суши вам подадут в Москве? Они лишь отдаленно напоминают настоящее японское блюдо.

В столице неимоверно дорогая китайская еда. Во всем мире она считается фаст-фудом и стоит соответственно. У нас же она преподносится как изысканный деликатес. На мой взгляд, китайских ресторанов в Москве слишком мало, поэтому их владельцы чувствуют себя вольготно и не прикладывают достаточно усилий для того, чтобы улучшить кухню или понизить цены за счет привлечения большего количества посетителей.

Если же вы хотите открыть свой ресторан в Москве, то вам поможет софт для автоматизации работы ресторана от Кафе Софт.