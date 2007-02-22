Демократия?.. Как это «по-русски»?

Не думаю, что кого-нибудь удивлю, если скажу, что сто процентов опрошенных великолепно разбирались в первом вопросе, а я почерпнул массу разнообразных рецептов и способов варения этого национального напитка. На второй вопрос около половины респондентов ответили в принципе правильно. Один ответ, правда, был весьма прямолинейный – «Я с ним (Пушкиным. – А.К.) гуляла когда-то». Но на третий вопрос никто вразумительного ответа дать не смог: «не знаю», «черт его знает», «мы люди неученые». Наиболее определенным был гармонист, который, наяривая на своем инструменте, сказал – «это когда свобода, да и вообще, когда всем хорошо».
Размышляя об этом, я прихожу к выводу, что понятие демократии в народе связано с чем-то хорошим и, как следствие, в этом понятии отсутствует что-то отрицательное. Причем слово «демократия» употреблялось в советское время до одури. В частности, помню статью сталинской Конституции, где говорилось о том, что проведение демонстраций разрешалось с целью укрепления социалистической демократии. Правда, эти митинги и позволялись исключительно для укрепления той самой сталинской «демократии». Но тем не менее если сегодня задать на улице подобный вопрос, то ответ будет приблизительно такой же, как в советское время: «демократия – это власть народа и когда всем хорошо».
Могу добавить, что и в разговоре с более образованными политологами, в том числе и в программах наших уважаемых радиостанций «Эхо Москвы» и «Свобода», слово «демократия» цитируется исключительно в позитивном и желанном смысле. Но на вопрос «что такое демократия?» ответ даже самых продвинутых либеральных политологов не очень отличается от ответа моего вышепроцитированного друга-гармониста.
Можно констатировать, что понятие «демократия», впрочем, как и понятия «свобода», «равноправие», заезжено до такой степени, что уже давно потеряло какой-либо смысл не только у нас, но и во всем мире. Чего только стоит утверждение президента Буша о том, что война в Ираке ведется с целью установления демократии! Но теперь даже недоумку ясно, что США проиграли войну и что для установления гражданского мира в Ираке (забудьте демократию!) должен появиться диктатор не менее жестокий, чем Саддам Хусейн. Недаром король Иордании Абдалла II недвусмысленно заметил как-то, что каждая культура интерпретирует понятие демократии по-своему.
Итак, ошибочных и иллюзорных представлений о демократии предостаточно. Одна из главных иллюзий – это то, что демократия возможна только в результате свободных всеобщих выборов. Попробую опровергнуть это утверждение.
Достаточно взглянуть на демократические выборы в Палестине, Сомали, Грузии (я имею в виду время Гамсахурдиа), чтобы понять: иногда свободный выбор большинства – пострашнее, чем большевистский переворот. Ведь в результате – либо кровопролитие, либо диктатура.
Второе подтверждение ошибочности данного тезиса заключается в том, что этого недостаточно – избрать главу государства и парламент подавляющим большинством. Вспоминается негативное отношение Льва Толстого к любой власти в принципе, ибо любая власть склонна к коррупции. Его утверждение о том, что не бывает убеждений тверже тех, которые основаны на выгоде, объясняет отношение писателя к сильным мира сего. Из этого следует, что даже свободно избранный парламент не будет работать на благо народа, если народ не будет контролировать его деятельность. Поэтому наиболее приемлемым определением демократии для меня представляется такое: «Демократия – это общество, в котором большинство граждан в состоянии влиять на действия парламента и правительства».
Но в таком случае выборы необязательны. В истории масса примеров, когда большинство граждан изгоняло не только «народных избранников», но и деспотов и монархов... Также достаточно примеров, когда при абсолютистском режиме народ и граждане многие десятилетия «демократически» поддерживали своего правителя. Следовательно, главным условием демократического государства должна быть не столько выборность парламента и президента, сколько активность самих граждан.
К чему я веду – в демократических обществах, будь то рабовладельческие Афины или современная Франция, народ, повторяю, НАРОД, а не кучка политически активных граждан (таких всегда можно найти даже в Экваториальной Африке) выходит на улицы столицы, и жизнь в стране останавливается! Представьте себе ситуацию в сегодняшней Франции, при которой президент вошел в конфликт с парламентом и решил его распустить. Но парламент не соглашается, так как это нарушение Конституции. Тогда президент подгоняет танки к зданию Национальной Ассамблеи и начинает лупить из пушек. Что дальше? На противоположном берегу Сены за мостом собираются несколько десятков тысяч парижан и с любопытством наблюдают за утверждением демократии. В остальной же части Парижа, уже не говоря обо всей стране, люди ходят на работу, стригутся в парикмахерских, сидят в кафе и жалуются, что автобусы ходят с опозданием, и вообще, «когда они там закончат всю эту кутерьму?». Вы представили себе эту картину? Быть такого не может? А ведь именно подобное и произошло в нашей стране в 1993 году.
Почему же так? Да в этом-то все и дело – наши граждане хоть и имеют паспорта, но гражданского чувства у них «с гулькин нос». В основной своей массе мы были всегда глубоко пассивны в политическом смысле. Активность же у нашего народа проявлялась только в двух случаях – при нападении иноземных завоевателей и при массовом возмущении против непосильного гнета. Тогда возникал тот самый знаменитый русский бунт – бессмысленный и беспощадный. С этой точки зрения пассивность русских даже как-то желательна, иначе нашу страну давно бы уже «разнесло» – немало было для этого возможностей и исторических условий.
Так что надеяться на успех демократических выборов – та же «маниловщина». На выборы могут прийти все и, создав стопроцентную явку, проголосовать единогласно за какую-либо персону. Но потом ожидать от русского гражданина чувства той самой ответственности за свой выбор было бы нереально. Наивно ждать в России организованного национального движения в поддержку действий органов власти или несогласия с ними.
Наши борцы за народное счастье взывают к бдительной мировой общественности – на российскую демократию наступают! «Какой Путин бяка»! Полноте, господа, проснитесь! Один умный человек написал как-то, кажется, в «Аргументах неделi»: «Говорить об ущемлении демократии в России бессмысленно так же, как бессмысленно пытаться ущемить пустоту…» Так что, как и в прошлые времена, шампанское русский народ будет пить устами своих лучших представителей…
Хотите ли вы каждые 4 года избирать по-демократически руководителя страны или пора уже вернуть в Россию доброго царя с наследниками?
Спросили мы граждан России
Людмила Красавченко, 32 года, дизайнер одежды, г. Воронеж:
- Лучше уж царь! Пусть сидит на троне, правит, пока в «ящик» не сыграет и наследникам власть не передаст. Зато хоть все понятно, без обмана. А выборы... Надоело себя дурой чувствовать, когда идешь на избирательный участок. Знать, что тебя опять внаглую надуют и голоса подсчитают не по-честному, а так, как ИМ выгодно. Тем, кто сегодня у власти и при огромных деньгах.
Владислав Гаврилов, 48 лет, руководитель производства стройматериалов, г. Ярославль:
- Я за выборы! Если бы у нас царь правил, давно бы революция была! Я-то ладно, и себя прокормлю, и семью, и родителей своих. А одинокие старики как живут? А матери-одиночки? А сельские учителя? С хлеба на воду перебиваются... Это срам на весь мир! При выборах хоть какая-то надежда на лучшее остается. Ну не получается у одного президента человеческую жизнь построить в стране - может, у другого получится?
Светлана Родина, 26 лет, товаровед, г. Краснодар:
- По-моему, лучше выборы. Это современно, так устроено во всех нормальных странах. Монархия - это уже история. И еще важный вопрос: где прикажете нам брать царя? А если он попадется на голову больной? Выборы не дают все-таки власти окончательно завороваться и полностью наплевать на народ. Пусть хоть раз в четыре года, но про народ вспоминают и делают хоть что-то для нас, а не только для себя!
Константин Локтев, 30 лет, машинист электровоза, г. Саратов:
- А мне все равно. Я при любых порядках проживу, и о ней, верховной власти, вообще не думаю. Других забот хватает. Женился под Новый год, ребенка ждем, кредит за дом в пригороде надо выплачивать - вот чем голова занята! Какая разница, кто в Кремле сидит - царь или президент? Люди в любые времена по железной дороге и ездить будут, и грузы отправлять. Значит, и я без работы не останусь. А ничего другого мне не надо.