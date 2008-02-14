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Быть честным опасно

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Андрей КОНЧАЛОВСКИЙ ]

Быть честным опасно

 «…весь город там такой: мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет… только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья».
Н.В. Гоголь «Мертвые души»

 ЕСТЬ ли для этого объективные причины? Да, их – множество, и одна из них – культурная традиция. Немецкий ученый-энциклопедист Олеарий, посетивший Россию с торговым посольством в середине XVII в., писал о русских: «Их смышленность и хитрость, наряду с другими поступками, особенно выделяются в куплях и продажах, так как они выдумывают всякие хитрости и лукавства, чтобы обмануть своего ближнего. А если кто их желает обмануть, то у такого человека должны быть хорошие мозги. Так как они избегают правды и любят прибегать ко лжи и к тому же крайне подозрительны, то они сами очень редко верят кому-либо; того, кто их сможет обмануть, они хвалят и считают мастером… Как-то несколько московских купцов упрашивали некоего голландца, обманувшего их в торговле на большую сумму денег, чтобы он вступил с ними в компанию и стал их товарищем по торговле. Так как он знал такие мастерские приемы обмана, то они полагали, что с этим человеком будут хорошо торговать. При этом странно, что… на обман они не смотрят, как на дело совести, а лишь ценят его как умный и похвальный поступок…» (Адам Олеарий. «Описание путешествия в Московию». 1640-е гг.).

 Отсутствие честности в бизнесе, да и в других отношениях между людьми, не является исключительно русской особенностью. Аргентинский социолог Мариано Грондона анализировал подобные проблемы в странах Латинской Америки и пришел к выводу, что во многих странах, где еще сильны традиции кресть­янского сознания, главным тормозом развития является узкий круг доверия, который соответствует крестьянскому этическому коду. Грондона даже разработал типологию, выявляющую в таких странах около двадцати культурных или идеологических факторов, что, по сути, определяет все деловые и этические принципы отношений между людьми. Я перечислю несколько из них – они, на мой взгляд, абсолютно соответствуют и нашему русскому представлению об этике взаимоотношений.

 Итак, первый и главный.
                 
Узкий круг доверия

 ВСЕ мы знаем, как, начиная с Кремля, новое начальство немедленно приводит за собой свой круг доверенных лиц – чужим верить нельзя. Все помнят дружеское предупреждение: «Оглянись вокруг себя, не «имеет» ли кто тебя». Этот «принцип» распространяется на все сферы деятельности общества – армию, промышленность, гражданские институты…

 Американский культуролог Лоуренс Харрисон называет страны, подобные нашей, «странами низкого уровня доверия». Вот что он пишет о латиноамериканской экономической системе: «…Коммерческие и промышленные предприятия (как и сфера публичного администрирования) в странах «низкого уровня доверия» обычно находятся под прессом централизации, который предполагает множество контролирующих механизмов и процедур, формально предназначенных для профилактики мошенничества. Эти механизмы не только удушают творчество в государственной сфере и частном предпринимательстве, но и сами открыты коррупции и увековечивают привилегии…» Ну разве это не про нас?!

 Мы не возмущаемся и даже не удивляемся, когда слышим, что 60% продаваемой водки – «паленая», что лекарства в аптеках покупать опасно, ибо они фальшивые, что в колбасу подмешивают туалетную бумагу, что так называемое натуральное молоко сделано на 80% (!!!) из сухого порошка, что надписям и этикеткам на упаковках нельзя верить и пр. и пр. Почему? Потому, что мы родились в стране, где негласный закон – «не обманешь – не продашь» – естественен, как сама русская жизнь. Нам также кажется естественной наша уверенность, что любое богатство – результат мошенничества, если не воровства. Нам  трудно представить, что можно быть богатым и честным.

 Перейдем теперь к следующему фактору в типологии социолога Грондона.
                     
Отношение к богатству

 ОТНОШЕНИЕ человека с кресть­янским сознанием к богатству, деньгам, финансовому успеху весьма специфично. Вот как описывает его американский антрополог Джордж Фостер: «…кресть­янин рассматривает все, что его окружает, как место, где все нужные для жизни вещи (земля, богатство, здоровье, дружба и любовь, мужество и честь, уважение и положение в обществе, власть и влияние, безопасность и невредимость) существуют лишь в ограниченном количестве и всегда дефицитны… В типичном кресть­янском обществе стойко убеждение, что отдельная личность или семья могут процветать исключительно за счет других.

 Крестьяне индивидуалистичны, и каждая их общественная ячейка видит себя в непрерывной борьбе с соседями за свою долю столь дефицитного достатка. Преуспевающая… семья рассматривается как угроза стабильности общины, нравы которой напоминают пожирающих друг друга пауков в банке. Точно так же крестьяне избегают занимать лидерские позиции, боясь, что их мотивы вызовут подозрение, ибо уровень доверия крайне низок…»

 Вот оно! Страх зависти соседа к твоим успехам! Поэтому, как только русский человек заработал достаточно денег, чтобы по­строить дом, он прежде всего ставит громадный забор, за которым ему спится спокойней. Вот фрагмент из газеты «Ведомости»: «…«заборная» тема вечно сохраняет актуальность в России, где каждый стремится к тому, чтобы заполучить наконец-то вокруг себя забор, окончательный и вечный… Путешествуя, русские удивлялись, почему ТАМ у них так мало ограждений.

 Вот выдержка из книги Алексея Толстого про Петра I: «Въехали в Кенигсберг в сумерках, колеса загремели по чистой мостовой. Ни заборов, ни частоколов – что за диво! Дома прямо лицом на улицу, рукой подать от земли… Люди ходят без опаски.… Хотелось спросить — да как же вы грабежа не боитесь? Неужто и разбойников у вас нет?»

 Итак, отношение к богатству как к неизменной величине – пережиток феодально-общинного строя. Ведь на самом деле богат­ство – постоянно прирастающая величина, она есть результат повсеместных частных и общих усилий человечества.

 В своих следующих заметках я еще коснусь типологии социолога М. Грондона и напрашивающихся параллелей Латинской Америки с Россией. А напоследок вспомнилась фраза моего друга, который некоторое время был крупным правительственным чиновником: «Ты знаешь, – сказал он, оглядываясь, –  я боюсь… боюсь, потому что я не беру взяток и на меня все замы смотрят с ненавистью…» Так что, господа, в России честным быть не только невыгодно, но и действительно опасно.

ОПРОС

Остался ли русский купец таким же вороватым, как при Петре Первом, или что-то изменилось?
Спрсили мы граждан России

 ОЛЬГА Нагорная, юрист, Орск:
– Купец стал более образованным, изощренным. Он еще лучше, чем при Петре, умеет просчитывать свою выгоду. Нынешний купец весьма оборотист. И гораздо более вороват.

 Олег Жилин, 36 лет, менеджер, Пенза:
 – Не только русский! Все такие! Я вот с китайцами поработал. Там ва-а-ще... Уверен: настоящий успех приходит к людям, у которых цели в бизнесе не финансовые, а личностные или социальные. И деньги для них  – лишь средство, а не цель. Вороватость свойственна всем нациям, не только русским. Просто воруем по-разному.

 Сергей, 55 лет, техник, Курск:
 – Нет, не таким же. Масштабы выросли. И аппетиты. Повышение цен в магазине объясняли раньше – «доллар вырос». Но ведь сейчас – бакс упал. А цены – нет. И кто виноват? Как сказал министр Кудрин, причина в том, что выросло благосостояние населения. То есть теперь нас можно нае... пардон, обмануть на бо-льшую сумму, чем год назад?

 Ирина Л., 30 лет, врач, Пермь:
 – Не знаю, как было при Петре. А вот с тем, что принцип «не обманешь – не продашь»  – основной в нашей торговле, согласна. Сама частенько им пользуюсь.

 Любовь Петрова, продавец, Псков:
 – Я сама работник торговли, и мне ли этого не знать! Три года копила деньги на шубу. Отдала 3000 американских рублей. Теперь пятый месяц бегаю по судам. Товар оказался с брачком. А продавец деньги возвращать не хочет.

 Иван Снетков, 56 лет, военный пенсионер, Ставрополь:
 – Мозги всем надо поменять – и покупателям, и новоявленному купечеству. А еще – поумерить свои запросы. Почему-то парижский зеленщик доволен пятью процентами рентабельности. Ему их вполне хватает. А нашим коммерсантам нужны только стопроцентные «прибыля»!

 Игорь Малышев, 25 лет, аспирант, Томск:
 – Скорее – да, чем нет. Наше купечество раздирает конфликт интересов. Желание получить сразу все – причем здесь и сейчас – они ставят выше долгосрочной перспективы. Как говаривал мой дед-фронтовик – не получится из них путных стариков!

 Сергей Смирнов, 54 года, педагог, Калуга:
 – Привычка ходить за пятаком мимо рубля сидит в каждом из нас на генетическом уровне. Да, скифы мы. Да, азиаты. Умри – но лучше Блока не скажешь!

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