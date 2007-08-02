На самом деле среди множества поступков, которые может совершить человек, есть не так много абсолютно мерзких. Клевета – как раз из этого ряда. Клевета – это ложь, специально придуманная для того, чтобы сделать больно другому, опорочить его.

Я НЕ буду долго распространяться про то, что клеветать – плохо. Если кто-то этого не понимает, то объяснять на бумаге – нелепо. Я не хотел бы много писать и о том, что, сознательно совершая гадость, мы тем самым черним собственную душу. Для кого-то это очевидно, а кому-то все равно этого не доказать.

Но вот о чем бы я хотел сказать.

Человек устроен таким образом, что, начав грешить, он не может остановиться.

Как правило, клевета не приходит одна. Это не случайный грех, а сознательная ложь, ей всегда предшествует выбор.

Выбрав клевету, человек выбирает такое собственное поведение, когда становится возможным сознательно врать.

А если возможно клеветать, тогда и остальные гадости возможны. Почему нет?

Клевета ведь очень дейст­венна. Вы умело распустили какой-нибудь отвратительный слух, и сразу виден результат: человеку стало больно. Клевета похожа на клейкую бумагу для мух. Стоит ее «вывесить», и разнообразные «мухи» радостно на нее бросаются.

Оно и понятно: человеку всегда приятно увидеть, что кто-то – лучше, что кто-то знаменитый – еще хуже, чем он. Есть немало людей, которых чужой грех поднимает в собственных глазах.

Радоваться чужому греху – это значит признаваться в собст­венной жестокости и мелкости.

Однако, когда таких радующихся много, человеку становится проще собственные жестокость и мелкость не замечать.

Именно на этих притягательных свойствах клеветы и пост­роена так называемая желтая пресса. Я опять-таки не буду долго рассуждать о людях, которые сделали клевету профессией. Мне их жаль, как жаль всякого человека, который сознательно множит зло.

Клевета – это зло. Доказывать этот незамысловатый тезис – значит обижать и себя, и читателя.

Неплохо бы помнить, что, распространяя клевету, мы увеличиваем количество зла на Земле. Это не общие слова. Это та реальность, которую, увы, мы слишком часто наблюдаем в окружающем мире.