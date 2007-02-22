Демократия?.. Как это «по-русски»?

Не думаю, что кого-нибудь удивлю, если скажу, что сто процентов опрошенных великолепно разбирались в первом вопросе, а я почерпнул массу разнообразных рецептов и способов варения этого национального напитка. На второй вопрос около половины респондентов ответили в принципе правильно. Один ответ, правда, был весьма прямолинейный – «Я с ним (Пушкиным. – А.К.) гуляла когда-то». Но на третий вопрос никто вразумительного ответа дать не смог: «не знаю», «черт его знает», «мы люди неученые». Наиболее определенным был гармонист, который, наяривая на своем инструменте, сказал – «это когда свобода, да и вообще, когда всем хорошо».

Размышляя об этом, я прихожу к выводу, что понятие демократии в народе связано с чем-то хорошим и, как следствие, в этом понятии отсутствует что-то отрицательное. Причем слово «демократия» употреблялось в советское время до одури. В частности, помню статью сталинской Конституции, где говорилось о том, что проведение демонстраций разрешалось с целью укрепления социалистической демократии. Правда, эти митинги и позволялись исключительно для укрепления той самой сталинской «демократии». Но тем не менее если сегодня задать на улице подобный вопрос, то ответ будет приблизительно такой же, как в советское время: «демократия – это власть народа и когда всем хорошо».

Могу добавить, что и в разговоре с более образованными политологами, в том числе и в программах наших уважаемых радиостанций «Эхо Москвы» и «Свобода», слово «демократия» цитируется исключительно в позитивном и желанном смысле. Но на вопрос «что такое демократия?» ответ даже самых продвинутых либеральных политологов не очень отличается от ответа моего вышепроцитированного друга-гармониста.

Можно констатировать, что понятие «демократия», впрочем, как и понятия «свобода», «равноправие», заезжено до такой степени, что уже давно потеряло какой-либо смысл не только у нас, но и во всем мире. Чего только стоит утверждение президента Буша о том, что война в Ираке ведется с целью установления демократии! Но теперь даже недоумку ясно, что США проиграли войну и что для установления гражданского мира в Ираке (забудьте демократию!) должен появиться диктатор не менее жестокий, чем Саддам Хусейн. Недаром король Иордании Абдалла II недвусмысленно заметил как-то, что каждая культура интерпретирует понятие демократии по-своему.

Итак, ошибочных и иллюзорных представлений о демократии предостаточно. Одна из главных иллюзий – это то, что демократия возможна только в результате свободных всеобщих выборов. Попробую опровергнуть это утверждение.

Достаточно взглянуть на демократические выборы в Палестине, Сомали, Гру­зии (я имею в виду время Гам­сахурдиа), чтобы понять: иногда свободный выбор большинства – пострашнее, чем большевистский переворот. Ведь в результате – либо кровопролитие, либо диктатура.

Второе подтверждение ошибочности данного тезиса заключается в том, что этого недостаточно – избрать главу государства и парламент подавляющим большинством. Вспоминается негативное отношение Льва Толстого к любой власти в прин­ ципе, ибо любая власть склонна к коррупции. Его утверждение о том, что не бывает убеждений тверже тех, которые основаны на выгоде, объясняет отношение писателя к сильным мира сего. Из этого следует, что даже свободно избранный парламент не будет работать на благо народа, если народ не будет конт­ролировать его деятельность. Поэтому наиболее приемлемым определением демократии для меня представляется такое: «Демократия – это общество, в котором большинство граждан в состоянии влиять на действия парламента и правительства».

Но в таком случае выборы необязательны. В истории мас са примеров, когда большинст во граждан изгоняло не только «народных избранников», но и деспотов и монархов... Также достаточно примеров, когда при абсолютистском режиме народ и граждане многие десятилетия «демократически» поддерживали своего правителя. Следовательно, главным условием демократического государства должна быть не столько выборность парламента и президента, сколько активность самих граждан.

К чему я веду – в демократических обществах, будь то рабовладельческие Афины или современная Франция, народ, повторяю, НАРОД, а не кучка политически активных граждан (таких всегда можно найти даже в Экваториальной Африке) выходит на улицы столицы, и жизнь в стране останавливается! Представьте себе ситуацию в сегодняшней Франции, при которой президент вошел в конфликт с парламентом и решил его распустить. Но парламент не соглашается, так как это нарушение Конституции. Тогда президент подгоняет танки к зданию Национальной Ассамблеи и начинает лупить из пушек. Что дальше? На противоположном берегу Сены за мостом собираются несколько десятков тысяч парижан и с любопытством наблюдают за утверждением демократии. В остальной же части Парижа, уже не говоря обо всей стране, люди ходят на работу, стригутся в парикмахерских, сидят в кафе и жалуются, что автобусы ходят с опозданием, и вообще, «когда они там закончат всю эту кутерьму?». Вы представили себе эту картину? Быть такого не может? А ведь именно подобное и произошло в нашей стране в 1993 году.

Почему же так? Да в этом-то все и дело – наши граждане хоть и имеют паспорта, но гражданского чувства у них «с гулькин нос». В основной своей массе мы были всегда глубоко пассивны в политическом смысле. Активность же у нашего народа проявлялась только в двух случаях – при нападении иноземных завоевателей и при массовом возмущении против непосильного гнета. Тогда возникал тот самый знаменитый русский бунт – бессмысленный и беспощадный. С этой точки зрения пассивность русских даже как-то желательна, иначе нашу страну давно бы уже «разнесло» – немало было для этого возможностей и исторических условий.

Так что надеяться на успех демократических выборов – та же «маниловщина». На выборы могут прийти все и, создав сто­процентную явку, проголосовать единогласно за какую-либо персону. Но потом ожидать от русского гражданина чувства той самой ответственности за свой выбор было бы нереально. Наивно ждать в России организованного национального движения в поддержку действий органов власти или несогласия с ними.

Наши борцы за народное счастье взывают к бдительной мировой общественности – на российскую демократию наступают! «Какой Путин бяка»! Полноте, господа, проснитесь! Один умный человек написал как-то, кажется, в «Аргументах неделi»: «Говорить об ущемлении демократии в России бессмысленно так же, как бессмысленно пытаться ущемить пустоту…» Так что, как и в прош­лые времена, шампан­ское русский народ будет пить устами своих лучших представителей…

Хотите ли вы каждые 4 года избирать по-демократически руководителя страны или пора уже вернуть в Россию доброго царя с наследниками?

Спросили мы граждан России

Людмила Красавченко, 32 года, дизайнер одежды, г. Воронеж: