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Цыганская разведка

Она известна с давних времен

№ 33(67) от 16.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Цыганская разведка

 В едином мировом пространстве шпионажа 10 лет назад был зареги­стрирован новый не имеющий аналогов в мире субъект. Произошло это на родине Дракулы, Нади Комэнеч, Чаушеску и «Секуритате». Новая спецслужба Румынии получила название СИСРОМ. Эту аббревиатуру избрала себе разведка цыганской диаспоры.

 В 1997 ГОДУ в Румынии партия цыган и две другие общественные цыганские организации подписали протокол о создании цыганской Службы информации и безопасности (СИСРОМ). Председатель Партии цыган и депутат Мэдэлин Войку сказал, что реальное положение цыган неизве­стно ни руководителям государства, ни главным редакторам румынских газет. Печать полна тенденциозной информацией о цыганах, которая представляет их исключительно в мрачном свете. Поэтому цыгане должны сами защищать свой имидж, создавая объективное представление о цыганской жизни.

 Цыган не грабит банки, а лишь временами крадет курицу или поросенка. Войку считает, что СИСРОМ, сотрудничая с румынскими спецслужбами, а также с Интерполом, сможет контролировать очаги потенциальных межэтнических конфликтов, способствовать выявлению и поимке преступников, обеспечивать социальную интеграцию цыган, а также содействовать вхождению Румынии в международные структуры.

 Судя по словам цыганского лидера, задача новой структуры прежде всего пропагандистская. В комментариях печати, однако, было нетрудно уловить нотки беспокойства относительно того, что новорожденная спецслужба будет также информировать цыганских вожаков о ситуации в румынских силовых структурах, что может привести к укреплению так называемой цыганской мафии.

 Трудно сказать, чья это была инициатива. Кто автор: цыганские общественные организации или же умело сработал коллектив безработных разведчиков? Во всяком случае, в результате были образованы центральное управление и шесть территориальных бюро цыганской разведки. В качестве основной цели новой спецслужбы было объявлено желание «положить конец дискриминации цыган в Румынии». В положении указывалось, что собранная службой информация «должна передаваться в государственные органы, правозащитные организации или прессе». С тех пор никто не слышал о результатах деятельности СИСРОМ. Было ли это дитя мертворожденным или же изначально так хорошо была поставлена конспирация в ее работе? Надеемся, что нашей публикацией мы поможем найти ответ на этот вопрос.

Разведывательные способности цыган

 ВСЕ знают девиз разведки «Познай истину…». И никто не будет спорить, что цыгане всегда претендовали на знание истины, предсказывая будущее по руке или на картах. Механизмы проникновения гадающих в суть того, что должно произойти в будущем, до сих пор считаются нераскрытыми. Что это – умение читать знаки на теле, «третий глаз», контакты с «высшим разумом»? Скептики сомневаются. А разведка использует цыганскую информацию, если она подтверждается двумя другими независимыми источниками. Но не только эти способности делали цыган хорошими разведчиками. Не один раз они доказывали это в боях. Во времена царской России оседлых цыган приписывали к казачьим станицам и в случае войн мобилизовывали. В «Реестрах всего Войска Запорожского» значатся фамилии отличившихся в боях храбрых пластунов и лазутчиков: Васька Цыган, Федор Цыганский, Степан Циганчук, Герасим Циганин, Дмитрий Циганчик, Васька Циганченко, Иван Цыганка и др.

 Спецслужбы Третьего рейха весьма опасались лиц, ведущих цыганский кочевой образ жизни. Страшило проникновение нелегальных разведчиков. Знали, что под этой личиной может легко скрыться шпион врага. Всех лиц цыган­ского происхождения немцы регистрировали. Перед началом войны куратор СС Гиммлер распорядился депортировать их в лагеря.

Цыганские разведчики Страны Советов

 НАШ читатель знаком с цыганскими разведчиками в основном по кино- и телефильмам. Вспомним неуловимого мстителя, горячего, обаятельного, артистичного, отважного и находчивого Яшку-цыгана. Он постоянно ходил в разведку, удивляя всех своей пронырливостью и умением уходить от погони. Не менее яркий образ цыганского батальонного разведчика и психолога Будулая мы видели в популярнейшем сериале «Цыган». Будулай стал наиболее ярким воплощением таких качеств разведчика как смелость, преданность, боевая смекалка, умение ориентироваться в сложной обстановке и мгновенно принимать самостоятельные и единственно правильные решения. Он с легкостью справлялся со своими специфическими и порой деликатными обязанностями. У зрителя никогда не возникало сомнения в том, что он был ас в разведке своего батальона. Чтобы лучше понять возможности СИСРОМ, давайте на минуточку представим себе то, какие задания мог бы выполнять Будулай, если бы после войны он остался на службе в аппарате нелегальной военной разведки или же оказался в рядах СИСРОМ.

10 задач, которые способна решать СИСРОМ

 ПОЛЬЗУЯСЬ беспрепятственным передвижением по отработанным десятилетиями (если не столетиями) маршрутам кочевья таборов (излучина Дуная, Приднестровье, Румыния, Молдавия, Балканы), Будулай (а кто его остановит?) с легкостью мог бы осуществлять следующие операции:

 1. Заброска в страны оппонента и вывод с его территории агентов с использованием легендированного кочевьем перемещения через границу.

 2. Осуществление в ходе транзита агентов-маршрутников по заранее намеченным трассам кочевья сбора разведывательной информации путем личного наблюдения, а также использования оперативной техники или своих связей.

 3. Ведение визуальной разведки военных и других особо важных объектов (изучение режима охраны, предназначение построек, характер снабженческих перевозок и т.п.).

 4. Нелегальное перемещение оперативно значимых грузов контрабандным путем (использование наработанных технологий переправки оружия, специзделий, токсичных, био- и радиоактивных компонентов).

 5. Обеспечение конспиративных каналов агентурной связи, включая участие в тайниковых операциях (цыганская почта), а также содержание мобильных явок и почтовых адресов.

 6. Установка в районе разведываемых объектов стационарной оперативной техники, ее замена и при необходимости своевременное изъятие.

 7. Розыск и установка объектов заинтересованности спецслужб.

 8. Психологическая обработка и вербовка источников информации и спец­агентов с использованием механизмов гипнотического посыла, применения техники суггестивной лингвистики и актерского мастерства.

 9. Проведение боевых операций по негласному изъятию документов, ценностей, образцов техники и т.п. Осуществление диверсий, включая захват и ликвидацию объектов.

 10. Оперативное использование вспомогательных агентов с функциями курьеров, «снабженцев», опознавателей, провокаторов, дезинформаторов, участ­вующих в раздробленных на составляющие элементы разведывательных операциях, когда участников используют «втемную» (т.е. без расшифровки истинных целей и задач конкретных дейст­вий).

Выводы

 НА ВСЕ изложенное выше можно возразить: цыгана же видно за версту. Какой из него разведчик? Помните историю про негра-нелегала ЦРУ, заброшенного в район Мурманска? Так цыган из СИСРОМ туда и не пойдет. Он растворится среди сезонных рабочих в районе Приднестровья, в Молдавии, в Венгрии, на Балканах или на Пиренеях.

 Другой вопрос: а кому нужна цыганская разведка? Простым цыганам СИСРОМ нужен меньше всего (лишняя опасность привлечь к себе внимание полиции, да и выгоды, по сравнению, к примеру, с наркобизнесом, никакой). Цыган сам себе разведчик. А вот преступному миру иметь свою структуру, которая легально выходит на правоохранительные органы, весьма полезно. Да и «серым» бизнесменам такая структура может помочь в отмывании денег от незаконных операций. Партии новой Румынии также могут быть заинтересованы в возможности иметь свои структуры охраны и осведомления. А про спецслужбы и говорить нечего. Совсем не вредно иметь «на халяву» дополнительные источники информации в лице СИСРОМ и с выгодой для себя сдавать в аренду оперативные возможности этой организации заказчикам из ЦРУ, МИ-6 или МОССАДа.

 Настораживает тот факт, что цыган­скую разведку со дня ее основания никто не видел и ничего о ней не слышал. Это свидетельствует лишь о высокой степени конспирации активности этой организации или же об отсутствии какого-либо серьезного интереса к кочующим со стороны правоохранительных органов. Последние не в состоянии сосредоточиться на объектах, находящихся на территории оперативного обслуживания временно. А кому отслеживать их деятельность? По правилам секретных служб, чтобы противостоять СИСРОМ, на всех смежных территориях должны были бы появиться соответствующие функциональные подразделения контрразведки. Это в их обязанности входит отслеживание и пресечение операции цыганской разведки, если такая имеется.

Станислав ЛЕКАРЕВ

Современная румынская разведка

 18 ЯНВАРЯ 1990 г. в Румынии создана национальная разведка, которая стала именоваться Службой внешней информации (SEI). 26 марта 1990 г. в Румынии образована национальная контрразведка, которая стала именоваться Румынской службой информации (SRI).

 7 мая 1990 г. в Румынии появились национальная Охранная и караульная служба, разведывательный директорат МВД, а также служба разведки и контрразведки министерства обороны. В 1997 г. к списку официальных спецслужб Румынии добавилась еще одна структура, не имеющая аналогов в мире, – служба безопасности цыган СИСРОМ. Новая структура румынских спецслужб не изменила традиционную направленность их работы. Постсоветская разведка Румынии не отказалась от работы на территории бывшего СССР. В марте 2004 г. в Кишиневе на встрече с директором Службы внешней разведки Румынии Георге Фулгой президент Молдавии Владимир Воронин выступил за более тесное сотрудничество спецслужб Молдавии, Румынии, России и Украины.

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