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Операция по запугиванию США

Агент ЦРУ О. Пеньковский был «подставой» КГБ

№ 40(74) от 03.10.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Операция по запугиванию США
О. Пеньковский

Россияне старшего поколения хорошо помнят процесс по делу Олега Пеньковского - полковника ГРУ, сотрудничавшего с ЦРУ и МИ-6. Имя этого человека усилиями пропагандистской машины стало нарицательным обозначением предателя. Об этом много писалось в 1963 г., когда его судили. Правда, какие секреты разгласил О. Пеньковский, не сообщалось. Затем в освещении этой темы наступил перерыв в 30 лет.

Агент стратегического влияния

 ТОЛЬКО в 1992 г., когда отмечалось 30-летие Карибского кризиса, о «супершпионе» заговорили вновь. Но с совершенно неожиданным поворотом. Появилась версия о том, что благодаря Пеньковскому был спасен мир на земле.

Справка АН

 ПОЛКОВНИК Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР Олег Пеньковский начал службу в армии в 1937 году. Участник боевых действий против поляков (сентябрь 1939 г.), а также Финской (январь 1940 г.) и Великой Отечественной войн. Награжден 5 орденами (два ордена Красного Знамени, орден Александра Невского, орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды) и 8 медалями. В 1950 г. Пеньковскому присвоено звание полковника - в 31 год! Закончил два высших военно-учебных заведения - Военную академию имени М.В. Фрунзе (1948) и Военно-дипломатическую академию Советской армии (1953). Женат на дочери начальника Политуправления Московского военного округа генерал-майора Дмитрия Гапановича. Бывший порученец начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны СССР, маршала артиллерии Сергея Варенцова. Родной дядя отца Пеньковского - Валентин Антонович в начале 60-х командовал войсками Белорусского военного округа в чине генерала армии.

 Анализ происходившего в тот исторический период наводит на мысль, что в действительности шпионская деятельность О. Пеньковского с самого начала задумывалась как операция стратегической разведки СССР. Оснований опасаться США у Н. Хрущева было предостаточно. Если Вашингтон поймет, что отставание Москвы в области разработки атомного оружия достигло критической точки, это может означать конец оплота мирового коммунизма. Нужно было срочно найти возможности убедить противника в могуществе военного потенциала СССР. Для этого был нужен агент стратегического влияния.

 По мнению ряда аналитиков, в этих целях был задуман и Карибский кризис. Советская стратегическая разведка стремилась таким образом укрепить авторитет президента США Дж. Кеннеди. Для встревоженного советского руководства эта фигура была гораздо предпочтительней по сравнению с отпетыми «ястребами» из Техаса. Инициатором и контролером операции стратегического влияния по запугиванию до определенного момента был первый председатель КГБ генерал Иван Серов. Согласие на ее начало дал лично Н.С. Хрущев.

Операции советской стратегической разведки

 К УСПЕХАМ советской стратегической разведки (определение) в период Второй мировой и холодной войн следует отнести такие акции, как:

 - комплексная операция «Утка» (ликвидация Троцкого);

 - создание условий для ликвидации руководителей Третьего рейха путем вне­дрения в окружение Гитлера спецагентов (Ольга Чехова, Миклашевский);

 - внедрение в командные круги вермахта спецагента с целью локализации угрозы широкого использования на Восточном фронте частей, сформированных из числа военнопленных красноармейцев (Андрей Власов);

 - сдерживание агрессии США в период технического отставания СССР в области гонки атомного оружия (цена жизни спецагента Олега Пеньковского);

 - создание благоприятных условий для укрепления в США позиций президента Дж. Кеннеди как фигуры предпочтительной для СССР по сравнению с американскими «ястребами» (инсценировка Карибского кризиса).

Турецкий демарш полковника Пеньковского

 В НАЧАЛЕ 1955 г. в Анкару в качестве помощника военного атташе при посольстве СССР и старшего помощника резидента ГРУ прибыл полковник Олег Пеньковский.

 Карьерный разведчик Пень­ковский сразу вломился в склоку со своим начальником  - резидентом ГРУ в Анкаре генерал-майором Н. Рубенко. По мнению полковника, последний допускал в работе серьезные ошибки. Турецкая резидентура британской разведки уже тогда обратила внимание на помощника военного атташе посольства СССР, полковника Олега Пеньковского, которого часто видели одиноко сидящим в пустом кафе с потерянным видом.

 Недолго думая, Пеньковский решил о сложившемся положении в резидентуре ГРУ информировать ЦК КПСС. Полковник понимал, что шифропереписка ГРУ находится под контролем «хозяина». Решил, что «донос» на собственное руководство сподручнее будет послать по закрытым каналам более могучего КГБ. Все риски и возможные дивиденды Пеньковский грамотно просчитал. Во-первых, Лубянка  - конкурент и будет рада доказать несостоятельность ГРУ в выполнении заданий партии. Во-вторых, таким образом можно заручиться надежной поддержкой руководства КГБ, которое не сможет пройти мимо приобретения источника информации в штаб-квартире ГРУ. Не совсем добропорядочно, зато с лихвой может себя оправдать.

 В Москве шифровка легла на стол куратора совет­ской разведки, председателя КГБ генерала И.А. Серова. Ознакомившись с кадровым делом О. Пеньковского, генерал лично установил с полковником оперативный контакт во время приезда последнего в Моск­ву. Пеньковский дал исчерпывающие характеристики на состав резидентуры ГРУ того «заезда», в который кроме Рубенко входили опытные разведчики А. Хомяков, В. Иванов, И. Панков. Рассказав о причинах своих трений с резидентом, Пеньковский сообщил о том, что английской разведке, скорее всего, извест­но об обстановке в резидентуре ГРУ, и МИ-6 наверняка планирует использовать этот факт для вербовки наших разведчиков. Естественно, что Серов очень быстро сблизился с источником этой информации. Фактически это можно было считать не оформленной в установленном порядке вербовкой ценного агента из числа советских рангированных военных разведчиков, к тому же с влиятельными связями. В свою очередь, оказав несколько личных услуг Серову, не менее коварный О. Пеньковский очень скоро получил возможность бывать в генеральском доме и на даче.

 Естественно, что из-за возникшего конфликта с резидентом ГРУ в Анкаре Пеньковский был отозван в Москву. Но план использовать Пеньковского в большой политической игре с американцами в голове генерала Серова уже созрел. Было решено направить агента влияния Пеньковского в Индию. В 1957 г. полковник приступил к подготовке для назначения на должность военного атташе в Индии.

Индийский вояж спецагента сломал генерал ГРУ Х. Мамсуров

 НАКАНУНЕ отъезда Пень­ков­ского в загранкомандировку в Дели влиятельный, но не посвященный в стратегическую операцию заместитель начальника ГРУ, генерал Хаджи Мамсуров обнаружил в личном деле разведчика обман. Выяснилось, что полковник скрыл тот факт, что его отец являлся офицером артиллерийской разведки 1-й бригады Белой армии. Шла Гражданская война, и он участвовал в боях с частями Красной армии. В официальной анкете значилось, что Владимир Флорианович Пеньковский «умер от тифа в 1919 году». В действительности лейтенанта В. Пеньковского в 1919 г. расстреляли красные, т.е. советская власть лишила Олега Пеньковского отца. После скандального разбирательст­ва Пеньковского отвели от загранкомандировки и уволили из рядов ГРУ. Куда смотрели кадры при оформлении Пеньковского с такой биографией в центральный аппарат ГРУ, можно только догадываться. Не имей сто рублей…

Цель оправдывает средства

 ХОЛОДНАЯ война была в разгаре, и создание ракетно-ядерного оружия до предела обост­рило отношения между США и СССР. Любая информация о военно-промышленном комплексе противника вызывала повышенный интерес. Поэтому компетентные органы проигнорировали распоряжение заместителя начальника ГРУ генерала Х. Мамсурова о закрытии Пеньковскому выезда за границу. В 1959 г. благодаря настойчивым усилиям генерала И. Серова и поддержке маршала артиллерии Сергея Варенцова Олега Пеньковского возвращают в ГРУ в качестве старшего офицера 3-го управления (страны Северной и Южной Америки, Великобритания). Вывод Пеньковского в поле зрения ЦРУ и МИ-6 настойчиво продолжался. Теперь это делалось из-под «крыши» заместителя начальника иностранного отдела Управления внешних сношений Государственного комитета при Совете Министров СССР по координации научно-исследовательских работ. Она дала Пеньковскому возможность встречаться с представителями США и Великобритании. Одному из установленных разведчиков ЦРУ он как бы невзначай сообщил, что «выпивал в компании нескольких совет­ских генералов, один из которых рассказал, что недавно он председательствовал в военном трибунале, который приговорил к расстрелу за измену Родине полковника ГРУ, которого перед прибытием в Москву возили в США на встречу с директором ЦРУ». Эта информация соответствовала истории исчезновения агента ЦРУ и нелегала ГРУ полковника Михаила Федорова. Санкцию на использование этой информации для стимулирования вербовочного подхода со стороны ЦРУ давал лично генерал И. Серов.

 Однако внешняя контрразведка ЦРУ, которой руководил Дж. Энглтон, решила воздер­жаться от рискованной вербовки Пеньковского и отдала инициативу в руки МИ-6. Теперь Лубянке предстояло убедить англичан в пользе контакта с Пеньковским. В этих целях была организована командировка Пеньковского в Лондон, где он должен был сопровождать высокопоставленных туристов (жена и дочь генерала Серова). Англичане не могли не клюнуть на эту приманку. Это определило решение МИ-6. Этот человек вхож к родственнику Хрущева и может добывать ценную политическую информацию. Ситуация была критической. Наступал Карибский кризис.

О том, чем кончилась эта хитроумная комбинация, мы расскажем в следующем номере.

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