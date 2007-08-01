Серия загадочных смертей агентов «Моссад»

За последние несколько лет в Израиле при необычных и не всегда естественных обстоятельствах ушли из жизни крупные представители национальной разведки («Моссад»). Похоже, что чья-то рука карает за грехи, совершенные агентами этого ведомства в недавнем прошлом.

ЭТОТ скорбный и все же «черный список» открывает Роберт Максвелл, агент «Моссада» и еще целого ряда разведок. О том, как он утонул в районе Канарских островов, мы уже писали (см. «АН» №26(60) от 28 июня 2007 г.).

В конце января 2005 г. неожиданно скончался один из самых заслуженных разведчиков Израиля Барух Мизрахи.

В начале февраля 2005 г. в Южной Африке умерла «роковая женщина «Моссада» Сильвия Рафаэль. Она работала под прикрытием фотокорреспондента одного из канадских изданий и вела охоту на организаторов и исполнителей террористической акции на Мюнхенской Олимпиаде.

В октябре 2005 г. скоропостижно скончался один из самых профессиональных израильских разведчиков – алуф (генерал-лейтенант) Бениамин Зеэви (Фаркаш). В свое время он командовал знаменитым подразделением 504‑й военной разведки Израиля и руководил операцией по поимке Мордехая Вануну. Это произошло в Риме 30 сентября 1986 года.

Затем в феврале 2006 г. в медицинском центре «Бейлинсон» в Петах-Тикве умер бывший начальник политической разведки Израиля легендарный Исер Харел (Гальперин).

В начале января 2007 г. умер двойной агент Зеев Авни, одновременно работавший на заре становления еврейского государства на СССР и израильскую разведку.

В первый день весны 2007 г. в Нью-Йорке скончался человек, получивший при рождении имя Цви Мильхман, но известный миру как Питер Малкин. Известен он как организатор похищения Эйхмана.

Малкин как-то признался, что агенты КГБ были его любимыми противниками благодаря их стилю работы и профессионализму. «Русские были лучшими противниками. Я оценил их стиль. У арабов, например, нет никакого стиля, – сказал Малкин. – Когда ваш противник силен, ваш мозг работает намного лучше. Я любил сражаться с русскими».

И наконец, 28 июня с.г. при весьма странных обстоятельствах скончался египетский миллиардер, зять бывшего президента Египта Гамаля Абдель Насера Ашраф Маруан. Он успешно шпионил в пользу Израиля до войны Судного дня и был известен как агент «Вавилон». А тут выпал из окна свой квартиры в Лондоне, и теперь Скотленд-Ярд ведет расследование.



Заключение



РАЗВЕДЧИК действует в системе двойных стандартов: в своей стране он почти герой с лицензией на незаконную деятельность за ее пределами, в чужой стране он шпион и лицо нежелательное. Один и тот же поступок какой-то группы людей может быть оценен как приверженность истине, а другой – как предательство.

Моральная сторона профессиональной разведывательной деятельности выглядит довольно просто: если ты имеешь какие-то секреты от меня, то я считаю вправе знать, не представляют ли эти секреты угрозу для меня. Ты же, как и я, вправе защищать свои секреты. С точки зрения все той же морали разведки убийство допустимо только в том случае, если это единственная возможность спасти большее число жизней.

В злодеяниях не имеет значения, кто первый, а кто последний. Порядок по счету не разделяет того, что объединено сходством. Поэтому безусловно предписано, что злом не воздается за зло. В этой связи судить о том, насколько разведка правомерна как род человеческой деятельности с этической точки зрения, в отвлеченном смысле общечеловеческой морали бесполезно. Она есть и будет до тех пор, пока существуют государства. Тем, кто встает на эту тропу, следует иметь в виду, что естественный конец жизненного пути многими будет рассматриваться как результат той деятельности, которой была посвящена жизнь смельчака.