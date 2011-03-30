Тандем власти лучше двоевластия

Чем ближе 2012 год – год выборов Президента России, тем острее ощущается необходимость осмыслить феномен тандема власти, персонифицированного двумя действующими политиками – Дм. Медведевым и В. Путиным.

Тандемность власти в нынешнем ее виде выглядит как следствие особой роли, которую сыграл политический авторитет ушедшего с поста Президента РФ В. Путина. Являясь лидером правящей партии «Единая Россия», Путин не стал и не мог стать «техническим» Премьером. Он заявил себя самостоятельной политической фигурой в связке со своим преемником Президентом Медведевым. Многие эксперты интерпретируют данный тандем как временное явление, порожденное политическими условиями выборов Президента России в 2008 году. Вместе с тем история России дает примеры многих тандемов в системе государственного управления как в царское, так и в советское время.

Одним из самых успешных тандемов в истории Российского государства был тандем, начавшийся в 1892 г. при Александре III и продолжавшийся вплоть до 1905 г. при Николае II. Речь идет о тандеме названных императоров с министром финансов С. Витте. При этом тандеме была проведена первая индустриализация России, были сооружены Транссибирская магистраль и КВЖД, введен золотой стандарт рубля и стабилизирована финансовая система России, осуществлена реформа налогообложения, не говоря уже о реформе государственного устройства, включившей в себя создание Государственной думы и введение избирательного права.

При Александре III, заложившем основу столь эффективного тандема в управлении Россией, был официально утвержден герб Российской империи – Государственный двуглавый орел. Что символизирует двуглавый орел? Во-первых, невероятно огромное пространственное – с Запада на Восток – расположение России (две головы орла, смотрящие в разные стороны). Во-вторых, то, что мы называем тандемностью власти. Две головы, в творческом единении ускоряющие развитие страны! И не только две головы, но и два крыла, создающие устойчивость высокого «полета» власти. В-третьих, единство огромного государства (общая корона над двумя головами). Именно такая конструкция мифического двуглавого орла позволяет Георгию Победоносцу (в центре герба) поразить змия – врага России.

Справка об авторе Винокуров Михаил Алексеевич – ректор Байкальского государственного университета экономики и права, председатель совета ректоров вузов Иркутской области, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Автор 18 фундаментальных монографий по теории управления, региональной экономике, экономической истории и этнопсихологии.

Советская эпоха дала образец нового типа тандема в системе власти. На всех уровнях сложилась единая партийно-государственная структура управления. Она позволяла учитывать специфику союзных республик, конкретных регионов и хозяйствующих субъектов. При этом на местах тандемы секретарей парторганизаций и представителей государственного аппарата как нельзя лучше иллюстрировали мудрую русскую поговорку: одна голова хорошо, а две – лучше. Это было одним из главных приобретений советской государственной системы, которое перенял и до сих пор сохраняет Китай, демонстрируя высокие темпы социально-экономического развития.

Но именно это приобретение ликвидировал М. Горбачев, начавший борьбу за демократизацию советского общества. Однопартийная система управления страной, исключавшая политическую конкуренцию и приводившая к извращенной монархизации власти генсеков, действительно стала анахронизмом современного общества и вела к застою во всех сферах жизни. Однако отменой статьи шестой Конституции СССР, закреплявшей руководящую роль КПСС, Горбачев вместе с водой (компартией) выплеснул и ребенка (тандемность управления сверху донизу), положив тем самым начало развалу СССР.

Нужно было обладать тонким чутьем политика, чтобы в новых условиях найти такую форму государственного устройства России, которая вобрала бы в себя и модернизировала самое ценное, что было создано в советский период. Речь идет о В. Путине, положившем начало формированию неомодернистской модели государственного устройства России, получившей емкое название «тандем». Тандем – это не только политическая связка двух государственных деятелей – Президента и Премьера, но и особая форма государственного управления, сочетающая вертикаль власти с реализацией программных установок правящей партии, которую представляет Премьер-­

министр. Не «технический» Премьер, как это было до недавнего времени, а Премьер политический, опирающийся на авторитет партии, получившей доверие народа на местах (в муниципалитетах и субъектах Федерации), – партии, которая в условиях политической конкуренции должна максимально учитывать местные особенности и запросы населения и оперативно реагировать на них.

Однако существующая Конституция РФ, принятая в 1993 г., была создана под «царя Бориса» и не дает правовой основы для устойчивых тандемов, пронизывающих все уровни власти. Неслучайно период правления Б. Ельцина характеризуется частыми сменами одной из ключевых фигур – Премьер-министра страны. И вот теперь, когда найдена новая форма тандема власти, способная сделать Россию по-настоящему демократическим и эффективным государством, раздаются голоса, что тандем не нужен, что от него устали, что нужна определенность и т.п. И это в условиях непростой международной обстановки. Противоборствующие силы, группирующиеся вокруг Президента и Премьера, реально вступают на «скользкий путь двоевластия», о чем с тревогой за судьбу государства предупредил читателей еженедельника «Аргументы неделi» его главный редактор Андрей Угланов («АН», 24 марта 2011 г.). Но мы знаем, чем заканчивается двоевластие. Оно заканчивается государственным переворотом или гражданской войной. Незавидная перспектива для россиян!

Чтобы избежать такой перспективы, нужно сохранить созданный и пока еще очень хрупкий тандем двух лидеров нашего государства и закрепить его в Конституции РФ. Почему тандем Президента и Премьера хрупкий? Да потому, что Премьер-министр не имеет под собой твердой конституционной основы. Да, он опирается на партию, имеющую большинство, но в Конституции не записано, что Президент обязательно назначает Премьером лидера победившей партии (или коалиционного большинства в парламенте), он может в любой момент отправить его в отставку. Поправку в Конституцию РФ, закрепляющую полноценный государственно-партийный статус первого министра, нужно внести как можно быстрее. Инициатором ее может стать партия «Единая Россия», имеющая большинство в Государственной думе и в органах законодательной власти субъектов Федерации. Всего одна поправка, а какие позитивные изменения последуют за ней на всем политическом поле России!

1. Реально заработает механизм межпартийной конкуренции. Победившая на выборах в Государственную думу партия получит конституционную гарантию совместно с Президентом сформировать правительство. Думаем, что инициативу партии «Единая Россия», с которой она может выступить на ближайшем съезде, поддержат все политические партии. Это будет самым существенным шагом на пути к созданию подлинно демократического общества, основанного на тандемности власти.

2. Президент избирается всенародным голосованием, Премьер-министр опирается на поддержку победившей на выборах политической партии. Оба лидера становятся практически равнозначными фигурами, работающими в интересах всей страны. Хрупкость, зависимость от многих факторов субъективного порядка, характерные даже для самых удачных тандемов в истории России, перестанут иметь место благодаря прочной конструкции тандемного управления, основанной на Конституции.

3. Данную конструкцию можно перенести и в субъекты Федерации: губернатор и председатель регионального правительства. В. Путин когда-то совершил правильный государственный акт по восстановлению вертикали власти, отменив выборность глав субъектов Федерации. Но сегодня мы видим, что назначенные Президентом губернаторы не всегда справляются со своими обязанностями либо из-за чрезвычайно большого объема работы, либо из-за недостаточного знания местных особенностей, специфики регионов. И вот тут-то на помощь приходит тандемный принцип управления территорией. Партия, добившаяся победы на выборах в законодательный орган субъекта Федерации, выдвинет кандидатуру председателя регионального правительства. Как правило, это будет авторитетный, активный хозяйственник, давно работающий в регионе. В какой-то мере это будет воспроизведением в новых условиях того ценного, что было в советской системе партийно-государственного управления страной. Нельзя отбрасывать то, что исторически себя оправдало.

В заключение хочу еще раз разделить обеспокоенность за судьбу российского государства, прозвучавшую в редакционной статье «Аргументов неделi» (№11 от 23.03.11) «На скользкой дорожке двоевластия». Тандем власти лучше двоевластия! Это бесспорно.