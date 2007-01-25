Новая диктатура

Возможно, не все ясно представляют себе, о ЧЕМ идет речь.

А политкорректность – это доктрина, возникшая в середине прош­лого века, согласно которой в обществе недопустимы никакие высказывания, оскорбляющие слух какой-либо группировки, национальности, как правило, меньшинства. Исходя из положения, что все люди равны, политкорректность требует запретить слова, которые могут нанести моральный урон кому бы то ни было. …И не нужно было семидесяти лет диктатуры, чтобы в итоге политкорректность превратилась в фарс и абсурд! Нынче нет стариков – есть «социально слабые», нет умственно отсталых – есть «умные в иной форме». Не дай бог назвать афроамериканца «негром» или «черным». Впрочем, это у них. У нас «черными» называют не только негров, но и любых граждан южных республик. Нельзя называть гомосексуализм «педерастией», нельзя…



А вот славные еврейские анекдоты жалко, честное слово! «Там» их рассказывать нельзя. У нас – в любой компании. Господи, да всего не перечислишь! Думаю, Шекспир не осмелился бы сочинить «Венецианского купца» в наше время – приклеили бы «антисемита»…

У разных рас – различные дарования. Я не вижу ничего ужасного в признании факта, что латиноамериканцы или негры (пардон, африканцы. – А.К.) в футбол играют лучше, чем на скрипке, а евреи имеют большие достижения в игре на бирже или на той же самой скрипке, чем в футболе или боксе. Но попробуйте это публично высказать – сразу обвинят в расизме. Ибо «все расы равны!». Вообще идея глобального равенства сама по себе тупа, как говорят – «Бог леса не равнял». Даже близнецы – и те отличаются...

В конце ХХ века рухнула Берлинская стена, похоронив образ Империи Зла и угрозу коммунистической тирании. Мир вздохнул облегченно, и я вместе со всем миром: казалось, что больше препятствий к свободе и демократии нет. Казалось, что «краеугольным камнем» будущего общества, естественно, должна стать Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН еще в 1948 году. Конечно, славно провозгласить на весь мир документ, который утверждает, что человеку изначально присущи доброта и чувство справедливости, что он имеет неотъемлемое право на жизнь, труд, свободу передвижения и вообще, что «человек создан для счастья, как птица для полета». Но, как говорится, «недолго музыка играла». Человеки оказались не такими хорошими: производство стрелкового оружия и его мировой экспорт выросли в несколько раз, ибо в разных частях планеты стали возникать новые войны, не имеющие никакой идеологической подоплеки, – религиозные, расовые и даже племенные. В СССР же декларация прав признавалась только на бумаге, и когда Союз развалился, ее «забыли» в потоке кровавых политических и межнациональных конф­ликтов.

Вот и оказалось, что писатель Уильям Голдинг был прав, когда написал, что «человек – самое опасное животное, живущее на земле». У мировых идеологов возникла растерянность – реальность не соответствовала начертанным в декларации высоким идеям и правилам. Пока существовало противостояние двух мировых систем, все можно было сваливать на Империю Зла. Но теперь кого обвинять? Человечество? И тут появилась новая тирания – тирания двойных стандартов, тирания «правильных» понятий, применяемых в самых ошибочных или даже абсурдных случаях. Попробуй какой-нибудь политик официально процитировать эту мысль Голдинга – его сотрут в порошок как фашиста, садиста, расиста и вообще ксенофоба! Его карьера будет кончена – общественное мнение не потерпит. Можно смело утверждать, что в западном мире возникла новая диктатура – ДИКТАТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ.

Сейчас на Западе, да и у нас тоже, гомосексуалисты свободно устраивают шествия и парады, где открыто заявляют о своей ориентации. При этом власти пребывают в спокойст­вии, так как считают себя политкорректными. Но стоит мне, например, прямо и откровенно заявить о своей гетеросексуальности, как меня обвинят в гомофобии, а в некоторых странах могут даже посадить за решетку. Забавно, но представителя сексменьшинств никогда не обвинят в гетерофобии! ИНОГДА СТРАШНО ВЫСКАЗАТЬ СВОИ МЫСЛИ! Преследует опасение, что где-то рядом «сидят и ждут», чтобы ты обронил неполиткорректное слово... Между прочим, это уже ущемление права на свободное высказывание мыслей, пусть и спорных. Тем не менее мы отводим глаза от прискорбного факта, что люди не равны друг другу и права человека нарушаются почти ВЕЗДЕ, а не только в оккупированных иноземными войсками странах. Политкорректность – это узаконенная ложь во всем.

Политкорректность вынуждает наше правительство заявлять, что укрепление вертикали власти есть укрепление демократии. Это неправда. Укрепление вертикали – это наступление на нашу фиктивную демократию, и это необходимо для стабильности страны. Но мы – рабы новой диктатуры – боимся называть вещи своими именами.

«Политкорректная» казнь Саддама Хусейна вызывает отвращение и даже отчаяние от беспомощности мира перед наглой и лицемерной позицией США. Диктатура политического ханжества не дает возможности ни понять, ни громко признать – если диктатор и повинен, то только в том, что он управлял своей страной по законам культуры ее народа. Что, Саддам более виновен, чем Навуходоносор, Саладин, Ричард Львиное Сердце или герцог Альба, которые вырезали целые города, если те не подчинялись? Да, они жили в Средневековье и ранее, но политкорректность запрещает утверждать, что есть культуры, переживающие сейчас свое Средневековье.

Легендарный актер Марлон Брандо, как-то выступая в телепередаче журналиста Ларри Кинга, допустил высказывание о том, что Голливудом заправляют евреи. Утром следующего дня звезду Брандо на Голливудском бульваре украсила черная свастика. Еврейская община Голливуда потребовала от актера извинения. Брандо извинился перед евреями и еврейской общиной Голливуда. Его простили и разрешили сниматься в Голливуде.

Убей бог, не понимаю, что антисемитского было в реплике Брандо о Голливуде?



В прин­ципе – так оно и есть. Но об этом не принято говорить. Я наоборот, считаю, что евреи молодцы – сплоченно завоевывают позиции. Как политические, так и экономические. Нам бы так уметь… Но, пардон, это тоже не совсем корректно – угадайте, с чьей политической точки зрения?

А вы будете терпеть рядом с собой гомосексуалиста, считая, что он такой же человек, как все?

Спросили мы граждан России

