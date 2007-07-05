Очевидно, что бездарный человек – это тот, у кого нет дара. Что же такое дар? Некий подарок Бога, уникальное умение. Кто-то может уникально готовить, другой – танцевать, третий – общаться.

ПОЛУЧАЕТСЯ, что бездарный человек – это тот, кто остался без Божьего подарка. Может ли такое быть? Может ли Господь создать человека просто так, не для чего?

Конечно, познать Деяния Божии не дано никому. И все-таки, как мне кажется, верующий человек убежден, что каждый человек посылается на Землю для чего-то. Лишние люди бывают только в учебниках по литературе. «Без меня народ неполный», – говорил герой Андрея Платонова и был, безусловно, прав.

Каждый человек должен занимать на земле то место, на которое его поставил Бог. Занять это место, осознать его – и есть величайший Дар Господа.

Поэтому, на мой взгляд, бездарным мы можем назвать не того человека, у которого нет дара, но того, кто не сумел этот дар открыть.

Как ни парадоксально, главный помощник в обретении своего дара – интуиция, т.е. голос Бога, звучащий в каждом из нас.

Например, если родители заставляют ребенка идти в престижный вуз (а он, к примеру, хочет быть поваром) – то они занимаются не чем иным, как созданием бездарного человека.

Если человек выбирает свой жизненный путь исходя не из своей интуиции, не из своего желания, а из каких-то иных – пусть даже кажущихся очень важными – причин, он распространяет в мире бездарность.

Поэтому бездарность – это не некое отрицательное качество (как мы привыкли считать), а болезнь, спровоцированная ложными ориентирами при выборе жизненного пути.

Бездарный человек должен лечиться сам или с помощью других людей, помня о самом главном: бездарность – болезнь, которая излечима.

Если вам, например, кажется, что вы бездарны в чем-то – это не значит, что вы неталантливы или глупы. Это значит, что вы просто не отыскали свой дар.

А он лежит где-то и ждет вас. Только и именно – вас. Надо пробовать, надо искать. Вашему дару без вас так же плохо и одиноко, как вам без него.