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Шпионаж – дорога обмана, изощренного коварства, вероломства и хитрости

№ 35(69) от 29.08.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Шпионаж – дорога обмана, изощренного коварства, вероломства и хитрости
Коллаж Р. ХАПИЛИНА

 С давних времен обман врага был основной составляющей всех тайных операций. В сражении побеждает тот, кто умеет скрыть истину и перехитрить противника. Когда солдаты Агамемнона, осадившие Трою, не смогли сломить сопротивления врага, они оставили возле крепости огромного деревянного коня, спрятав внутри своих диверсантов. Что произошло – известно. С тех пор выражение «троянский конь» стало символом хитрости и вероломства.

 Одним словом, с тех пор бойцы невидимого фронта ведут игру без правил, изощряются в хитрости, чтобы обмануть своих врагов – контрразведчиков. В этом поединке «ловцы» (так называют охотников за головами разведчиков) должны в искусстве обмана превзойти своих извечных противников. История знает немало примеров, когда «ловцы» выигрывали поединки с изощренными в коварстве звездами шпионажа.

 ЛУЧШИМИ «ловцами» являются те, кто сам был разведчиком. Еще предпочтительней, если «ловец» когда-либо служил в подразделении внешней контрразведки. Эти редкие специалисты лучше других знают тонкости шпионских ухищрений, поскольку сами были в шкуре тех, кого ловят. Именно поэтому они представляют наибольшую опасность для разведчиков противника. Более других этой истины придерживался Ю. Андропов. При нем в Главном управлении контрразведки КГБ практически все отделы возглавляли выходцы из Управления «К» (внешняя контрразведка) Главного управления разведки. Ему удалось собрать во «внутренней службе», противостоящей внешней разведке противника, людей с опытом работы в соответствующих странах. Это благодаря им отечественная история спецслужб знает «золотой век» контрразведки КГБ. В те годы ЦРУ, МИ-6, БНД и другие западные спецслужбы «лихорадило». Их разведчиков регулярно захватывали оперативники с Лубянки, появлявшиеся в самый неожиданный момент буквально из-под земли. Сегодня мы рассказываем о нескольких малоизвестных поединках бойцов невидимого фронта с лучшими «ловцами» из числа сыщиков.


Совет генерала В. Джунковского

 Ф. ДЗЕРЖИНСКИЙ, борясь с иностранным шпионажем и контрреволюцией, имел обыкновение обращаться за советом к главному консультанту ВЧК-ОГПУ, бывшему шефу Отдельного корпуса жандармов, опытнейшему генерал-лейтенанту В.Ф. Джунковскому. Его, к сожалению, в настоящее время мало кто помнит, а зря. Ведь именно он первым выдвинул тезис о том, что чекистам не следует гоняться за отдельными террористами и контрреволюционерами. Куда эффективнее создать у противника иллюзию существования на территории СССР мощных подпольных антисоветских организаций, способных в нужный момент внутренним мятежом поддер­жать внешнюю интервенцию. В качестве приманки в рамках операции «Трест» была создана «Монархистская организация Центральной России» (МОЦР). Оперативная игра продолжалась более шести лет, и одним из ее результатов стал захват известного английского разведчика Сиднея Рейли. Параллельно с «Трестом» была успешно осуществлена операция «Синдикат-2», которая закончилась приездом в СССР и арестом руководителя Национального союза защиты Родины и свободы Б. Савинкова.

Заманить, закрыть дверь и поймать

 БРИТАНСКАЯ контрразведка (МИ-5) также не раз демонстрировала примеры хитрости. Перед Второй мировой войной в Англии появилось несколько общественных организаций, объединявших тех, кто разделял идеи нацизма. Опасаясь войны с немцами, МИ-5 решила «содействовать» объединению прогерманских организаций в клуб сторонников Третьего рейха. Естественно, что помещение, в котором собирались потенциальные агенты германской разведки, было оборудовано всеми средст­вами слежения. Таким образом, посольской резидентуре абвера в Лондоне перед войной были созданы идеальные условия для вербовки единомышленников.

 Германским разведчикам не нужно было «ползать на брюхе» по чужому городу в поисках штучных кандидатов на вербовку. Все они собирались скопом в одном месте, где попадали в поле зрения дипломатов с погонами разведки вермахта. Последние не дремали и быстро завербовали около сотни британских подданных. МИ-5, естественно, контролировала все эти источники информации германской разведки. Никто из них не был арестован до конца войны. В результате немцы не засылали новых агентов, считая, что все перекрыто их людьми. Руководила операцией по оперативным играм с Берлином специально созданная в этих целях спецслужба военного периода «Комитет ХХ» (Double Cross Comity). В результате – немцы так и не решились на вторжение на острова. По мнению аналитиков генерала
П. Судоплатова, примерно такую же операцию британцы провели перед войной и в отношении потенциальных агентов советской разведки.

Никогда не действуй по шаблону

 ОДНО из правил разведки гласит: дейст­вуй нестандартно и никогда не используй в своей работе шаблоны. В 60-е гг. советская контрразведка обнаружила, что ЦРУ для связи с агентами на территории СССР использует в тайниковых операциях контейнеры, изготовленные из эбонита, покрытого гудроном. Оперативники из контрразведки КГБ стали использовать сыскных собак, специально натренированных на запах эбонитового контейнера. Поиск производился в наиболее благоприятных для тайниковых операций местах (парки, лесные массивы, кладбища, заброшенные стройки, развалины домов и т.п.).
В результате несколько таких закладок было обнаружено. Выставили круглосуточные засады. После захвата с полич­ным агенты ЦРУ были перевербованы.

Самое уязвимое место в деятельности разведки – связь

 СОДЕРЖАТЕЛЬНОСТЬ шпионских сведений, пересылаемых агентами разведки в Центр открытой почтой, значительно расширилась с изобретением т.н. микроточек. Последние, как известно, представляют собой миниатюрные кусочки фотопленки с многократно уменьшенным разведтекстом. Такой кадр наклеивали на место точки в тексте письма бытового содержания. Затем послание из страны, в которой находился агент или разведчик, по открытым почтовым каналам пересылали в Центр. Английские контрразведчики первыми придумали, как обнаруживать в подозрительных на шпионскую связь письмах микроточки. Перлюстрируя огромный поток корреспонденции построчно, подчиненные МИ-5 намучались в поисках этого средства агентурной связи. Задачу решили гениально просто. Однажды осенило. Такую точку можно увидеть, если осветить поверхность листка с текстом сильной лампой. Как бы ни была она мала, естественно, микроточка должна будет отбросить миниатюрную тень. Это отличие от других знаков на бумаге и выдаст агента. Так была фактически убита эта технология агентурной связи.

Все спецоперации основаны на хитрости

 ПРОТИВОБОРСТВО разведки и контрразведки – это вечная шахматная игра, которая ведется на гроссмейстерском уровне. Правда, в шахматах над каждым шагом можно думать сколько угодно, а в контрразведке, как и в разведке, потеря времени равносильна поражению, поскольку враг не ждет. Есть еще одно различие: в шахматах конь всегда сильнее пешки и две пешки сильнее одной, а в разведке один агент может оказаться сильнее армии. Наверное, поэтому в 60-е гг. автор, служивший во внешней контрразведке, был свидетелем того, что в обеденный перерыв во всех кабинетах Управления «К» ПГУ КГБ шли шахматные блицтурниры, собиравшие очереди желающих померяться силами в способности комбинировать.

 Английский лорд Клингтон, посетив в 1799 г. А.В. Суворова, писал одному из своих знакомых: «Сейчас выхожу я из ученнейшей военной академии, где были рассуждения о военном искусстве, о Ганнибале, Цезаре, замечания на ошибки Тюррена, принца Евгения, о нашем Мальбруке, о штыке и пр., и пр. Вы, верно, хотите знать, где эта академия и кто профессор? Угадайте... я обедал у Суворова». Суворов стал Суворовым во многом потому, что знал о военном деле больше других.

 Незнание собственной истории дорого обходится представителям самой хитрой профессии человечества. Может быть, нет в научных центрах спецслужб объединенного банка данных о неординарных разведывательных и контрразведывательных операциях, в котором соответствующим образом рубрицировано хорошо забытое старое? А ведь оно, между прочим, постоянно становится новым. Может быть, молодое поколение «академиков» разведки и контрразведки, нарушая законы преемственности, уж очень поспешило избавиться от ветеранов с их знанием стратегии и тактики использования способов и приемов оперативной хитрости? Но ведь достичь высот профессионализма практически невозможно, не овладев накопленными столетиями оперативно-историческими знаниями.

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