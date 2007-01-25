//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//exlibris

Новая диктатура

№ 4(38) от 25.01.2007 [«Аргументы Недели », Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ ]

Новая диктатура
Фото Н. КУВАНОВОЙ

Возможно, не все ясно представляют себе, о ЧЕМ идет речь.

А политкорректность – это доктрина, возникшая в середине прош­лого века, согласно которой в обществе недопустимы никакие высказывания, оскорбляющие слух какой-либо группировки, национальности, как правило, меньшинства. Исходя из положения, что все люди равны, политкорректность требует запретить слова, которые могут нанести моральный урон кому бы то ни было. …И не нужно было семидесяти лет диктатуры, чтобы в итоге политкорректность превратилась в фарс и абсурд! Нынче нет стариков – есть «социально слабые», нет умственно отсталых – есть «умные в иной форме». Не дай бог назвать афроамериканца «негром» или «черным». Впрочем, это у них. У нас «черными» называют не только негров, но и любых граждан южных республик. Нельзя называть гомосексуализм «педерастией», нельзя…

А вот славные еврейские анекдоты жалко, честное слово! «Там» их рассказывать нельзя. У нас – в любой компании. Господи, да всего не перечислишь! Думаю, Шекспир не осмелился бы сочинить «Венецианского купца» в наше время – приклеили бы «антисемита»…
 
У разных рас – различные дарования. Я не вижу ничего ужасного в признании факта, что латиноамериканцы или негры (пардон, африканцы. – А.К.) в футбол играют лучше, чем на скрипке, а евреи имеют большие достижения в игре на бирже или на той же самой скрипке, чем в футболе или боксе. Но попробуйте это публично высказать – сразу обвинят в расизме. Ибо «все расы равны!». Вообще идея глобального равенства сама по себе тупа, как говорят – «Бог леса не равнял». Даже близнецы – и те отличаются...
 
В конце ХХ века рухнула Берлинская стена, похоронив образ Империи Зла и угрозу коммунистической тирании. Мир вздохнул облегченно, и я вместе со всем миром: казалось, что больше препятствий к свободе и демократии нет. Казалось, что «краеугольным камнем» будущего общества, естественно, должна стать Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН еще в 1948 году. Конечно, славно провозгласить на весь мир документ, который утверждает, что человеку изначально присущи доброта и чувство справедливости, что он имеет неотъемлемое право на жизнь, труд, свободу передвижения и вообще, что «человек создан для счастья, как птица для полета». Но, как говорится, «недолго музыка играла». Человеки оказались не такими хорошими: производство стрелкового оружия и его мировой экспорт выросли в несколько раз, ибо в разных частях планеты стали возникать новые войны, не имеющие никакой идеологической подоплеки, – религиозные, расовые и даже племенные. В СССР же декларация прав признавалась только на бумаге, и когда Союз развалился, ее «забыли» в потоке кровавых политических и межнациональных конф­ликтов.
 
Вот и оказалось, что писатель Уильям Голдинг был прав, когда написал, что «человек – самое опасное животное, живущее на земле». У мировых идеологов возникла растерянность – реальность не соответствовала начертанным в декларации высоким идеям и правилам. Пока существовало противостояние двух мировых систем, все можно было сваливать на Империю Зла. Но теперь кого обвинять? Человечество? И тут появилась новая тирания – тирания двойных стандартов, тирания «правильных» понятий, применяемых в самых ошибочных или даже абсурдных случаях. Попробуй какой-нибудь политик официально процитировать эту мысль Голдинга – его сотрут в порошок как фашиста, садиста, расиста и вообще ксенофоба! Его карьера будет кончена – общественное мнение не потерпит. Можно смело утверждать, что в западном мире возникла новая диктатура – ДИКТАТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ.
 
Сейчас на Западе, да и у нас тоже, гомосексуалисты свободно устраивают шествия и парады, где открыто заявляют о своей ориентации. При этом власти пребывают в спокойст­вии, так как считают себя политкорректными. Но стоит мне, например, прямо и откровенно заявить о своей гетеросексуальности, как меня обвинят в гомофобии, а в некоторых странах могут даже посадить за решетку. Забавно, но представителя сексменьшинств никогда не обвинят в гетерофобии! ИНОГДА СТРАШНО ВЫСКАЗАТЬ СВОИ МЫСЛИ! Преследует опасение, что где-то рядом «сидят и ждут», чтобы ты обронил неполиткорректное слово... Между прочим, это уже ущемление права на свободное высказывание мыслей, пусть и спорных. Тем не менее мы отводим глаза от прискорбного факта, что люди не равны друг другу и права человека нарушаются почти ВЕЗДЕ, а не только в оккупированных иноземными войсками странах. Политкорректность – это узаконенная ложь во всем.
Политкорректность вынуждает наше правительство заявлять, что укрепление вертикали власти есть укрепление демократии. Это неправда. Укрепление вертикали – это наступление на нашу фиктивную демократию, и это необходимо для стабильности страны. Но мы – рабы новой диктатуры – боимся называть вещи своими именами.
 
«Политкорректная» казнь Саддама Хусейна вызывает отвращение и даже отчаяние от беспомощности мира перед наглой и лицемерной позицией США. Диктатура политического ханжества не дает возможности ни понять, ни громко признать – если диктатор и повинен, то только в том, что он управлял своей страной по законам культуры ее народа. Что, Саддам более виновен, чем Навуходоносор, Саладин, Ричард Львиное Сердце или герцог Альба, которые вырезали целые города, если те не подчинялись? Да, они жили в Средневековье и ранее, но политкорректность запрещает утверждать, что есть культуры, переживающие сейчас свое Средневековье.
 
Легендарный актер Марлон Брандо, как-то выступая в телепередаче журналиста Ларри Кинга, допустил высказывание о том, что Голливудом заправляют евреи. Утром следующего дня звезду Брандо на Голливудском бульваре украсила черная свастика. Еврейская община Голливуда потребовала от актера извинения. Брандо извинился перед евреями и еврейской общиной Голливуда. Его простили и разрешили сниматься в Голливуде.
Убей бог, не понимаю, что антисемитского было в реплике Брандо о Голливуде?

В прин­ципе – так оно и есть. Но об этом не принято говорить. Я наоборот, считаю, что евреи молодцы – сплоченно завоевывают позиции. Как политические, так и экономические. Нам бы так уметь… Но, пардон, это тоже не совсем корректно – угадайте, с чьей политической точки зрения?
 
А вы будете терпеть рядом с собой гомосексуалиста, считая, что он такой же человек, как все?
 
Спросили мы граждан России

Николай Зайнулин, продавец, Саратов:

- Конечно, прошло то время, когда люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией вызывали у большинства страх или отвращение. Но жить на одной территории с таким человеком я бы не стал. Чтобы не видеть, как он с дружками развлекается.

 Людмила Шабалина, официантка, Мытищи:

- Да парней нормальных в этом городе вообще единицы. Все жадные, неопрятные. Смотришь: сидит, такой аккуратненький, ухоженный - скорее всего, голубой. С ними, как с подружкой, можно иногда посидеть, поболтать в компании.

 Дмитрий Козлов, студент, Рязань:

- Мне параллельно, кто голубой, кто розовый. Страшнее всего быть как все и тупить как все! А лесбиянки, они... прикольные.

Ринат Канчельских, менеджер, Волгоград:

- Если человек психически здоров, если он не принимает наркотики, не пристает к первому встречному со своей любовью, тогда, на мой взгляд, окружающие тоже должны спокойно относиться к его выбору. И не копаться в чужом белье.

Нина Волкова, бухгалтер, Самара:

- Больше всего раздражает не сам факт существования гомосексуалистов, а постоянное муссирование этой темы в СМИ. Такие люди были во все времена. Но раньше они скрывали свои отношения. А сейчас это не стыдно и даже модно. Депутаты должны принять закон, запрещающий рекламу однополой любви.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Общество

Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим на кукурузное поле А321. Награждены все члены экипажа

Путин присвоил звания Героев России летчикам, посадившим на кукурузное поле А321. Награждены все члены экипажа

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России двум летчикам, посадившим на кукурузное поле самолет А321, спасшим жизни 226 человек: Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину.

//live

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

«Сергею Глазьеву не удалось ужиться в одном гнезде с Андреем Белоусовым»

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК). С переходом на другую работу Сергея Глазьева поздравляет политолог Алексей МУХИН.

//новости партнеров

//В мире

Украинский политик заявил об ухудшении ситуации со свободой слова на Украине

Украинский политик заявил об ухудшении ситуации со свободой слова на Украине

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктор Медведчук назвал ситуацию в вопросах соблюдения свободы слова на Украине критической. По его мнению, она становится хуже, чем при Порошенко.

//В мире

Новый британский премьер приглашен на празднование 75-летия Победы в Москву

Новый британский премьер приглашен на празднование 75-летия Победы в Москву

Борис Джонсон приглашен на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву. Также приглашены президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, а также лидер КНДР Ким Чен Ын.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Оглашен прогноз о разгроме ВСУ и конце Украины в случае наступления на Донбасс

Оглашен прогноз о разгроме ВСУ и конце Украины в случае наступления на Донбасс

Вооруженные силы Украины ждет разгром в случае нового наступления на республики Донбасса. Соответствующий прогноз содержится в публикации, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Интервью

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

В модной индустрии Игорь Гуляев персона знаковая. Коллекции этого дизайнера не раз становились трендами в мировой моде, а голливудские дивы выбирают его наряды для важных церемоний. Но не всё так празднично в модной индустрии. "АН" поговорили с модельером об изнанке этого многомиллионного бизнеса

//Общество

О голодных курьерах сервисов доставки еды

О голодных курьерах сервисов доставки еды

В крупных городах России продолжают курсировать «извозчики» в ярко-жёлтых и зелёных униформах. Речь идёт о курьерах компаний Яндекс. Еда и Delivery Club, занимающихся доставкой еды из ресторанов и сетей общепита. «АН» выяснили, сколько на самом деле можно заработать, будучи курьером по доставке еды

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Происшествия

В Крыму возбудили уголовное дело по факту убийства начальника отделения МЧС

В Крыму возбудили уголовное дело по факту убийства начальника отделения МЧС

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю возбуждено уголовное дело по факту убийства сотрудника МЧС России.

//Общество

Минпромторг разработал новые СанПиНы для кафе, автолавок и автомагазинов

Минпромторг разработал новые СанПиНы для кафе, автолавок и автомагазинов

Минпромторг разработал проект санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания. Владельцев стационарных и нестационарных торговых объектов, а также автолавок и автомагазинов собираются обязать оборудовать их раковинами для мытья рук или "иными гигиеническими приспособлениями обеспечивающими надлежащую гигиену".

//Новости СМИ2

//В мире

Российский эксперт рассчитал стоимость острова Гренландия, который хочет купить Трамп

Российский эксперт рассчитал стоимость острова Гренландия, который хочет купить Трамп

Российский эксперт рассчитал стоимость острова Гренландия, который хотят купить США. О том, что Трамп подумывает о покупке Гренландии у Дании, написала со ссылкой на источники в Белом доме Wall Street Journal.

//Общество

Актер Анатолий Белый записал видеообращение, в котором потребовал свободу участнику митингов в Москве Валерию Костенку

Актер Анатолий Белый записал видеообращение, в котором потребовал свободу участнику митингов в Москве Валерию Костенку

20-летний Валерий Костенок был участником митинга в поддержку независимых кандидатов. За пластиковую бутылку, которую он кинул в полицейского, ему грозит срок от 3 до 8 лет лишения свободы

//Общество

Роман Бабаян раскрыл причину перехода с ТВЦ на НТВ

Роман Бабаян раскрыл причину перехода с ТВЦ на НТВ

Телеведущий Роман Бабаян раскрыл причину перехода с ТВЦ на НТВ. Он вёл программу «Право голоса» с 2009 года. Как объяснил журналист, отработали 10 лет, получили предложение перейти на канал НТВ, и приняли его.

//Общество

Военные альпинисты показали способность действовать в экстремальной ситуации на АрМИ-2019

Военные альпинисты показали способность действовать в экстремальной ситуации на АрМИ-2019

Участники конкурса «Эльбрусское кольцо» Армейских международных игр показали высокие волевые и командные качества и способность действовать в экстремальных ситуациях, заявил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин на церемонии награждения победителей.

//Происшествия

В крови жителей Ульяновска, отравившихся маслом, обнаружен крысиный яд

В крови жителей Ульяновска, отравившихся маслом, обнаружен крысиный яд

В крови нескольких жителей Ульяновска, которые отравились подсолнечным маслом домашнего производства и были госпитализированы с кровотечениями, обнаружили крысиный яд - кумарин.

//Шоу-бизнес

Дана Борисова высмеяла Риту Дакоту за лишний вес

Дана Борисова высмеяла Риту Дакоту за лишний вес

В шоу-бизнесе друзей не бывает, и даже если тебе в глаза говорят комплименты, будьте уверены на спиной обязательно выльют ведро помоев. Дана Борисова в своем Instagram-аккаунте буквально высмеяла Риту Дакоту

//Новости партнеров

//Происшествия

Ульяновский фермер рассказал о производителе подсолнечного масла, из-за отравления которым умерли 2 человека

Ульяновский фермер рассказал о производителе подсолнечного масла, из-за отравления которым умерли 2 человека

В Ульяновской области два человека скончались после отравления подсолнечным маслом. Еще несколько человек отравились и попали в больницы. Предприниматель, у которого даже ИП не было зарегистрировано, соорудил у себя мини-маслобойку.

//Шоу-бизнес

Григорий Лепс похвалился красавицей-дочкой

Григорий Лепс похвалился красавицей-дочкой

Певец Григорий Лепс похвалился красавицей-дочкой. Артист с супругой Анной воспитывают троих детей. Ева - их старшая дочь. "Долгожданный отпуск с семьей", - порадовался артист.

//Общество

Повышение радиационного фона в Северодвинске объяснили в Росгидромете

Повышение радиационного фона в Северодвинске объяснили в Росгидромете

Повышение радиационного фона в Северодвинске (Архангельская область) объяснили в Росгидромете. Повышение уровня радиации было зафиксировано в шести точках в Архангельской области 8 августа в в полдень.

//Общество

Пользователи сети оценивают пилотов, экстренно посадивших в кукурузном поле пассажирский А321

Пользователи сети оценивают пилотов, экстренно посадивших в кукурузном поле пассажирский А321

Пользователи сети оценивают пилотов, экстренно посадивших в кукурузном поле пассажирский А321 и спасших жизни 233 человек. Владимир Путин подписал Указ о присвоении звания Герой России.

//Шоу-бизнес

Ирина Пегова показала в сети целую серию пляжных фото

Ирина Пегова показала в сети целую серию пляжных фото

Актриса театра и кино Ирина Пегова показала в сети целую серию пляжных фото. В этом году перед отпуском Пегова похудела и постройнела. Поклонники восхищаются, как Пегова выглядит в купальнике.

//Шоу-бизнес

На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

На Ольгу Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Общественник Виталий Бородин пожаловался в Генпрокуратуру на Инстаграм ведущей шоу "Дом-2" Ольги Бузовой. Бузова сняла себя на видео, как она облизывает тарелки после еды и назвала себя блокадницей.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры