Новая диктатура

У разных рас – различные дарования. Я не вижу ничего ужасного в признании факта, что латиноамериканцы или негры (пардон, африканцы. – А.К.) в футбол играют лучше, чем на скрипке, а евреи имеют большие достижения в игре на бирже или на той же самой скрипке, чем в футболе или боксе. Но попробуйте это публично высказать – сразу обвинят в расизме. Ибо «все расы равны!». Вообще идея глобального равенства сама по себе тупа, как говорят – «Бог леса не равнял». Даже близнецы – и те отличаются...
В конце ХХ века рухнула Берлинская стена, похоронив образ Империи Зла и угрозу коммунистической тирании. Мир вздохнул облегченно, и я вместе со всем миром: казалось, что больше препятствий к свободе и демократии нет. Казалось, что «краеугольным камнем» будущего общества, естественно, должна стать Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН еще в 1948 году. Конечно, славно провозгласить на весь мир документ, который утверждает, что человеку изначально присущи доброта и чувство справедливости, что он имеет неотъемлемое право на жизнь, труд, свободу передвижения и вообще, что «человек создан для счастья, как птица для полета». Но, как говорится, «недолго музыка играла». Человеки оказались не такими хорошими: производство стрелкового оружия и его мировой экспорт выросли в несколько раз, ибо в разных частях планеты стали возникать новые войны, не имеющие никакой идеологической подоплеки, – религиозные, расовые и даже племенные. В СССР же декларация прав признавалась только на бумаге, и когда Союз развалился, ее «забыли» в потоке кровавых политических и межнациональных конфликтов.
Вот и оказалось, что писатель Уильям Голдинг был прав, когда написал, что «человек – самое опасное животное, живущее на земле». У мировых идеологов возникла растерянность – реальность не соответствовала начертанным в декларации высоким идеям и правилам. Пока существовало противостояние двух мировых систем, все можно было сваливать на Империю Зла. Но теперь кого обвинять? Человечество? И тут появилась новая тирания – тирания двойных стандартов, тирания «правильных» понятий, применяемых в самых ошибочных или даже абсурдных случаях. Попробуй какой-нибудь политик официально процитировать эту мысль Голдинга – его сотрут в порошок как фашиста, садиста, расиста и вообще ксенофоба! Его карьера будет кончена – общественное мнение не потерпит. Можно смело утверждать, что в западном мире возникла новая диктатура – ДИКТАТУРА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОРРЕКТНОСТИ.
Сейчас на Западе, да и у нас тоже, гомосексуалисты свободно устраивают шествия и парады, где открыто заявляют о своей ориентации. При этом власти пребывают в спокойствии, так как считают себя политкорректными. Но стоит мне, например, прямо и откровенно заявить о своей гетеросексуальности, как меня обвинят в гомофобии, а в некоторых странах могут даже посадить за решетку. Забавно, но представителя сексменьшинств никогда не обвинят в гетерофобии! ИНОГДА СТРАШНО ВЫСКАЗАТЬ СВОИ МЫСЛИ! Преследует опасение, что где-то рядом «сидят и ждут», чтобы ты обронил неполиткорректное слово... Между прочим, это уже ущемление права на свободное высказывание мыслей, пусть и спорных. Тем не менее мы отводим глаза от прискорбного факта, что люди не равны друг другу и права человека нарушаются почти ВЕЗДЕ, а не только в оккупированных иноземными войсками странах. Политкорректность – это узаконенная ложь во всем.
Политкорректность вынуждает наше правительство заявлять, что укрепление вертикали власти есть укрепление демократии. Это неправда. Укрепление вертикали – это наступление на нашу фиктивную демократию, и это необходимо для стабильности страны. Но мы – рабы новой диктатуры – боимся называть вещи своими именами.
«Политкорректная» казнь Саддама Хусейна вызывает отвращение и даже отчаяние от беспомощности мира перед наглой и лицемерной позицией США. Диктатура политического ханжества не дает возможности ни понять, ни громко признать – если диктатор и повинен, то только в том, что он управлял своей страной по законам культуры ее народа. Что, Саддам более виновен, чем Навуходоносор, Саладин, Ричард Львиное Сердце или герцог Альба, которые вырезали целые города, если те не подчинялись? Да, они жили в Средневековье и ранее, но политкорректность запрещает утверждать, что есть культуры, переживающие сейчас свое Средневековье.
Легендарный актер Марлон Брандо, как-то выступая в телепередаче журналиста Ларри Кинга, допустил высказывание о том, что Голливудом заправляют евреи. Утром следующего дня звезду Брандо на Голливудском бульваре украсила черная свастика. Еврейская община Голливуда потребовала от актера извинения. Брандо извинился перед евреями и еврейской общиной Голливуда. Его простили и разрешили сниматься в Голливуде.
Убей бог, не понимаю, что антисемитского было в реплике Брандо о Голливуде?
В принципе – так оно и есть. Но об этом не принято говорить. Я наоборот, считаю, что евреи молодцы – сплоченно завоевывают позиции. Как политические, так и экономические. Нам бы так уметь… Но, пардон, это тоже не совсем корректно – угадайте, с чьей политической точки зрения?
А вы будете терпеть рядом с собой гомосексуалиста, считая, что он такой же человек, как все?
Спросили мы граждан России
Николай Зайнулин, продавец, Саратов:
- Конечно, прошло то время, когда люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией вызывали у большинства страх или отвращение. Но жить на одной территории с таким человеком я бы не стал. Чтобы не видеть, как он с дружками развлекается.
Людмила Шабалина, официантка, Мытищи:
- Да парней нормальных в этом городе вообще единицы. Все жадные, неопрятные. Смотришь: сидит, такой аккуратненький, ухоженный - скорее всего, голубой. С ними, как с подружкой, можно иногда посидеть, поболтать в компании.
Дмитрий Козлов, студент, Рязань:
- Мне параллельно, кто голубой, кто розовый. Страшнее всего быть как все и тупить как все! А лесбиянки, они... прикольные.
Ринат Канчельских, менеджер, Волгоград:
- Если человек психически здоров, если он не принимает наркотики, не пристает к первому встречному со своей любовью, тогда, на мой взгляд, окружающие тоже должны спокойно относиться к его выбору. И не копаться в чужом белье.
Нина Волкова, бухгалтер, Самара:
- Больше всего раздражает не сам факт существования гомосексуалистов, а постоянное муссирование этой темы в СМИ. Такие люди были во все времена. Но раньше они скрывали свои отношения. А сейчас это не стыдно и даже модно. Депутаты должны принять закон, запрещающий рекламу однополой любви.