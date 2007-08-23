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Тотальная слежка

№ 34(68) от 23.08.2007 [«Аргументы Недели », Подготовил Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Тотальная слежка

 Тотальная слежка, всегда казавшаяся чем-то мерзостным и недопустимым в приличном обществе, после терактов 11 сентября 2001 г. постепенно превратилась в действия, осуществляемые для блага самих граждан. Простые граждане с повышенной настороженностью относятся ко всему окружающему и все активнее шпионят друг за другом. К тому же стоимость технологий слежки и наблюдения падает день ото дня. Ниже дается описание некоторых шпионских инноваций, появившихся на рынках США и Европы.

Глазное яблоко

 ТАК называется шарик­-разведчик, изобретенный небольшой базирующейся в Тель-Авиве компанией ODF Optronics. Компания выпускает приборы для обнаружения и наблюдения. Продукция предназначена главным образом для военных и спецслужб. Изобретатель шарика-разведчика увлекался шарадами, ребусами и загадками. Однажды его спросили: как сбросить куриное яйцо с треть­его этажа, чтоб оно не разбилось? Ответа он не знал и ему подсказали: засунуть яйцо внутрь апельсина. Изобретатель последовал совету и разместил всю электронику внутри шарика в плавающем в трех слоях каучука амортизаторе. Это значит, что «глазное яблоко» можно отправить в разведку точным лихим броском или выстрелить им из «подствольника» винтовки. «Яблоком» в яблочко. Прилетев в эпицентр событий, к примеру, в логово террористов, специзделие первым делом самостабилизируется, а затем начинает в реальном времени собирать и передавать данные. Опытные образцы уже прошли тестирование в военных структурах США и Израиля. ODF Optronics  готовится выпустить гражданскую версию круглого шпиона для обеспечения безопасности дома и офиса, а также присмотра за ребенком.

Стреляющий мобильник

 ЭТО устройство, которое стреляет и звонит с одинаковым успехом. Имея полное сходство с телефоном NOKITEL, оно разве что тяжелее из-за железок внутри. Перед стрельбой телефон разделяется надвое: в верхнюю часть, т.е. под дисплей, в отдельные камеры вставляются четыре патрона 22-го калибра. Потом оружие снова превращается в телефон, а в нижней части аппарата оттягивается пружина, которая приводится в действие кнопками для набора номера. Патроны после удара бойка по капсюлям поочередно вылетают из четырех стволов.

Шпион-бидон

 ЭТО устройство разработала израильская компания Seraphim Optronika. Оно называется «необслуживаемая наземная система датчиков для формирования изображений». Представляет собой кувшин, который должен быть похоронен под землей. Только видоискатель его перископа высовывается сантиметров на десять. От полутора недель до нескольких месяцев кувшин способен безо всякого обслуживания вести наблюдение за злоумышленниками, и днем и ночью сканируя мест­ность в инфракрасном диапазоне. Оно имеет две камеры – дневную цветную видео и ночную инфракрасную. Днем диапазон около 3 км, ночью ограничен 1 тыс. метров. Все снятое передается на базовую станцию по беспроводной связи. Оператор смотрит «кино» на экране компьютера, управляя со станции большим количеством полевых единиц.

 Самое удручающее заключается в том, что этой технологией могут пользоваться не только субъекты национальной безопасности, но и источники угроз в лице экстремистов.

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