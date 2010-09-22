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Интеллигенция и гламур

№ 37(227) от 23.09.2010 [«Аргументы Недели », Андрей МАКСИМОВ ]

Интеллигенция и гламур
Фото PHOTOXPRESS

Вот так живешь себе и живешь: стараешься убедить самого себя в том, что воспитываешь сына; делаешь телепередачи; пишешь книжки, ставишь спектакли; общаешься с друзьями и врагами; живешь, в общем… И вдруг оказывается, что жизнь твоя не лишь бы где проходит, а вот именно – в эпоху победившего гламура.

Иногда нам наивно кажется, что гламур – это что-то такое блестящее, яркое, пошловатое… Внешнее такое… На самом же деле гламур – это философия жизни. Причем на сегодняшний день – единственная. Нет никакой иной внятной философии, которая предлагала бы людям, куда им жить. Жизнь – это ведь такая история, которую хотелось бы не лишь бы как прожить, а всенепременно двигаясь куда-то.

А гламур предлагает. Просто, доступно и ясно. Философия гламура гораздо проще и доступней, чем любая модная гламурная вещица. «Надо быть богатым и знаменитым, – утверждает гламур. – Все, что работает на приобретение этого, – то ценно. Что не работает – суета, на которую не стоит тратить ни времени, ни сил, ни размышлений.

Забавно, что главный свой лозунг гламур позаимствовал у Советской власти (он вообще на генетическом уровне много чего у нее позаимствовал). Люди моего поколения помнят, что едва ли не в каждой школе висели красиво написанные слова Павки Корчагина: «Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Согласитесь, они могли бы украсить любую гламурную презентацию. А чуть отредактированная фраза Горького: «Человек – это звучит гордо, а одевается модно» – разве не гламурна?

Человек – вообще такое существо, которое должно как-то себя осмыслять. Человеку русскому в этом смысле особенно тяжело, потому что Россия – страна вопросов, а не ответов. А тут – на тебе! – гламур. Готовые ответы. Понятные. Чудесные.

Интеллигенция, правда, трындит под боком стихи любимого поэта: быть знаменитым, мол, некрасиво, типа не это поднимает ввысь. Почему некрасиво? Вон сколько людей знаменитых – они-то как раз красиво и живут. Быть не знаменитым – вот это действительно некрасиво. Противно и, главное, материально невыгодно.

Интеллигенция привычно кричала слова про «русскую духовность», про «самую читающую страну в мире» и «великую русскую культуру». Кричала, кричала, да и не заметила, что осталась в глубоком одиночестве. Не слышит никто русскую интеллигенцию, кроме нее самой.

Интеллигенция не слишком огорчилась, потому как для нее всегда гласность была важнее слышимости. В России интеллигентный человек всегда отыщет другого интеллигентного человека, который поймет его, вместе с ним возмутится, поплачет и выпьет. А вот эти все молодые, которые не с нашими ценностями и идеалами, – они нам не интересны. Потому как мы, интеллигенты, духовные и на бездуховных смотрим свысока.

Подлинный аристократизм, на мой взгляд, означает, что все люди – твари Божии, и поэтому ко всем надо относиться одинаково. Русской интеллигенции XXI века очень этого аристократизма не хватает. Констатировав, что Россия тоже стала обществом потребления, плевать она хотела на тех, кто это общество создает. Ей, интеллигенции, самой с собой интересно. А с иными – противно.

У нас ведь как повелось? Философы пишут для философов, не утруждая себя простыми объяснениями своих серьезных постулатов. Писатели разделились на подлинных и прочих. Прочие – это те, кого читают. Подлинные – это те, кто собирается в жюри литературных премий, дабы раздать награды «себе подобным»: истинным, но нечитаемым. Интеллигенция собирает конференции и круглые столы, чтобы самой себе объяснить: так жить нельзя в смысле падения вкусов, морали и нравственности. После чего расходится, абсолютно удовлетворенная собой: она сумела самой себе доказать очевидное.

А гламур демократичен. Покуда интеллигенция тихо сама с собою изобличает других и страдает по поводу несовершенства, гламур завоевывает пространство. Он прост и очарователен. Он доступен. Он красив и радостен. Он разрушает то, что интеллигенции кажется исконно русским, но при этом создает то, что молодежи представляется понятным и перспективным.

Что, прям так вся молодежь подвержена гламуру? Нет, конечно. Есть истинно верующие люди, которым Господь диктует, как жить. Им можно только позавидовать: ведь не человек находит веру, а вера человека.

Есть подлинные фанаты своего дела: молодые ученые, деятели искусства и литературы, врачи, учителя… В общем, есть молодые люди, которым законы жизни диктует любовь к своему делу. Им плевать на гламур: они слишком заняты, чтобы на него отвлекаться.

Не о них речь. Речь о том, что только гламур и его герои дают молодым (и немолодым) людям абсолютно четкое направление жизни. На вопрос «Куда жить?» четко отвечает только гламур.

Человек – вообще такое существо, которое должно мечтать. Мечта делает человека человеком. Без нее – пресно, скучно, тоскливо. Но мечтать тоже, оказывается, надо уметь. Некоторые люди желание мечтать ощущают, но саму мечту «нащупать» не могут и становятся похожи на мужика из старого анекдота. Помните, его спросили: «Если б ты был царем, чего б сделал?» Мужик почесал бороду и ответил честно: «Сто рублей бы спер и убег».

Интеллигенция всегда давала мечту. Помочь в жизни реальной не всегда получалось, но мечту подарить – чисто интеллигентское дело.

Нынче интеллигенции мечтать надоело, и на свято место пришел гламур со своей мечтой все о том же: о богатстве и славе. Симпатичная такая мечта. Красивая и достижимая. С ней и жить легче.

Почему интеллигенция сдала все свои исконные позиции гламуру? Почему гламур спокойно и бескровно победил?

Вот так живешь, живешь, да и думаешь про все про это. Зачем думаешь? Не ясно. Думается потому что.

Вот я тоже так думал, думал и написал книжку про интеллигенцию и гламур. Не для того, чтобы кого-то возвеличить или принизить. А просто, чтобы понять, где живу. Интересно потому что.

ОПРОС ПО ТЕМЕ:Что вам больше по душе – гламуризация страны или ее модернизация и какой из процессов окажется победителем?

Алексей Виноградов, Орел:

– Оба варианта маловероятны. Первый из-за того, что гламуру на всех не хватит. А второй – из-за того, что деньги на модернизацию уйдут на гламур. Так что более вероятно, что победит дифференциация. То есть народ расслоится еще больше по социальному и финансовому признаку. Богатые продолжат богатеть, а бедные – беднеть. Перелома этого процесса я пока не вижу.

Елена Саранцева, Калининград:

– Есть интересное определение – «гламур – это представление быдла о красоте». Очень не хотелось бы победы такого гламура.

Игорь Сабаневич, Псков:

– Главный ориентир гламуризации – надо быть богатым и знаменитым любой ценой. Если для этого нужно встать, извините, раком – то нужно вставать. Как-то так. Знаменитым может стать блестящий философ, математик... Пианист, писатель, актер... Врач или дипломат. Можно «подняться» как удачливый бизнесмен. А можно как первый человек, приготовивший, скажем, полный обед из кошачьих экскрементов. Последний путь проще... Но это не наш путь. Это в Америке ты можешь научиться плевать дальше всех и стать знаменитым. У нас на такое только пальцем у виска покрутят. Так что вряд ли гламур у нас победит.

Дмитрий Горшенин, Мытищи:

– О какой победе модернизации можно говорить? У нас реально модернизируется только деревообрабатывающая промышленность, выпускающая дубов из вузов и строящая пилорамы для попила бюджетных денег. И гламур у нас провинциальный до стыдобы. Вместо церемонии «Оскара» и звезд в смокингах – дешевый «Кинотавр» с актерами в мятых пиджаках. А вместо Криштиана Роналду – братья Березуцкие. С такими аристократами нам гламур не построить.

Юрий Мишуков, Москва:

– Я этим летом с ребенком был в г. Пено Тверской области. Отдыхали, рыбу ловили. Так вот я не смог разменять пятитысячную купюру ни в одном из магазинов. Там видели такие деньги только по телику. Разменяла мне две такие бумажки только кассирша в Сбербанке. И тут же повесила табличку «технический перерыв». Я спросил – почему? Денег в кассе больше нет, а отказать я вам не могу по инструкции. Пока в «замкадье» будет так, о гламуре можно забыть. Как, впрочем, и о модернизации.

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