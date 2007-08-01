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Испанский шпион продавал Москве «мертвые души»

№ 31(65) от 02.08.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Испанский шпион продавал Москве «мертвые души»
Роберто Гарсия после ареста

 Уходящий месяц оказался урожайным на пойманных «штирлицев». Великобритания депортировала из страны четверых российских дипломатов по обвинениям в шпионаже. Австрийская контрразведка пресекла разведдеятельность российского шпиона. Белорусы поймали четырех польских шпионов, среди которых был один российский гражданин. На события в Британии откликнулась и Испания. Растет шпиономания. На днях на мировом курорте – острове Тенерифе (Канарские острова) арестован унтер-офицер Гражданской гвардии (национальная служба безопасности) Роберто Флорес Гарсия. По неофициальным данным, «работодателями» Гарсия были сотрудники российской внешней контрразведки. Он ухитрился продать им биографические данные на испанских разведчиков, погибших в Ираке в стычках с террористами.

Шпион урона не нанес

 ДИРЕКТОР Национального разведывательного центра Испании генерал Альберто Соиза 24 июля с.г. сообщил, что его сотрудник с декабря 2001 г. по февраль 2004 г. работал на ино­странную разведку. Генерал не назвал страну, завербовавшую Роберто Гарсия. Известно лишь, что за крупное вознаграждение он продал противнику данные о внутренней структуре национальной разведки Испании, раскрыв при этом имена десятков агентов. Шеф разведцентра сделал оговорку: Гарсия своей предательской деятельностью серьезного урона интересам Испании не нанес.

Сомнительный секретоноситель

 ВСЛЕД за этим газета «Эль Паис», сославшись на компетентные источники, прямо указала на то, что его завербовала российская разведка. Но шпионские скандалы между Россией и Испанией – большая редкость, поэтому сами испанцы скептически отнеслись к этому утверждению.

 «Какую информацию агент мог передавать русским? – вопрошает читатель на форуме «Эль Паис». – Неужели штабные секреты о дислокации «Голубой дивизии» или последние сплетни о любовных приключениях и темных финансовых делишках Пантохи (модная танцовщица в стиле фламенко)?» Другой читатель, разбирающийся в промышленном шпионаже, пояснил: «Скорее наш шпион сообщал русским секреты приготовления паэльи, тортильи и гаспачо. Должно быть, скоро узнаем, что русские наладили выпуск памплонского чорисо (сорт колбасы)».

Вашингтон поддавил, и «…ущерб был все же нанесен»

 ОДНАКО через два часа после первого сообщения Соиза, видимо, после «наезда» Вашингтона, уточнил: «Речь идет об уникальном случае в истории испан­ских спецслужб.

 Деятельность Гарсия представляла опасность не только для Испании, но и для стран Евросоюза и Североатлантического альянса». Как бы оправдываясь, Соиза при этом подчеркнул, что «хотя разоблачение негативно скажется на сотрудничестве ­НРЦИ со спецслужбой, покупавшей информацию у испанского унтер-офицера, однако никак не скажется на межгосударственных отношениях со страной, пользовавшейся услугами этого человека».

Гарсия попал в поле зрения российской разведки в Перу

 РОБЕРТО Гарсия как разведчик засветился еще в Перу, где он работал в конце прошлого века сотрудником резидентуры НРЦИ в Лиме. Трудился под прикрытием «помощника кандидата в президенты Алехандро Толедо». Там он и был уличен в передаче в Мадрид секретной информации о ходе мест­ных президентских выборов. Другими словами, в Перу Гарсия был на виду у заинтересованных представителей зарубежных политических разведок и у местных левых партий. Последние, как видно, и передали данные на Гарсию резидентуре россий­ской разведки. Несомненно, как иностранный разведчик Гарсия должен был интересовать внешнюю контрразведку СВР. В этот период Перу в едином разведывательном пространстве как государство представляло собой аналог Швейцарии и Австрии в годы холодной войны. Обстановка для иностранных разведок вполне располагала: контрразведывательный режим был ослаблен и действовал в основном против левацких партизанских группировок «Синдеро луменосо» и «Тупак Амару».

 По данным разведцентра Испании, расследование в отношении Роберто Гарсия было начато в июне 2005 г. и продолжалось два года. В начале июля с.г. материалы следствия были переданы в прокуратуру, которая объявила «двойного агента» в розыск. Через пару недель его арестовали.

Попытка поддержать МИ-6 негодными средствами

 ГРУППА аналитиков «АН» хотела бы обратить внимание читателей на детали, свидетельст­вующие о том, что в этом деле многое происходит по скрытым законам сценария тайной операции. Итак, в чем же уникальность этого случая?

 То, что официальные власти Испании не назвали страну, разведка которой завербовала Гарсию, можно понять. В мире шпионажа существует практика, когда разведки заключают двусторонние договоренности не предавать гласности провалы своих разведчиков. Хотя сам факт такой сделки является косвенным подтверждением того, что обе стороны ведут агентурную разведку и при этом стремятся гарантировать себя от громких разоблачений. Следуя такой договоренности, испанская сторона, согласившись участвовать в тайной операции ЦРУ, допустила в своем изложении этой истории ряд нарушений логики.
 То, что Гарсия агентов сдал, а ущерба не нанес, не должно вводить в заблуждение. На Западе спецагентами называют сотрудников спецслужб, а агентов в нашем понимании уважительно именуют «источниками информации». Как выяснилось, иност­ранной разведке Гарсия сдавал не агентов, а сотрудников испанских спецслужб в Ираке, да к тому же убитых в ходе перестрелок с террористами. Классику знать полезно. Вот и решил мошенничавший кабальеро плаща и кинжала воспользоваться бессмертным образом из «Мертвых душ» Н.В. Гоголя. Чтобы найти улики столь изощренного преступления, испан­ским следователям, не знакомым с русской классикой, понадобилось два года.

 Но если Гарсия не нанес ущерба национальной безопасности Испании, то почему расследование длилось два года? Отсутствие ущерба фактически означает отсутствие факта преступления. Может быть, у Гарсия не было умысла совершать преступление, и он действовал с ведома и под контролем контрразведчиков, которые позаботились о том, чтобы ущерба не было? Тогда зачем спектакль с объявлением шпиона в розыск после окончания следствия? К тому же скорый арест подо­зреваемого свидетельствует лишь о том, что намерений скрываться у Гарсия не было. Выйдя на пенсию, он жил на Канарских островах, где сотрудничал с правоохранительными органами в качестве «консультанта».

Злобная провокация, не более того

 ПОХОЖЕ, что испанцы в момент обострения отношений с Москвой, по указке ЦРУ, реализовали старое дело. В стремлении поставить «дымовую завесу», прикрывающую детали этого дела, испанцы интригующе сообщили, что Гарсия предлагал свои услуги и другим разведкам. Первые, кто приходит на ум, – это британцы, которых интересует Гибралтар. Правда, есть еще и ГРУ, которые не отказались бы от источника, особенно по обстановке в Ираке.

 Все эти события происходят в чувствительный момент раскручивания «дела Литвиненко». Обиду Лондона поддержал Евросоюз, и поддержал существенно. К примеру, спецслужбы Испании срочно поймали российского шпиона. А так – гулять бы ему на свободе.

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