Канадский код и его разгадка

Нюансы российско-канадских отношений



ПАРТНЕРСКИЕ отношения между Россией и Канадой в последние годы складывались как нельзя лучше. Страны на высоком уровне доверия и взаимопонимания взаимодействуют в рамках ООН, «восьмерки», ОБСЕ и АТЭС. На роль визитной карточки российско-канадского взаимодействия в Арктике и на Севере по праву претендует стратегический проект «Арктический мост». При активном участии России и Канады под эгидой ИКАО разработана система кроссполярных авиамаршрутов. Теперь на повестке дня – освоение северных морских маршрутов. Наряду с другими государствами «Большой восьмерки» Канада оказывает России техническое содействие в различных областях.

Но кому-то не нравится такое сближение наших стран. Особенно перед саммитом «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге. Как по мановению волшебной палочки, на подмостки театра политических схваток вытаскивают уже изрядно устаревшую историю. Она произошла в начале февраля текущего года в Стране кленового листа.



Канада обвинила российского дипломата в изнасиловании двух мужчин



10 ИЮНЯ с.г. агентство Франс Пресс и еще ряд радиоголосов поведали миру о том, что в Канаде пожилой российский дипломат изнасиловал двух мужчин. Официальная версия канадской полиции была озвучена следующим образом:

«В феврале этого года 53-летний советник российского посольства в Канаде Валерий Фомин познакомился в казино с двумя молодыми людьми и пригласил их в пригород Оттавы к себе домой. Пришедших в гости Фомин якобы напоил напитками с наркотическим препаратом снотворного действия. В результате наивные гости, бессознательно принимавшие снотворное, провели в квартире Фомина 16 часов, периодически впадая в бессознательное состояние. По словам потерпевших, в какой-то момент они заметили, что подверглись сексуальному насилию. Придя в себя, молодые люди покинули квартиру Фомина и вызвали полицию». Стражи порядка уточнили личность россиянина. На следующий день Фомин отбыл на родину, откуда не вернулся.

Вслед за этим последовала официальная реакция МИД Канады. Политическое ведомство обратилось к России с призывом «предпринять эффективные действия против Валерия Фомина».



Реакция российского посольства в Оттаве и МИД России



В РОССИЙСКОМ посольстве в Оттаве все обвинения в отношении Фомина отвергли как беспочвенные. «МИД России не будет комментировать эту информацию до выяснения обстоятельств произошедшего», – сказали в департаменте информации и печати МИД РФ.

Пресс-секретарь российского посольства в Оттаве Алексей Лысенков сделал заявление общего характера, которое процитировала газета Globe and Mail. По словам дипломата, «это как раз тот случай, когда мы наблюдаем, к сожалению, еще одну попытку так называемой русской мафии за рубежом выбрать мишенью своих бывших соотечественников, используя такие грязные методы, как шантаж». В ответ представители канадской полиции заявили, что пока не располагают данными о том, что к делу причастна организованная преступность.



Месть спецслужб за неудавшуюся вербовку



В ИСТОРИИ противостояний канадских и российских спецслужб вербовка по схеме «медовая ловушка» не новое средство. В свое время (в августе 1959 г.) в Москве советской контрразведкой был завербован сотрудник Канадской королевской конной полиции Рой Гуиндон, выполнявший в посольстве Канады функции контрразведчика. Имевший репутацию ловеласа, Гуиндон попал в классическую «медовую ловушку», в ходе которой ему в Большом театре была подставлена молодая и красивая, владеющая английским языком «помощница» КГБ. Через некоторое время после знакомства она заявила о своей беременности (вспомним, что, по аналогии, «приятели» Фомина задним числом заявили, что их отравили и использовали), после чего Гуиндон согласился с предложением КГБ организовать ему тайный брак.

За это Гуиндон передал советской контрразведке канадские дипломатические коды и помог установить «жучки» в канадском посольстве. Позднее контакты с Гуиндоном советская разведка поддерживала в Вашингтоне и в Тель-Авиве, куда для встреч с ним выезжала его российская возлюбленная. В начале 60-х израильская контрразведка зафиксировала контакты Гуиндона с советским представителем, о чем незамедлительно были информированы МИ-6 и канадская контрразведка. Гуиндон во всем признался.

Когда такие вербовки срываются, «обиженные» спецслужбы обычно выплескивают на суд общественности собранный ими компрометирующий материал. Цель – продемонстрировать будущим «завербованным» все пагубные последствия их отказа от сотрудничества.

В качестве примера, когда шантажируемое лицо согласилось на сотрудничество с канадской разведкой, можно назвать один недавний случай. В конце 90-х годов прошлого века в Канаде был завербован Сергей Третьяков. В октябре 2000 г. он принял решение остаться на Западе.

В конце декабря 2000 г. в Оттаве изменил родине кадровый сотрудник внешней разведки России Торопов. Он работал в российском посольстве в Канаде в должности офицера безопасности, отвечал за безопасность российских граждан за рубежом. Кстати, Торопов мог знать компроматериалы на всех россиян в Канаде, в том числе и на Фомина, если он только подозревался.

Можно предположить, что этот простой российский дипломат, который якобы страдал известным пороком, попал в поле зрения канадских спецслужб. Но после шантажа уклонился от сотрудничества с контрразведкой. Под давлением компрометирующих обстоятельств ему пришлось спешно покинуть страну.

Во всяком случае, если это очевидная провокация спецслужб, мстящих за сорвавшуюся вербовку на «компре», то самым разумным было бы провести аналогичную операцию по одному из канадских представителей в России. Правда, в ответ это может привести к визовой войне, что нежелательно. Поэтому, скорее всего, придется проглотить эту пилюлю, сославшись на то, что по российскому законодательству, при изнасиловании жертвами преступления могут быть только лица женского пола.

Характерно, что за последние годы российских военных разведчиков высылали из Канады за шпионаж не один и не два раза. Но большинство – по так называемому «тихому сценарию» ПНГ (персона нон грата). Их вежливо просили уехать (или не возвращаться из Москвы после отпуска). В этой связи нельзя исключать, что в случае с Фоминым с помощью такой нестандартной операции канадской контрразведкой был нейтрализован один из руководителей канадской резидентуры российской разведки. Особенно если учитывать высокий дипломатический ранг Фомина, которым прикрывают обычно деятельность резидента.



Жертва русской мафии



И ВСЕ же – обращает на себя внимание та уверенность представителей российского посольства в Канаде, с какой было заявлено о том, что случай с Фоминым – это происки «русской мафии».

В Канаде проживает много выходцев из России. Это новые русские, представители российского криминалитета, духоборцы, молокане, украинские националисты времен войны. В том числе несколько тысяч состарившихся лиц, проходивших службу в дивизии СС «Галичина». Многие из них сохраняют генетическую любовь к России и ненависть к ее представителям за рубежом.

Чем мог досадить мафии дипломат такого ранга? Известно, что мафия мстит всегда адресно и с вполне конкретной целью, когда ее интересам в какой-либо форме нанесен ущерб.

Дипломат мог стать жертвой в силу своей причастности к розыску офшорных счетов российских криминальных организаций. Или в связи с тем, что пытался вскрыть тайные связи русской зарубежной мафии с террористами на территории постсоветского пространства. Может быть, мафия пыталась найти подходы к российскому представителю (получение виз, заключение выгодных контрактов и т.п.) через дипломата и после отказа последнего от сотрудничества сдала сенсацию прессе? Тогда встанет вопрос, почему канадская полиция, правосудие и МИД так стараются содействовать интересам мафии?

И все же – невозможно отделаться от, увы, затасканного подозрения. Очень похоже, что канадский случай полностью подпадает под методологию механизмов идеологических операций. Она предусматривает выбор уязвимого объекта (дипломат или разведчик), время начала пиар-кампании (канун саммита в Санкт-Петербурге), далее по накатанной колее...