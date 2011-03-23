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Освободите Москву от министерств

№ 11(252) от 24.03.2011 [«Аргументы Недели », Михаил Винокуров ]

Освободите Москву от министерств
Михаил Винокуров

Задача модернизации страны актуальна и безальтернативна. Без нее Россия на десятилетия обречет себя на обслуживание государств с развитой экономикой. А это значит, что наша страна окончательно выйдет из «клуба великих держав». Одним из факторов, стоящих на пути развития страны, является чрезмерная централизация властных и финансовых структур России.

Модернизация управления страной для нас не менее актуальна, чем научные и технические новации. Ведь от эффективности управления напрямую зависят рост российской экономики и повышение благосостояния граждан.

Проблема чрезмерной концентрации управления в Москве очевидна. Это давно стало тормозом в динамичном развитии страны и ее регионов. Такая централизация ведет к росту противоречий между центром и регионами и способна взорвать власть. Это не просто «страшилки». История Российской империи и СССР свидетельствует, что вслед за чрезмерной концентрацией управления неизбежно наступают «парад суверенитетов» и развал страны.

Россия созрела для того, чтобы кардинально пересмотреть федеральную управленческую структуру, включая ее территориальные составляющие.

На наш взгляд, есть эффективный способ урегулирования проблемы. При сохранении за Москвой столичного статуса необходимо перенести в другие города России ряд федеральных министерств и ведомств. Такими городами должны стать наиболее крупные административные центры регионов России.

Для осуществления этой идеи имеются все возможности: технические (революционные изменения в средствах коммуникаций), организационные (создание федеральных округов), политические (назрела и даже перезрела задача рассредоточения средств федерального бюджета по территориям). Но насколько эта идея обоснованна? Какие аргументы можно привести в пользу ее реализации?

Справка «АН»

Винокуров Михаил Алексеевич, ректор Байкальского государственного университета экономики и права, председатель совета ректоров вузов Иркутской области, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Автор 18 фундаментальных работ по проблемам управления, экономической теории, региональной экономики, экономики труда, этнопсихологии.

Аргументы «за»

1. Снизится во многом неоправданная концентрация федеральной власти в Москве. Будет достигнута равномерность ее распределения по территории страны. Федеральная власть приблизится к населению, у которого появятся чувство сопричастности к управлению страной и реальная основа для этого. В органы федерального управления начнут привлекаться свежие кадры с мест, активнее заработает «социальный лифт» в стране в целом. Сейчас толковых специалистов из далекой Москвы просто не видят.

2. Центральный аппарат правительства будет освобожден от текущего управления и сможет сконцентрироваться на стратегических целях развития страны.

3. Разгрузится Москва, инфраструктура которой уже не справляется с выполнением федеральных функций без ущерба для проживающего в нем населения (пробки, загрязнение окружающей среды, перегрузка коммуникаций и др.). Кроме того, у большой части россиян ослабится негативное отношение к столице.

4. Перемещение отдельных федеральных министерств в другие города России даст новый импульс для развития этих регионов, повышения их статуса. Возрастет причастность городов и регионов к управлению страной. Сегодня большинство россиян ощущают себя провинциалами. Рассредоточение федеральной власти позволит сгладить негативный оттенок этого понятия.

5. Федеральные министерства и ведомства получат мощный приток свежих профессиональных кадров. Станет намного проще проводить ротацию и привлекать ведущих специалистов со всей страны. Москва  — чрезвычайно дорогой город. Привлечение кадров сюда требует покупки дорогого жилья и т.д. Сегодня аппараты министерств и ведомств сформированы большей частью из москвичей, многие из которых не прошли производственной школы, мало знакомы с проблемами регионов и со спецификой производства. Часто единственным достоинством при приеме на работу в федеральные органы является московская «прописка». Отсюда  – непрофессионализм и низкое качество управленческих решений.

6. Финансы будут более равномерно распределяться по территории страны. В России до 85% всех финансовых потоков концентрируются в столице. В результате сложилась парадоксальная ситуация, когда в бедной стране, где в регионах с трудом находят средства для поддержания, к примеру, коммунального хозяйства, где велик объем полностью неблагоустроенного жилья, в столице под предлогом изношенности сносят громадные здания, возраст которых всего 40–60 лет.

7. Распределение исполнительной власти по территории страны можно рассматривать как прелюдию к новому, укрупненному, административно-территориальному делению России, которое позволит значительно сократить управленческий аппарат. Целесообразно будет дополнить этот процесс изменением налоговой системы в части взыскания налогов с юридических лиц не по месту их регистрации, а по месту расположения и фактической деятельности. Данный вопрос постоянно поднимается в регионах, но при нынешней концентрации органов федеральной власти и управления в Москве решение его практически невозможно.

В Москве целесообразно оставить силовые министерства и министерства, определяющие внешнюю и внутреннюю политику России, – Минобороны, МВД, МЧС, МИД, Минфин, Министерство экономического развития, Министерство регионального развития, Минюст, Министерство связи и массовых коммуникаций, а также ФСБ, СВР, федеральные службы по финансовому мониторингу и финансовым рынкам.

Чисто отраслевые министерства, отдельные федеральные службы и ведомства могут быть рассредоточены по крупным городам России, как это предлагается в таблице. Штаб-квартиры государственных корпораций тоже могут быть перемещены из столицы в другие города. За ними потянутся и крупнейшие частные компании.

Возможные опасения

1«А как у них?» Мало стран, в которых существует такая централизация управления в одном городе, как у нас. В большинстве стран крупные корпорации давно рассредоточены по территории, а в столицах в основном находятся высшие государственные структуры.

2. «Будет затруднена взаимосвязь между министерствами и ведомствами». Современные средства коммуникации снимают это опасение. Проведение совещаний в режиме онлайн может полностью заменить традиционные формы оперативного взаимодействия. Более того, руководители будут тратить меньше времени на разные общие заседания.

3. «Чиновники будут сопротивляться передислокации своих министерств». Будут. Менять насиженные места мало кто захочет. Но в процессе преодоления этого сопротивления – при твердой политической воле руководства страны – и произойдет реальное обновление всего управленческого аппарата, без чего никакая модернизация невозможна. Кто хочет работать – поедет. Любители синекуры найдут себе другую работу.

4. «Перенос министерств и ведомств будет чрезмерно затратным». Реализовав здания в центре Москвы по рыночным ценам, можно получить средства, более чем достаточные для организации офисов в других городах.

5. «Возникнут центробежные тенденции, усилятся проявления сепаратизма». Напротив, любая отрасль, подобно стержню, призвана объединять регионы. Сеть таких стержней, исходящих из многих городов и частей России, позволит прочно сцементировать общий фундамент страны.

Москва останется столицей нашей Родины. Однако противоречия между ней и регионами сгладятся. Сами москвичи первыми почувствуют облегчение от того, что их город перестанет быть центром притяжения сотен тысяч желающих попасть в столичный рай, который на деле все больше превращается в ад. Вслед за децентрализацией финансовых потоков произойдет децентрализация потоков миграционных.

Сохранение единства и территориальной целостности страны будет достигаться также благодаря участию регионов в едином процессе управления гигантской, самой крупной по площади страной. В ведении президента и председателя правительства РФ в Москве останутся ключевые министерства и ведомства, определяющие безопасность и стратегию развития страны.

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