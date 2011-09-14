Молчание ягнят

Ты знаешь, наверное,

все-таки Родина –

Не дом городской,

где я празднично жил,

А эти проселки,

что дедами пройдены,

С простыми крестами

их русских могил.

К. Симонов

30 августа президент подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы. Ураааа!!!!!!! 7 миллиардов выделено на их проведение. Ураааааа!!!!!

Вопрос, а чему мы радуемся? Выборы давно превратились в фарс, более крепкие выражения опускаю. Выбирают народных избранников непонятно кто, непонятно где и понятно, по каким критериям – кто больше даст…

В своей статье «Страна непуганых возможностей» я писал, что Москва и так безбожно распухла, но ребятам мало. Статью, видно, прочитали, изучили и выводы извлекли. Ребята внесли в градостроительный план соответствующие корректировки и размахнулись аж до Калужской области.

Вопросы, вопросы…

Народные избранники, если вы не согласны со вторым абзацем статьи, то где депутатские запросы, где парламентское расследование, где слушания по вопросу изменения административно-территориального деления субъектов Российской Федерации? Губернатор Громов, Герой Советского Союза, молчит как партизан. Чего боится – не переназначат? По-любому – не переназначат! Ни Московская, ни областная думы рта не раскрыли. Тоже боятся. Союз архитекторов вообще испарился.

Вообще газет не читаете? Или как вы себе представляете предвыборную кампанию: развесим баннеры, раздадим пенсионерам по килограмму гречки, и все? И потом Смоленская площадь по всему миру доказывает, что вы все легитимные, выборы прозрачные, и в лучшие дома Лондона и Парижа вас напрасно не пускают. Бееедные…

С лирикой закончено, теперь по существу вопроса. Что и кто будет строить на вновь обретенных гектарах? Те же и то же. Славные Московские строители, прославившиеся на весь белый свет завышением этажности в полтора, а то и в ДВА раза.

Что выгоднее построить на одном гектаре – коттедж на одну семью площадью 150 м2 или башню в 40 этажей площадью 15 тыс. м2?

Недавно наши инноваторы порадовали мир – «Сименс» будет строить в России электромобили. Уррррррраааааа!!!!! Электромобиль день ездит, ночь стоит заряжается. Герр Либшер, разъясните, как я буду тянуть удлинитель с 42-го этажа? Он входит в комплект запчастей к мобилю? А какая у него длина? Ах да, зарядная станция… Сколько этих станций в настоящее время вы построили в Москве и на вновь присоединенных к ней территориях? Где они находятся? Как вы представляете себе процесс одновременной зарядки 40 тыс. электро?

Министру мебельной обороны и его главному штабисту я уже задавал вопрос – как они собираются бдительно охранять и стойко оборонять границы отечества? Но они, видно, не читали. Формулирую по новой. Сейчас мы соберем к имеющимся 12 млн. населения в одном городе еще 60 млн., и что получится? Правильно, одна ядреная бомба – и половина населения страны просто-напросто испарится.

Недавно министр иностранных дел Франции Ален Жюппе порадовал. Оказывается, Париж готов помочь осуществлению планов по расширению Москвы. «Это предоставляет нам множество возможностей для сотрудничества».

В Триполи он уже посoтрудничал…

Куда смотрят стратеги?

Москва перенаселена! Из нее людей расселять надо, а не новых завозить. Из города давным-давно выведены практически все заводы и фабрики. Все, что Москва производит в настоящее время, – воздух.

В нашей стране самая низкая в мире плотность населения на 1 тыс. км2. Нет чтобы на пустующие территории расселять граждан и там заниматься малоэтажной застройкой. Так мы строим федеральный округ! С МФЦ уже наелись импортные клерки, отказались в него селиться в связи с плохим медицинским обслуживанием и скоростью движения в городе 15 км/ч. Ясно, что Собянин не москвич, его сам город и что с ним станется, мало интересует. Какую хлебную карточку выделили, по такой и отоваривается. Вместо того чтобы исправить ошибки предшественника, он решил отметиться своими. Мы слышим, как все будет хорошо, но никто не сказал, как будет плохо. Ну не поборол Собянин пробки, не поборол. В довершение ко всему мы к Москве решили прилепить еще наноград Сколково. Новосибирска нам мало. Когда в Америке строили Силиконовую долину, город возвели в пустыне. Симпсоны искали самый дешевый земельный участок, мы, соответственно, как всегда впереди планеты всей.

Вашингтон – город чиновников. Никому никогда не приходила в голову мысль селить там еще кого-то. Как в новой части Москвы собираются решать проблему жизнеобеспечения, я представить не могу. Обеспечить безопасность граждан? Да возродившиеся российские полицейские сами себя защитить не могут, в столице нашей Родины взрывают и жгут практически каждую ночь. И ничего, терпят. А тут еще соотечественники какие-то…

А теперь рассмотрим ситуацию с другой стороны. Поставьте себя на место апологетов Мировой революции из Пентагона и примкнувшей к ним НОАК (а куда им деваться, если американцы задолжали Китаю 1,3 трлн. баксов и отдавать не собираются). Чтобы спасти американскую экономику, нужна Большая война. Или неисчерпаемые природные ресурсы, за которые желательно не воевать. Ну так, немножко, ради приличия, пострелять аборигенов, конечно, можно. Тем более если они как стадо баранов удобно соберутся в одном месте – достаточно одной ядерной бомбы. Товарищи архистратеги – куда вы смотрите? Вас обороноспособность страны, которой вы присягали, вообще не волнует? Или вы попутно присягали какой-то другой стране?

Отрезанные от земли

С празднованием победы предлагаю повременить. За что последнюю тысячу лет воевал русский мужик? За веру, царя и отечество? За Родину? За Сталина? Нет!!! Это все производные. Русский мужик воевал за СВОЮ ЗЕМЛЮ!!!

Какие слова они при этом кричали, когда шли в атаку, – не имеет принципиального значения. А что они вкладывали в это понятие? Русь Святую, березки с ручейками, колокольный звон на Пасху. СВОЯ ЗЕМЛЯ для них – это прежде всего был клок земли, который они обрабатывали, чтобы прокормить семью. И если оставались излишки – продать их.

Почему в 41-м несокрушимая и легендарная побежала? Внезапный удар, опыт ведения современной войны, «мессершмитт»? Мелочи, на которые даже не буду отвлекаться. У русского мужика отобрали ЕГО ЗЕМЛЮ. Поэтому война для него утратила смысл. И уже в июле в поредевших полках начался бубнеж о том, что после войны Сталин колхозы разгонит, землю раздаст, и все будет как раньше. Как ни парадоксально звучит, ни комиссары, ни особисты на это не реагировали. И случилось чудо. Русские мужики уперлись под Смоленском и сломали хребет бесноватому и его бестолковым генералам.

С колхозами их, правда, «прокинули». Но войну закончили в Берлине. Я это к чему, когда человек живет на 36-м этаже, то у него под ногами 35-й, далее по списку.

Человек утратил связь с землей. Он перестал ею заниматься, перестал уставать (земледелие – это каждодневный тяжелый труд от зари до зари). Как результат, мы получили резкий всплеск преступности в ее самых немыслимых формах.

Насчет «уставать»: земли, передаваемые Москве, – по большей части относятся к категории земель сельхозназначения. Естественно, что, когда начнется массовая застройка, их переведут в другую категорию. У меня вопрос: а как Москву будут снабжать продовольствием? Опять начнем завозить китайский чеснок, египетскую картошку и ножки Обамы? Своих буренок под нож, а бельгийских станем спонсировать? Для апологетов сельского хозяйства Бельгийской короны хочу сообщить: в этой говядине вся Таблица Менделеева. Мы постоянно кричим про экологически чистые продукты, и в то же время с упорством, достойным лучшего применения, гробим свое сельское хозяйство. Подмосковная земля дорогая, не спорю. Но нельзя ради сиюминутной выгоды расплачиваться здоровьем будущих поколений.

Когда люди шли воевать, они сражались за свою малую Родину. (кстати, почему все наши «писатели» пишут «Родина» с маленькой буквы? Все-таки имя собственное.) Сиречь, за свой огород.

Сейчас русского человека от земли отрезали. Агрохолдинги, понимаешь. И кто в них работает? Таджики, китайцы. Правда, владельцы заводов, газет, пароходов позаботились и о рабочих местах для соотечественников – охранники.

Даже если нарожаем…

Власть предержащие много и часто кричат о демографии. Проблему решим, нарожаем еще пару миллионов москвичей. И че будем с ними делать? Дети выросли, окончили школы (которые, кстати, в градостроительном проекте по освоению новых территорий почему-то не заложены). И куда им идти работать? Офисный планктон? Его и так девать некуда. Надсмотрщики? И без неофитов у охранных компаний кадрового голода не наблюдается.

Человек, не связанный с землей, как и дерево, обречен на медленное угасание. Мы кого и для каких целей растить собираемся?

Недавно Гарант предложил программу, по которой многодетным семьям будут раздавать садовые участки. Здорово, только вначале мы этих многодетных с их соток сгоним, а потом всех осчастливим?

Что нужно современной России – так это дороги и малоэтажная застройка. Городить огород по 40–60 этажей (чай, не Сингапур – земли у нас всегда было в избытке) вовсе не обязательно. Раздайте людям землю, пусть обрабатывают. За агропромышленных баронов не беспокойтесь, эти ребята мировой рынок продовольственного зерна подминают такими темпами! Баба Нюра и дядя Вася, вырастившие пять мешков картошки, им не конкуренты.

С избранников начал – ими и закончу. Ребята, а если на Думу все же шмякнется бомба, вы от радиации тоже иммунитетом прикрываться будете? Про бомбо­убежища забудьте, вы сами их давно продали под склады.

P.S. А. Вознесенский по поводу молчания ягнят писал: «Нет, тоже боятся… Минута молчанья. Минута – как годы. Себя промолчали – все ждали погоды. Сегодня не скажешь, а завтра уже не поправить».