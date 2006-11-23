Коррупция?.. Как это «по-русски»?

Прав Герцен, ох как прав! Представьте себе, что вы пришли в паспортный стол - вам до зарезу нужен новый паспорт, и не через месяц, как всем, а завтра. И что паспортистка? С возмущением отвергает ваше предложение о «вознаграждении» ее за «услугу». Это просто катастрофа! И потом, думаете вы: «Она просто идиотка - при ее-то мизерной зарплате отказаться от полтинника за полчаса работы!» Другой пример: вы опаздываете на поезд, но шофер такси едет строго, как указано, - 60 км в час, и это при пустой дороге! Вы предлагаете ему приплатить, обязуетесь «откупиться» от сотрудника ГИБДД, но этот идиот непреклонен - мол, правила есть правила. Опять катастрофа! Или еще вот: компания готова заплатить двадцать миллионов долларов всего за пять голосов при голосовании за один хитрый закон, а вы все голоса вашей фракции отдали правительству. Ну не идиот ли вы? Неглупые люди всегда честно оставляют половину голосов правительству - другой половинкой можно и поторговать! К счастью, в России жить можно - взятки берут, законов не выполняют.

«Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встретишь честного человека. Это ужасно!» - жаловался в восемнадцатом веке своему воспитателю российский император Александр I. «Ужасно» - это о взятках. Правда, то, что раньше называлось в России «взяткой», сегодня - просто «бизнес». Взятки - это неизбежная цена ведения бизнеса в современной России. Совсем недавно первый заместитель Генпрокуро­ра Александр Буксман сообщил, что по некоторым экспертным оценкам объем рынка коррупции в нашей стране сопоставим по доходам с федеральным бюджетом и оценивается в $240 с лишним миллиардов.

Коррупция - это нарушение закона в личных интересах. Когда говорят о людях, которые наиболее коррумпированы, подразумевают тех, кто берет взятки и, без сомнения, обладает властью. Если человек не «при власти», зачем его «коррумпировать»? Но это не так. Согласитесь, если вам предлагают за небольшую сумму «оказать услугу» и вы соглашаетесь заплатить, то это тоже коррупция. Ибо коррупция - это не только получить, но и дать взятку.

«Через всю русскую историю, - писал в 1910 году один из исследователей отечественного взяточничества П. Берлин, - лишь увеличивая и уменьшая свои размеры, тянется колоссальное взяточничество, и взяткою широко пользуются, как отмычкою казенных сундуков, крышки которых гостеприимно раскрываются перед людьми, сумевшими в соответствующий момент дать соответствующему человеку соответствующую взятку».

В период удельных княжеств на Руси появилось такое понятие, как «кормление», то есть содержание в виде кормов - подарков и почестей - наместника, присланного из столицы. С отменой системы кормления при Иване Грозном появились воеводы - военачальники, олицетворявшие административную и судебную власть. Место это было прибыльное. Воеводу обязаны были встретить как полагается, причем трижды: на дальних подступах в город, на границе уезда и в центре. Уже потом народ собирался земским миром и обговаривал - к какому празднику и сколько следует подносить новому правителю. И это считалось нормальным. Странным считалось не брать взяток. В 1647 г. из города Козлова даже изгнали воеводу Боборыкина, который не только взяток не брал, но и прогнал депутацию с почестями и подарками - «мол, не имею перед миром обязательств». «Миру» не нужен был воевода, который решительно не берет. Весь XVIII век шла упорная и напрасная борьба с взяточниче­ством. Мздоимцев били батогами и рвали им нозд­ри, отправляли в ссылку. И тем не менее взяточничество и казнокрадство становились повальными. Начиная с Ека­терины II, русские самодержцы один за другим признавались в бессилии победить это. А взятки пришли на Русь еще с язычеством. Чтобы божество плодородия не прогневалось, губы его деревянного изображения - идола - надлежало мазать медом. С тех пор и появилось выражение - «не подмажешь - не поедешь». Так что у российского взяточничества более длинная родословная, чем у отечественного дворянства.

Английский философ Томас Гоббс писал: «Коррупция есть корень, из которого вытекает во все времена и при всяких соблазнах презрение ко всем законам». Способность или неспособность нарушить закон - это вопрос моральных принципов. Русскому человеку его тысячелетняя культура и традиции позволяли нарушать любой закон в контексте православной этики - «Бог простит», вспомните золотые кресты на бычьих шеях «пацанов». А с другой стороны, человек «при власти» получает зарплату, согласитесь, порой не соответствующую тем экономическим и прочим средствам, которыми он управляет. Паспортистка зарабатывает гроши, но от нее часто зависит очень многое: если она задерживает паспорт, а он нужен вам через неделю, то, естественно, она так и будет задерживать три месяца, чтобы получить три тысячи рублей «сверху». Министр, распоряжающийся миллиардными сделками, получает незначительную зарплату, хотя ему ничего не стоит, пролоббировав интересы кого-нибудь «удобного», получить, например, свои 2% от сделки. Разумеется, государственные минист­ры на Западе порой так и поступают, но, как только это становится известно, их со скандалом снимают с поста. В России все знали, у какого министра было прозвище «Два Процента», но освободили его от должности за то, что он начал бороться с Кремлем.

Можно сказать, что взятки в нашей стране - это компенсация за лицемерную философию уравниловки, идущей от общинно-родового строя. Смешно, когда министр может иметь не больше, чем четырехкомнатную квартиру, а вот дачу в Сочи он вынужден скрывать. По данным Фонда «Индем», в среднем российский чиновник имеет на взятках «приработок» в размере $2,5 тысячи в месяц. «Размеры взяток доходят до такого уровня, что за год «средний» продажный чиновник может купить себе квартиру площадью в 200 метров», - утверждает заместитель Генпрокурора Буксман.

Люди, у которых есть власть и возможность эту власть использовать в личных целях для обогащения, - эти люди нарушают закон и... правильно делают! А чего им бояться? Наказание за это сегодня незначительное. При советской власти взятки были минимальными - духи и драгоценности, при перестройке - десятки тысяч долларов, а сейчас - сотни тысяч и миллионы. Коррупция после перестройки вернулась в то состояние, в котором была до революции - стала не только элементом государственной Системы, а, скорее, нормой. И парадокс в том, что без коррупции Система может прекратить функционировать.

В России, как известно, продемон­стрировать личную преданность - значит «заработать» возможность для достижения материального благополучия. И ни к чему для этого профессионализм и деловая хватка. Тем более что благонадежность всегда давала право безнаказанно прикарманивать. А для того чтобы лишиться всего нажитого, достаточно было оказаться в немилости - тут обычно грозили ссылка и конфискация имущества.

Поэтому можно сказать, что коррупции как таковой у нас нет: у нас - «специфические национальные особенности».

И потом, русскому вечно хочется, как на дороге во время езды, - быстрее, в объезд, лишь бы двигаться. «Ах, тройка, птица-тройка!..» А вдруг взятка возьмет и исчезнет из русской жизни? Что появится «вместо»? Может, этого и следует бояться...

Какую величину взятки от суммы, под которой чиновник должен поставить свою подпись, следует узаконить: 2, 10 или 20 процентов?

Спросили мы граждан России

Сергей Установ, 34 года, ландшафтный дизайнер, г. Ставрополь:

- Пора узаконить взятки, потому что всем давно уже ясно, что бороться с ними - бессмысленно. Зато тогда все будет понятно и прозрачно. И я думаю, нужно заложить в закон определенную процентную «вилку». Скажем, от 5 до 10 процентов от суммы, по которой принимается решение. Была бы законодательная база, а тогда уж мы с чиновником договоримся, чтоб платить по минимуму, но неофициально...

Карина Хитарова, 51 год, врач, г. Казань:

- Я бы чиновникам-взяточникам давала не 20 процентов, а сразу же - 20 лет строгой изоляции. Какие могут быть проценты за то, что он должен делать бесплатно?! Если тебе не хватает зарплаты - ищи другую работу!

А вымогать с людей деньги потому, что они в твоей власти и зависят от твоей подписи, - мерзко. Мы же все в той или иной степени зависим друг от друга, и если так дальше пойдет - вся страна, начиная с детей детсада, скоро превратится во взяточников.

Михаил Колесниченко, 27 лет, предприниматель, г. Курск:

- Все зависит от суммы. Если речь о тысяче рублей - это одно, а если о пяти тысячах долларов - это совсем другое! Но в любом случае надо искать золотую середину. Потому что

2 процента вроде мало, как подачка нищему, а 20 - явный перебор. Без чиновника в бизнесе сегодня уже ничего решить нельзя. Надо с ним делиться.

Я готов ему отдать 10 процентов от суммы, чтобы не валандаться, не стоять в очередях, а сделать все по-быст­рому. А эти затраты я заложу в цену своего продукта - стройматериалов.

Елена Золотарева, 44 года, коннозаводчик, г. Санкт-Петербург:

- Оптимально - 10 процентов. Посмотрите вокруг, именно этот процент люди платят посредникам везде. Это нормально. Ведь посредник тратит время и силы, чтобы найти именно то, что нужно вам. Чиновник, конечно, зарплату за свои услуги получает, но она слишком маленькая для нормальной жизни.