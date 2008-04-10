//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//exlibris

Интернет и разложение мышления

№ 15(101) от 10.04.2008 [«Аргументы Недели », Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ ]

Интернет и разложение мышления
Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

Поэт! не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и угрюм.
А.С. Пушкин «Поэту»

 ЭТИ строки часто приходят мне в голову – я даже хватаюсь за них, когда вдруг набегают приступы отчаяния от непонимания или сознательного искажения моего творчества. Если угрюмым быть нетрудно, то «твердым и спокойным» оставаться не получается.

 И сколько раз я клялся себе, что не полезу в Интернет, в эту помойку! Не буду копаться во всех этих отзывах и рецензиях! Эта Интернет-помойка засасывает так, что ты начинаешь возмущаться, искать аргументы, чтобы вмешаться в дискуссию о твоем творчестве. Вот так и случилось со мной после выхода фильма «Глянец» на широкий экран.

 Что более всего меня поразило в этих негативных откликах, которых подавляющее большинство, – это унифицированное ЧУЖОЕ мнение, усвоенное сотнями людей.

 Помню, некий малопросвещенный критик охарактеризовал «Глянец» как «банальную историю Золушки» и выложил сей опус в Интернет. Очевидное отсутствие интеллекта не позволило этому критику даже задуматься над тем, что с Золушкой у моей героини – ничего общего. Золушка – это воплощенная добродетель, она не ищет успеха и от Судьбы получает все благодаря своему смирению. Героиня же моего фильма Галя лишена всякого смирения: она сплошное честолюбие, сознательно устремленное к успеху. Другое идиотское сравнение из Интернета – с фильмом «Дьявол носит «Prada». Хотя с «Глянцем» его объединяет только то, что обе главные героини помещены в мир моды. В американском фильме героиня целомудренна и отказывается от этого «испорченного, продажного» мира, выбирая настоящую романтическую любовь. Так это – сказка о победе добра над злом. Моя же героиня не может позволить себе даже думать о такой «роскоши», как Мораль, она должна выбраться из ада, в котором она живет, и вырвать из него своих погибающих родителей. Любой ценой, даже пожертвовав честью и достоинством. Она разрывается между тем, чего хочет добиться, и тем, сколько надо «заплатить» за это. А зрители автоматически повторяют одну и ту же плоскую формулу о Золушке и «дьяволе с прадой», которую они нашли в Интернете. Вот тут приходит мне в голову «угрюмая» мысль – мы все стали рабами и заложниками «всемирной паутины».

 Да, Интернет в принципе дебилизирует сознание своего массового потребителя, отнимает у него потребность МЫСЛИТЬ и ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ. Достоинство Интернета – мгновенный доступ к информации – превратилось в его губительную порочность. Поясню: история человечества свидетельствует, что изобилие какого-либо продукта (материального или интеллектуального) избавляет личность от необходимости делать усилия для его добычи. Именно это и происходит в наше время со Знанием: человек не желает добывать этот интеллектуальный продукт, ибо сейчас все сведения получаешь немедленно. Это как в случае с автомобильным навигатором: не обязательно знать карту местности, достаточно задать в навигаторе маршрут и затем двигаться по его подсказкам. Это гениальное изобретение избавляет от знания автомобильных дорог. Вот и не нужны больше опытные таксисты!

 Развитие компьютерных технологий дает уникальную возможность: Истина – твоя, надо только нажать на «кнопку». Вместо собственных выводов – как результата умственных усилий – готовые формулы из помойки Интернета, который губит человеческое сознание, так как отучает людей мыслить.

 Раньше, до Интернета, выводы делались на основе суммы знаний. Их нужно было как-то добыть и затем, осмыслив, прийти к выводу – т.е. к индукции (логическое умозаключение от частного к общему. – А.К.). Ленивый студент этот процесс пропускал, пользуясь шпаргалкой. Но известно, что все написанное по шпоре, мгновенно выветривается из головы. В этом смысле Интернет – это еще и гигантская «ШПОРА».

Есть такая «шпора» в Интернете и для тех, кто интересуется «Глянцем»: «кино – говно, грязное, циничное, авторы срубили бабла, и вообще Кончаловский как режиссер кончился, пора старику на покой»! А если кто-то с этим не согласен, то ему даже как-то неловко, например: «Я, конечно, покажусь многим дураком, но мне Кончаловский нравится…» или «…не в обиду, но фильм оказался лучше и глубже, чем я ожидала. Но хаять его модно как будто...»

 Нет, разумеется, есть талантливые критические разборы, которые интересно читать, словно беседуешь с умным, образованным оппонентом… И, наконец, есть главное, что я вывел для себя из обилия всех отзывов на «Глянец», – это мысль, что я сделал нужную и своевременную картину. И я объясню почему.

 Во времена советской власти, когда я снимал «Асю Клячину», народ был настолько измордован полувеком своей истории, настолько придавлен чугунной плитой тоталитаризма, что нуждался в духовной поддержке. И идея «Аси» была в том, чтобы показать, какой большой силой обладает мой народ. Но давно уже закончилась «зима коммунизма», и вместе с ландышами из-под снега проявилось дерьмо, которое до этого было припорошено. Люди стали проявлять незнакомый советскому человеку инстинкт индивидуализма, жадность, звериную жестокость…

 Маркс написал: «Надо заставить народ ужаснуться себя самого, чтобы вдохнуть в него отвагу» («К критике гегелевской философии права. Введение»). Эту мощную мысль можно целиком отнести и к задаче, которую художник ставит перед собой. Я посчитал своим долгом заставить народ ужаснуться.

 Да, фильм заставил ужаснуться многих. И за это можно возненавидеть. Надо только понять, на кого направить эту ненависть. А вот с пониманием у нас сложнее…

 И все же российский зритель – особенный, он воспринимает искусство почти как реальность и вовлечен эмоционально в сам творческий процесс оценки, как во времена Шекспира. Я не могу представить себе какого-нибудь западного зрителя, который выразился бы, к примеру, так: «Лежа в больнице, просмотрел фильм «Глянец». То, что Михалков­Кончаловский – бессмысленная скотина, было ясно давно. То, что российское кино на 99,9% – дрянь и мерзость, тоже сомнений не вызывало. Однако желания расстрелять все семейство Михалковых поголовно (начиная с дедушки и заканчивая детишками) до просмотра этого фильма не возникало. Теперь оно есть».

 Дорогой мой зритель, вы думаете, что после расстрела семейств Михалковых и Кончаловских ваша жизнь в России станет лучше и чище, а вам будет легче дышать? Ошибаетесь! Подобные «эксперименты» были популярны в российской истории, но ни разу не привели к положительным результатам.

Задумайтесь над своими чувствами, может быть, все-таки они сродни высказыванию этой зрительницы: «…мне кино не понравилось, и я из… тех зрителей, у которых оно вызвало чувство протеста... но протест у меня не такой – «так не может быть, это все враки!», у меня протест – «да, оно все так и есть, но бл**ь, какого хрена оно так...»

 Задумайтесь, где еще на этой земле вы найдете такое свидетельство: «После фильма «Глянец» Кончаловского я прочла несколько десятков отзывов о том, что такой провинции уже давно нет, что ее не существует и Андрей Сергеевич это все придумал… я 5 лет прожила в Перми… такая провинция не просто существует, и Андрей Сергеевич не просто не сгустил краски, а даже их несколько смягчил. Есть в Перми такой район Водники… в 20 минутах езды на автобусе от центра города… там именно такие вот жуткие деревянные хибары, как в «Глянце», обшарпанные пятиэтажки, и мусор лежит толстым слоем повсюду совершенно… я уж молчу, что там трезвое лицо днем в будний день найти сложно (разве что в зеркале). Так вот в Водниках есть небольшой лесок, в этом леске двое семиклассников убивают свою одноклассницу. ПРОСТО ТАК! Не ограбили, не изнасиловали, даже пьяные не были. На допросе потом сказали – скучно было... конечно, лучше меня знающие провинцию москвичи сейчас мне расскажут, что это все бред и такого быть не может, но я видела эти Водники своими глазами. Так страшно мне не было никогда и нигде!» (tigra_al).

А ВАМ НЕ СТРАШНО?

ОПРОС ПО ТЕМЕ

Считаете ли вы Интернет помойкой, куда порядочному человеку лучше не заглядывать?
Спросили мы граждан России

АЛЕКСЕЙ Разлацкий, 44 года, директор типографии, Самара:

 – Вопрос сродни полушутливому тезису – «что бы ученые ни изобрели, все равно получается бомба!». Уж тогда я бы сравнил Интернет с городом. Да, в нем есть и помойки, куда лучше не заглядывать. Но ведь есть и музеи, места встреч и отдыха, где порядочный человек найдет для себя много интересного. И куда пойти: в кино, музей, клуб или на помойку – каждый выбирает сам.

Наталья Манапова, психиатр, Пенза:

 – Так ведь и среди печатных изданий можно наткнуться на «помоечные»! Разницы – никакой. Если человек нормальный – он отсеет то, что ему кажется непорядочным, и получит от Интернета массу полезностей и удовольствия.

Анатолий Самборский, 61 год, стоматолог, Уфа:

 – Интернет – это зло. Он отучает людей думать и прилагать к чему-то усилия. А ведь в жизни все иначе – там не получится так, что нажал на кнопочку – и готово!

Сергей Плютенко, 46 лет, врач, Орск:

 – Нет, нет и нет! Для человека с головой, умеющего отделять зерна от плевел, Интернет – огромное информационное пространство. Плюс великие возможности для общения. Плюс возможность самовыражения для тысяч и тысяч людей. Плюс огромное удобство. Вчера вот отправил тетушке в Алматы роскошный букет к юбилею – сидя в своем кресле у компьютера в Москве! Это же классно! Нет, я искренне считаю Интернет одним из самых великих современных открытий человечества.

Виктор Шлема, 56 лет, педагог, Киров:

 – Ни в коем случае! Это ведь библиотека, которая постоянно под рукой. А уж что человек будет там искать (порнографию или информацию о городе своего детства, сообщество педофилов или клуб любителей «Волги» ГАЗ-21) – зависит от него самого! 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 
?>

//В мире

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

Экс-депутат Верховной рады трех созывов Анна Герман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, которая повлияла на отношения страны с Российской Федерацией.

//В мире

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

В Совфеде оценили заявление об ошибке Зеленского в отношениях с РФ

Сенатор от Севастополя, член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева оценила заявление экс-депутата Верховной рады Анны Герман об ошибке Зеленского в отношениях с Россией.

//В мире

Госдума: инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН

Госдума: инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко во вторник заявил, что инцидент с визами может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН.

//В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

//В мире

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Госдепе США определили способ «возвращения» Крымского полуострова Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Бюджетников с 1 октября ждет повышение зарплат

Бюджетников с 1 октября ждет повышение зарплат

Первого октября индексация затронет зарплаты работников бюджетной сферы федеральных госучреждений, которые не входили в "майский указ" 2012 года. Этой категории бюджетников выплаты повысят на 4,3%.

//Интервью

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Бьет – значит любит? Автор бестселлера «Дневник на двоих» Надежда Дягилева о патриархате, звёздных разводах и половом воспитании

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих стала по-своему близкой. В интервью «Аргументам недели» писательница ответила на непростые вопросы редакции с точки зрения психолога.

//Здоровье

Медики перечислили вероятные симптомы рака, которые нельзя игнорировать

Медики перечислили вероятные симптомы рака, которые нельзя игнорировать

Специалисты в сфере здравоохранения обозначили возможные признаки онкологических заболеваний, которые нельзя игнорировать. Данной теме посвящена публикация, появившаяся в российской блогосфере.

//Армия

Минобороны опубликовало видео первого пуска Х-35 с корабля "Смерч"

Минобороны опубликовало видео первого пуска Х-35 с корабля "Смерч"

Модернизированный малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота "Смерч" впервые выполнил пуск противокорабельной крылатой ракеты "Уран" в акватории Японского моря. Видео пуска опубликовало Минобороны.

//Новости партнеров

//Общество

Житель Подмосковья доехал до Армении на велосипеде

Житель Подмосковья доехал до Армении на велосипеде

Жителю Пушкино захотелось провести свой отпуск активно: он отправился в Армению на велосипеде. Всего за несколько дней до выезда он проверил, в порядке ли велосипед, купил продукты, захватил палатку и выехал из дома.

//Хайтек

В Роскомнадзоре рассказали об установке оборудования для изоляции рунета

В Роскомнадзоре рассказали об установке оборудования для изоляции рунета

Операторы связи приступили к монтажу оборудования, устанавливаемого в рамках закона об устойчивой работе Рунета. Об этом сообщил журналистам глава Роскомнадзора Александр Жаров.

//Новости СМИ2

//Жаркое из блогов

Как продать биткоины на матлабе?

Как продать биткоины на матлабе?

Перевести весь мир на безналичный денежный оборот несложно: достаточно, чтобы полицейские обыскивали всех людей на улице и в транспорте, изымали у них наличность и взамен на эту сумму выдавали сертификат, который люди обменивали бы на банковскую карту.

//Жаркое из блогов

Плач по профессиям

Плач по профессиям

Сейчас по всей блогосфере - и не только – «прокатилась» волна «плача по профессиям». Дескать, грядущая автоматизация приведет к сокращению самых массовых современных специальностей – начиная с водителей такси и заканчивая юристами. Что, в свою очередь, приведет к очень значительному изменению нашего мира – начиная с системы социального обеспечения и заканчивая образованием.

//Жаркое из блогов

Второе явление допинга имени Родченкова

Второе явление допинга имени Родченкова

Похоже, мы на пороге нового грандиозного скандала. Который может снести не только очередные олимпийские перспективы, но и вообще весь российский спорт.

//В мире

В Великобритании проведут испытания водородного самолета

В Великобритании проведут испытания водородного самолета

Министерство транспорта Великобритании выделило финансирование в размере 2,7 миллиона фунтов стерлингов на проведение испытаний водородного самолета. Об этом сообщает Flightglobal.

//Политика

Песков: Кремль наблюдает за "внутриамериканскими трениями"

Песков: Кремль наблюдает за "внутриамериканскими трениями"

Кремль наблюдает за внутриамериканскими трениями, однако не будет комментировать сложившуюся ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

//Здоровье

Восемь опасных для людей с повышенным давлением продуктов назвали врачи

Восемь опасных для людей с повышенным давлением продуктов назвали врачи

Специалисты рассказали, какие продукты опасно употреблять людям, которые страдают гипертонией. Соответствующая информация содержится в публикации, появившейся некоторое время назад в блогосфере.

//Новости партнеров

//В мире

Возможный сценарий будущего распада украинского государства раскрыли на Западе

Возможный сценарий будущего распада украинского государства раскрыли на Западе

Эксперты из Соединенных Штатов и Европы разрабатывают различные модели распада украинского государства. Об этом говорится в материале, опубликованном некоторое время назад в российской блогосфере.

//Общество

Какую опасность для русских женщин таит в себе брак с иностранцем?

Какую опасность для русских женщин таит в себе брак с иностранцем?

Если и муж, и жена патриархальных взглядов, и муж при этом успешен в глазах жены, то в семье может царить своего рода гармония. Мужчина встанет, грохнет кулаком по столу со словами: «Молчи, дура!» А женщина с упоением будет думать: «Вот! Настоящий мужик рядом!».

//Авиа, ж/д транспорт

По Крымскому мосту проехал первый поезд

По Крымскому мосту проехал первый поезд

Первый тепловоз в пока еще тестовом режиме проехал по железнодорожной части самого длинного в России и Европе - Крымского - моста от станции "Тамань Пассажирская" до станции "Керчь Южная".

//Непознанное

Появился гороскоп для знаков зодиака, которым повезет с деньгами в конце сентября

Появился гороскоп для знаков зодиака, которым повезет с деньгами в конце сентября

Людям, которые рождены под знаками Близнецов, Стрельца, Рыб и Тельца, очень повезет с деньгами в конце текущего месяца. Об этом говорится в гороскопе, опубликованном на страницах отечественных СМИ.

//Шоу-бизнес

54-летняя Моника Беллуччи впервые сделала короткую стрижку и "помолодела" на 20 лет

54-летняя Моника Беллуччи впервые сделала короткую стрижку и "помолодела" на 20 лет

54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи, которая считается одной из самых красивых женщин современности, недавно впервые сделала короткую стрижку и "помолодела" минимум на двадцать лет.

//Общество

Почему современные люди все больше полагаются на интернет в воспитании детей?

Почему современные люди все больше полагаются на интернет в воспитании детей?

Компания Google провела исследование «родительского интернета» и выяснила, что пользователи все чаще ищут информацию, касающуюся детского здоровья и одежды, а также образования и безопасности ребенка.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Ученые составили список из пяти заболеваний, которые опаснее рака
2

Онколог: «С диагнозом Заворотнюк можно жить»
3

В России могут расширить список возможных живых доноров
4

Вопросов стало больше: в Индии провели анализ ДНК "Озера скелетов"
5

Экс-депутат Рады рассказала об ошибке Зеленского в отношениях с Россией

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры