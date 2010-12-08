Страна братков

«…упорнейшее наше предание – то, что мы во все вносим идею произвола... Каждый из нас… держит себя Батыем в покоренном ему кружке завоеванного племени, и… само это племя привыкло считать, что иначе невозможно...»

Н.Г. Чернышевский

А теперь скажите мне, граждане России, соотечественники, защитники земли Русской, удивлены ли вы тем, что происходит и будет происходить в станице Кущевской?

Я лично удивлен только одним: что власть делает доступным прессе так много, но убежден, что главная правда будет скрыта – правда о том, что все, что происходило в Кущевской, было хорошо известно губернатору и постпреду президента задолго до того, как трагедия случилась. И наказать их – просто, но обвинять их бессмысленно! Они не виноваты. Они сами плоть от плоти люди с той земли, они сами (как и я) просто русские люди и знают, что жизнь России самоорганизуется «по понятиям». Собственно, именно об этом я говорю уже много лет: в РОССИИ НЕТ ГРАЖДАН, А ЗНАЧИТ, НЕТ ГОСУДАРСТВА. Вернее, государство есть, но оно само по себе – оно не может опереться на своих граждан в решении каких-либо вопросов, касающихся строительства более совершенного общества. Вот где можно увидать драму Высшей Власти!

Ведь факты, которые сейчас вынуждено опубликовывать МВД, вряд ли кого удивят.

Разве удивительно то, что бандиты не только открыто дружили с милиционерами, но и трогательно помогали им соблюдать Правила дорожного движения, взимая штрафы с нарушителей?

Разве удивительно то, что органы прокуратуры, следователи, государственные и медицинские учреждения покрывали бандитов, закрывали глаза и не давали хода СОТНЯМ уголовных дел об изнасилованиях, избиениях, убийствах, рабском принуждении и т.д.?

Я могу понять любого судью или прокурора ЛЮБОГО района необъятной земли Русской – твоя жизнь ничего не стоит и висит на волоске – если ты выступил против ОПГ, господствующей в этом регионе. Как мудро заметил прокурор района на вопрос корреспондента «КП» (которая, заметьте! писала о Кущевской банде еще в 2006 году!), «Жизнь – отражение нас. Мы достойны этого бытия. Какой народ – такое и государство».

У кого им – представителям Власти – просить защиты от произвола? У кого должен просить защиты избранный депутат (если он сам, конечно, не бандит!), который решил защитить от произвола народ, избравший его? В государстве, состоящем из граждан, – главной опорой должны быть граждане, народ, горожане, которые, объединившись, в состоянии быть огромной силой – как было в Европе начиная с Возрождения.

Мы сетуем, что губернаторов не избирают, а назначают! Да какая разница! Будь то избранный или назначенный во властные структуры человек, который имеет доступ к бюджету, он неизбежно оказывается под колоссальным давлением «братков», цапков и прочих ландскнехтов и средневековых рыцарей, которые живут только за счет народа, паразитируя и «защищая» его от посягательств «чужих» (по-нашему – «крыша»).

Ведь, собственно, это я и утверждаю: РОССИЯ ЖИВЕТ ТАМ – В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ!

И ужасно не то, что если бы не телегруппа из Москвы, которая случайно оказалась на месте происшествия, то вряд ли это дело стало достоянием гласности. Ужасно не то, что зверски зарезанные люди были как раз теми смельчаками, которые пытались противостоять бандитам. Ужасно не то, что бандиты были хорошо организованны, не употребляли алкоголь, заботились о брошенных подростках, были истовыми православными в вере, для них посещение церкви было обязанностью. Ужасно другое – НЕТ ГРАЖДАН! Соседи, которые слышали крики о помощи, боялись выйти и выступить! Сколько таких смельчаков по России, которые отважились встать против зверья, и где они теперь? Большинство либо уехали в другие места, либо убиты, и в уголовном деле помечено – «убийство на бытовой почве». Ужасно то, что бытовая почва: БЫТ России – убийство.

Ужасно то, что люди в Кущевской боятся давать показания или называть имена – «московские уедут, а эти останутся». Останутся опять один на один с теми, кто ушел в тень, либо теми, кто остался во власти, либо вновь назначенными, которые, может быть, и попробуют навести порядок, но под влиянием обстоятельств мало чем будут отличаться от предыдущих представителей государства. КТО ВИНОВАТ? Антон Павлович ответил: «ВСЕ, А ЗНАЧИТ, НИКТО». Что он имел в виду?

В обществе, где нет граждан, где нет людей, понимающих свою личную, персональную ответственность перед своим же государством, где доминирует крестьянское сознание, которое ограничивает круг своих интересов семьей и рассматривает все за пределами семьи как нечто враждебное, – не может быть ЗАКОНА, есть только ПОНЯТИЯ! И никакие прямые и честные выборы не приведут к власти человека, который сможет разрушить этот зверский уклад, ибо он не может опираться на тех, кто его выбирал, – народ на площадь не выйдет. Народ не осознает, что, объединившись, он могущественен. И возникает ощущение, что людям ВСЕ РАВНО! «Их хата с краю!»

И весь порочный круг взаимопроникновения и симбиоза средневековых «понятий», криминалитета и государства неизбежно утвердится снова. Что делать?

Я могу представить себе, какие разговоры происходят между президентом и премьером. Где им взять «других писателей»? Ведь речь идет не о правильных людях на местах, речь идет о «МЕСТАХ», о той обывательской среде, которая и порождает этот характер отношений и которая любого заставит жить по русским «понятиям». Речь идет о русской ментальности и русской культуре, которая, сама того не желая, и является питательной средой для средневекового зверского уклада жизни. Повторяю – никакие реформы и модернизация не будут иметь успеха – пока Власть не поймет, что надо всерьез думать, как реформировать русскую ментальность! Но, для того чтобы понять это, одного события в Кущевской, видимо, недостаточно. И возможно, что на следующей инаугурации вновь избранного президента среди аплодирующих избранных и весьма уважаемых людей мы будем видеть незнакомые, но преданные лица и задавать себе вопрос – «уж не «браток» ли это?»…