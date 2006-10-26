Чтобы ответить на вопрос, в каком состоянии находится в наше время институт семьи, нужно обратиться к статистике о беспризорных детях, и ответ будет очевиден. Мы живем в одной из наиболее богатых стран мира, в стране, где к концу 2002 года количество беспризорных детей достигло 700 тысяч.

Эти цифры, по данным Российского детского фонда, сопоставимы с числом беспризорников в Совет­с­ком Союзе после окончания Великой Отечественной войны! Незави­симые же эксперты считают, что количество сирот и беспризорников приближается уже к полутора миллионам. Большинство из этих детей имеет родителей, которые их даже не ищут. Что это - кошмарный сон? Атрофия человеческих инстинктов? Разложение морали? Попробуйте найти среди этих детей узбека или еврея - не найдете. Это все дети русских родителей. «Социальные сироты», «государст­венные дети», дети, брошенные родителями, - национальный позор России.

Давайте разберемся, в чем причина этого катастрофического явления.

Желание иметь ребенка - это естест­венный инстинкт человека, ибо создание семьи необходимо для продолжения человеческого рода. Большая семья в истории человечества была гарантом безопасности и выживания. Традиционно русская семейная модель мало отличалась от средневековой европейской - мужчина должен быть главой семьи, добытчиком и защитником, женщина - хорошая мать, жена, хозяйка, а дети - дар Божий и воспитываются в уважении к старшим.

Когда «все в России покатилось к черту», возникла революционная идеология бесполезности института семьи и как следствие этого - свободная любовь, возможность жить вне брака и даже с неограниченным количеством «участников». Детей предлагалось отдавать на воспитание государству. Семья в принципе была отменена, но ненадолго. Сталин быстро понял, что нельзя отказываться от ценностей, регулирующих жизнь народа, и решил использовать «ячейку общества» для установления жесточайшей диктатуры и тотального контроля над гражданами. Вспомните хотя бы приснопамятного Павлика Морозова, объявленного национальным героем. Но даже в те жуткие годы семья еще оставалась главной опорой и убежищем от житейских невзгод. Другой серьезный удар по семейным ценностям нанес государст­венный атеизм.

Отток крестьянского населения в города в течение всего XX века также способствовал развалу института семьи. Это привело к тому, что деревня практически изничтожилась, как и большая, крепкая крестьянская семья. И не только кресть­янская. В городе для большой семьи необходимо достаточно жилплощади, но в Союзе жилья всегда не хватало. Тот самый «квартирный вопрос», который испортил советского человека: не разведешься, потому что разменяться нелегко, а жениться надо обязательно, чтобы тебя поставили в очередь на квартиру.

Оттепель и медленное возвращение России к общению с внешним миром также девальвировали семейные ценности. К середине 70-х годов прошлого века западная цивилизация признала освобождение человека - в социальном и сексуальном смыслах - преобладающей ценностью. Повышение жизненного уровня общества потребления способствовало дальнейшему распаду семейных связей и устоев, а также сделало европейскую женщину независимой материально и лишило желания иметь детей. В Западной Европе деторождение резко падает уже в течение последних двадцати лет. Распад института семьи и брака на Западе понятен. Италия, возможно, последняя европейская страна, где еще явст­венно чувствуется крепкая семейная связь, - часто за столом сидят три, а то и четыре поколения, и никто не обречет мать на нищее одиночество. Может, это еще и потому, что в Италии христианские ценности играют огромную роль. Но в целом западная цивилизация теряет семью. Думается, это результат индивидуализма: стремление личности к независимости от всего, включая семью. Это как бы доведенное до абсурда понятие свободы, когда личное благоденствие - абсолют, общественный интерес - ничто.

К счастью, человечество не ограничено западной культурой: в Китае, Индии, в мусульманских странах идеи индивидуализма не привились, и семья там по-прежнему - основа существования. Идея индивидуализма в принципе чужда и русской душе. Русский человек стремится жить в коллективе, и он теряется, когда нет авторитета старшего.

Еще один феномен - мы всегда думали, что отсутствие денег способствует распаду семьи. Но сейчас, когда есть возможность зарабатывать деньги, семья начинает казаться лишней обузой. Значит, дело не в бедности и не в богатстве. Дело в новых веяниях, в новой идеологии свободы. Сегодня беспрепятственно утверждается культ «независимого индивида»: молодое поколение одержимо персональным финансовым успехом. В итоге каждый член семьи больше обеспокоен собственным развитием, нежели существованием семьи в целом.

Распад семьи начинается с признания за человеком исключительно его прав и освобождения его от обязанностей, а ведь именно обязанности - это то, что составляет зерно культуры, основу семьи. И одна из этих обязанностей - это ответственность перед твоими родителями и твоими детьми.

В нашей стране страшно быть старым. Вот старуха из обычной деревни в российской глубинке: шесть домов брошены, а она совсем одна, и за буханкой хлеба надо идти за 3 километра. Лишь иногда добрый почтальон занесет и пенсию, и хлеба. Но ведь где-то в городе у нее есть дети и внуки, которые редко о ней вспоминают. Факты налицо: в России много брошенных стариков при живых детях. И их детям не стыдно. Они свободны от моральных обязательств.

Согласно опросам, в России ценность семьи сегодня - на первом месте. То есть потребность в семье, причем именно в надежной семье, у современного человека есть, и она велика. Что же ищет русский человек - семью без ответственности перед близкими? Или сначала заработать миллион? Или нужна еще одна катастрофа, подобная той, что случилась в начале прошлого века, чтобы, как доктор Живаго, ощутить всю пустоту и беспросветность одиночества? Помните?

«И вдруг, как в открывшемся в сказке сезаме,

Предстанут соседи, друзья и семья,

И вспомню я всех, и зальюсь я слезами,

И вымокну раньше, чем выплачусь я...»

Причины детской бездомности могут быть разными, но результат общий - дети вынуждены месяцами и годами жить на вокзалах, в подвалах, в коллекторах теплоцентрали. Впрочем, вы все это уже знаете. И наверное, это самое ужасное и чудовищное - все все знают и... принимают детскую беспризорность, скорбно опустив глаза - мол, да это ужасно... А есть ли общественное мнение в России, и почему СМИ не орут, не вопят об этом факте, как о чем-то экстраординарном?! Есть ли этому объяснение? Может быть, мы еще не доросли до уровня цивилизованной нации? Мы еще не обрели способности идентифицировать чужие проблемы и боли со своими... Вынужден с горечью констатировать, что равнодушие нации к миллиону искалеченных русских детских душ - самый позорный факт для нашего народа и государства.

Дадите ли вы 10 рублей бездомному ребенку, который протягивает вам свою давно не мытую ладошку?

Спросили мы граждан на площади трех вокзалов в Москве - любимом месте побирушек

Александр Сабитов, 33 года, инженер пароходства, г. Санкт-Петербург:

- У меня чаще всего деньги клянчат прилично одетые, накормленные и чистенькие дети. И десятку никогда не просят - обычно рубль, два. Я не жмот, но никогда не подаю. Советую им просить деньги у своих родителей. После этого попрошайки тут же испаряются.

Павел Прокопенко, 50 лет, снабженец, г. Киров:

- Попрошайки отвратительны, какого бы возраста они ни были. Если никто и никогда им не будет подавать - они исчезнут сами собой. Не верю, что в нашей стране кто-то не способен заработать себе на хлеб. Дети миллионеров почти поголовно на Западе работают, причем на самых отвратительных работах. Типа посудомоек и официантов. А у нас считается приличнее хныкать и приставать к прохожим с протянутой рукой.

Лана Резаева, 29 лет, дизайнер, г. Казань:

- В нашем городе малолетних по­прошаек немного. Но я им никогда не даю денег! Чтобы эти пацаны за мой счет гробили свое здоровье?! Им не на хлеб надо, а на клей с ацетоном - кайф поймать. Я в этом - не участвую.

Вероника Перовская, 37 лет, адвокат, г. Архангельск:

- Мне всегда хочется взять такого ребенка за его немытую ладошку и отвести в детскую комнату милиции или собес. И спросить с дяденек и тетенек, которые там сидят: вам не стыдно получать зарплату? Почему у нас малолетних попрошаек и преступников больше, чем после войны? И никто ими не занимается!