Сапфир Джулиан

Когда на сайте Викиликс (Wiki­Leaks) стали выкладывать переписку американских дипломатов, которые в расчёте на засекреченность, не скупясь, раздавали в ней даже всемирно признанным политикам свои тычки и подзатыльники, мировые СМИ вначале опешили, а потом встревожились. Разве возможно, чтобы в считанные дни нежданно-негаданно выплеснулось на страницы интернет-изданий столько сенсационного материала?! И уяснив, наконец, что это не только возможно, а уже, так сказать, свершившийся факт, призадумались – печатать его или нет.

Ящик Пандоры

Особенно трудно пришлось американцам. Ведь они не могли не понимать, что люди, в том числе и дипломаты, взявшиеся характеризовать того или иного политика, прежде всего характеризуют себя. А в данном случае ещё и с нелестной стороны, потому что использовали для своих суждений закрытость, то есть приём, не позволяющий ответить им адекватно. А между тем вполне возможно, что на их тычки и подзатыльники кто-нибудь бы нашёлся (и необязательно в нашей стране) и, как говаривал бывший дипломат и премьер М.Е. Фрадков, от всей души так бы и дал им в определённое место «пенделя».

Некоторые издания, принимаясь публиковать скандальные материалы, попытались обосновать свой интерес к ним доводом, мол, налогоплательщик имеет право знать: кто и как манипулирует его мнением. Если абстрагироваться, то очень убедительный довод. Но с осени прошлого года, когда сайт Викиликс (WikiLeaks) начал публикацию 251 287 депеш и телеграмм из 274 посольств и представительств США, разбросанных по всему миру, такой довод уже никого не убеждал. Потому что всем стало ясно, что Викиликс (WikiLeaks), словно ящик Пандоры, уже открыт и открыт настолько широко, что распространение скандальных документов по белу свету, в том числе и в нашей стране, – всего лишь дело времени.

Страна Интернет

Интернет – это огромная страна, она всеобъемлюща и безгранична, как самое небо. Эта страна – равновеликая миру, может находиться на вашем столе или у вас в кармане. В ней практически всё для вас: и горы золота, и ямы нечистот. Интернет – это воистину сказка. И, как в любой сказке, здесь побеждает мудрость, глаголящая устами младенца. Потому что истинная мудрость всегда пребывает в чистоте помыслов, не свойственных развращённому уму.

Отныне каждый человек имеет возможность войти в этот так называемый виртуальный мир. Но он не виртуальный – это мир, в котором живут бесчисленные неизведанные миры, и в нём всегда есть место для твоего царства. Ты царь царей. Сегодня ты никому неизвестен, а завтра под твои знамёна могут собраться тысячи тысяч единомышленников.

Интернет – это воистину XXI век. И всякий властитель, не оставляющий желания сделать из тебя раба на галерах или раба в золотой клетке, первое, что попытается сделать, – нападёт на твою страну, на твой Интернет. Запомни, враг Интернету – твой враг.

Сейчас в гаражах, библиотеках и школьных классах, то есть на территории всемирного Интернета, идёт круглосуточная работа, создаётся духовная личность по имени Интернет. По внешности – это белый юноша лет шестнадцати. Но легче всего он узнаётся по синему перстню на левой руке. Драгоценный сапфир на безымянном пальце олицетворяет безбрежное небо и тысячи тысяч миров, в которые, как сквозь игольное ушко, войдёт каждый, кто прежде выразит своё ФУ или ФЭ гонителю Интернета. Имя драгоценному камню – Джулиан. Уже сегодня посредством него мы увидели величие и ничтожество всех правителей мира. Увидели двойные стандарты гонителей, пытающихся по надуманным путям всемирной лжи осудить безбрежность космического океана и предписать нам, царям царей, небо с овчинку. Ничего не получится, мы сегодня не такие, как вчера, – круг очищения и выхода из ада, подобного аду Данте, уже начался. Впереди безграничный Интернет с возможностями планетарного братства всех народов.

Корюшка – в соку

На мой взгляд, свободная мировая пресса включилась в публикацию обличительных материалов по причине серьёзных, но очень личных опасений. Они опасались перед людьми, в совершенстве владеющими Интернетом, как новой элитой, более умной и информированной, идущей им на смену, потерять своё гражданское лицо, а с ним и право на своих стабильных подписчиков.

Что касается нашей прессы (хотел сказать расхожее – о присутствующих не говорят), увы, так не скажешь. Наши СМИ не присутствуют и не участвуют ни в чём. Можно было бы употребить не менее расхожее «по умолчанию». Но «по умолчанию» предполагает достаточно высокую заводскую (читай государственную) планку гласности, которой, увы, нет. Нельзя же в самом деле считать ориентиром «по умолчанию» уровень гласности первых лиц страны.

Наши журналисты – словно корюшка в собственном соку. В кои веки представилась возможность по собственной инициативе заполучить у Викиликс сенсационные материалы и, проанализировав, подать их нам, своим читателям, и что же?! Российские СМИ настолько привыкли дожёвывать всё, что пережёвано на Западе, что никто и пальцем не пошевелил, чтобы воспользоваться представившейся возможностью.

Журнал «Русский репортёр» – единственное издание – что-то там попытался очень осторожно извлечь. Но исключение только подтверждает истину – мы благодаря нашей прессе, в большинстве принадлежащей государству, превращены в жвачных животных. А потом удивляемся, а точнее, уже не удивляемся, когда на пресс-конференции премьеров России и Франции Владимир Путин, упрекая Запад в недостаточной демократии, – упрятали господина Джулиана Ассанжа (создателя сайта WikiLeaks) в тюрьму, – не без сарказма сказал:

– У нас, знаете, в деревне так говорят: чья бы корова мычала, а ваша бы молчала.

Наверное, в угоду нам, жвачным, использована пословица. Очень доходчиво говорят у нас в деревне, пусть поучатся на Капитолийском холме. Впрочем, «по умолчанию» и в прямом, и переносном смысле они давно уже превзошли нас – «Альфа-самец», «Робин при Бэтмене», «Российская демократия исчезла». Согласитесь, нехило ботают. И тоже в угоду своему домашнему слушателю образ альфа-самца явно позаимствован у одного из недавних президентов США.

Новая элита

Как бы там ни было, а всё же первые лица нашей страны хотя и обиделись на американских дипломатов, но в отличие от той же Сары Пэйлин, экс-кандидата в вице-президенты США, не только не требовали смертной казни основателю сайта Викиликс Джулиану Ассанжу, а, напротив, высказались в его защиту. Президент прямо сказал о нём, что он вполне заслуживает Нобелевской премии. И это его заявление никого не удивило, во всяком случае, у нас. Потому что никто иной, а именно Дмитрий Анатольевич Медведев, ведёт в Интернете свой блог, а взойдя на Олимп, на равных побеседовал с молодёжью, увлекающейся Интернетом.

И дело тут не в том, что беседа приободрила молодых людей, заставила их поверить в свою значимость, что тоже немаловажно, а в том, что ещё тогда он сделал ставку не на нынешнюю элиту, вечно держащую свои заскорузлые пальцы в кулаке и оттого не справляющуюся с компьютерами и смартфонами, а на подрастающее поколение. На молодёжь, овладевающую Интернетом. И если кто-то из наших или зарубежных дипломатов считает это слабостью, то это прежде всего его слабость. Мир стремительно меняется, и в современном мире уже не крепко сжатый кулак является символом власти, а простой чип величиной со спичечную головку. Думаю, вспыхнувший Тунис, а за ним Египет и другие воспламенившиеся страны Ближнего Востока являются тому наглядным свидетельством.

Конечно, это понять, а тем более принять, весьма и весьма трудно. А зачастую и просто невозможно. Вспомните заявление премьера Франции Франсуа Вийона (за какой-то месяц до событий в Тунисе) по поводу публикаций на сайте WikiLeaks на пресс-конференции в Москве и совпадающую с его суждениями оценку писателя Михаила Жванецкого, что всё это омерзительно, потому что украдено. Возможно, что всё это и так, если ты живёшь в солнечных комнатах, выходящих террасами в сад. А если ты живёшь на вокзалах и в зловонных трущобах и понимаешь, что эта информация от тебя скрывалась, то тогда ты поневоле воспринимаешь основателя сайта WikiLeaks как второе пришествие Христа.

Жить не по лжи

Джулиан Ассанж уверен в своей спасительной миссии и полон решимости:

– Сделать цивилизацию более справедливой и умной. Для этого нужно, чтобы знания стало больше. Распространение знания в целом и знания, которое сегодня намеренно скрывается от людей.

Почему сегодня государства скрывают от людей столько информации? Потому что она свидетельствует о несправедливости их планов. Они тратят значительные средства на поддержание секретности, поскольку преодолеть сопротивление осведомлённого об этих планах общества окажется невозможно или ещё дороже. Необходимо сделать так, чтобы хранение секретов стало максимально трудным, то есть невероятно расходным делом. Тогда требующая тайны несправедливость станет нерентабельной, и правительствам придётся заниматься справедливым планированием.

На вопрос корреспондента, что Джулиан Ассанж понимает под «справедливостью», он ответил:

– Несмотря на культурные различия, существует естественное, интуитивное понимание справедливости. Убить ребёнка – несправедливо.

Естественно, мировоззренческие взгляды этого человека, тиражируемые сейчас по всему миру, находят отклик в сердцах всех честных людей.

Так что заявления наших и американских политологов, ставшие известными общественности (благодаря сайту Викиликс), о том, что из 75 наиболее влиятельных постов в правительственной иерархии только 2 занимают люди, лично приверженные Медведеву, и, стало быть, его выдвижение на следующий президентский срок представляется им неубедительным, я категорически не разделяю. Более того, убеждён в обратном. То есть что нынешняя элита, в большинстве своём выработавшая свой ресурс и ставшая в глазах народа профессионально непригодной (бесчинства, коррупция, показуха, недавний террористический взрыв в «Домодедове» и т.д. и т.п.), по существу свела на нет значимость занимаемых ими постов. Ведь не кресло, в самом деле, красит человека, а человек – кресло.

Не исключаю, что однажды, когда придёт время, Президент подпишет указ, чтобы все эти 75 влиятельных людей вместе со своими «занимаемыми постами или креслами» разошлись по домам. И поверьте, у них настолько «рыльце в пушку», что они разойдутся по своим поместьям гораздо быстрее и тише, чем это сделал Юрий Михайлович Лужков.

Интернет – поистине XXI век, и прежде всего потому, что позволяет всем нам сделать цивилизацию более справедливой и умной. И чтобы там ни говорили о Джулиане Ассанже – человечество всегда будет благодарно Ему и Его апостолам (хакерам Anonymous) за их первый шаг к очищению человечества и возможности, как призывал ещё Александр Исаевич Солженицын, жить не по лжи.

Сайт писателя В.Т. Слипенчука www.slipenchuk.ru