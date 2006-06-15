Мочить надо, но с умом и по закону

– «Ястреб», как обстановка, хвост видишь?

– Да нет хвоста, «сокол», никого здесь нет.

– А ты хорошо проверился, «ястреб»?

– Как учили, «сокол», как учили. Три часа петлял – никого, да и на месте посмотрел насчет возможных засад – пусто.

– Тогда прикрой, «ястреб», приступаю к закладке.

– Так ведь хотели наймиту поручить, а, «сокол»?

– Так раз нет никого, давай сами провернем, оно и не так накладно будет.

РЕЧЬ шла о чеченском политиммигранте Яндарбиеве. Несмотря на то, что ООН включила его в список международных террористов, власти Катара отказались выдать его Москве. Он продолжал беспрепятственно передвигаться по территории эмирата и соседних государств, собирая деньги для нужд «сопротивления».

Очевидцы в Дохе (столица Катара) видели 13 февраля 2004 г. в жилом квартале ад-Дафна его машину. В ней находился Яндарбиев со своим 13-летним сыном Даудом и двумя охранниками. Toyota Land Cruiser была разорвана взрывом. В тот же день Яндарбиев скончался в больнице от полученных ранений. А местные контрразведчики, которые редко находят террористов, ко всеобщему удивлению, нашли злоумышленников уже через пять дней.

В ночь с 18 на 19 февраля в городе Доха местными спецслужбами с применением оружия и грубой физической силы были арестованы трое российских граждан. Они находились здесь в командировке. Семи суток хватило, чтобы двое из них признались в том, что являются сотрудниками российских спецслужб. В ходе следствия они якобы сообщили катарцам, что взрывное устройство, которое они подложили в джип Яндарбиева, было нелегально переправлено в Катар через Саудовскую Аравию в мешке с дипломатической почтой.

Кто у кого «под колпаком»?



ЕСЛИ такие операции проводятся, то им предшествует специальная подготовка. Она включает тщательный подбор исполнителей, разработку легенды их заброски в страну пребывания будущей жертвы, желательно, предоставляющей иммунитет. Передается на связь агентура из числа боевиков-киллеров, которым назначается значительное вознаграждение. При этом осуществляется предварительное изучение оперативной обстановки в стране, включая контрразведывательный режим и систему слежки за иностранцами и гражданами страны. В обязательном порядке обеспечиваются все условия для немедленного выезда из страны всех исполнителей акции сразу же после проведения операции с соответствующим «заметанием следов». Только при этих условиях нежелательный политический ущерб государству будет сведен к минимуму.

Сыграла свою роль и излишняя конспирация. Безопасность любой зарубежной операции призвана осуществлять внешняя контрразведка. Там знают системы скрытого наблюдения за охраняемыми объектами и имеют агентуру в местной полиции и спецслужбах. Но это подразделение со специальными функциями находится в структуре СВР, а не ГРУ. Поэтому с ними нужно было согласовать операцию в первую очередь.

Некоторые российские СМИ в тот период высказали предположение, что Яндарбиева убили с молчаливого согласия ЦРУ. Другие обвиняли ЦРУ в том, что оно сообщило властям Катара о причастности России к убийству. Для этого имелись все основания. Известно, что американцы играли роль руководителей международной коалиции по борьбе с терроризмом. Они сами неоднократно проводили операции по ликвидации главарей террористов на территории других стран. Последняя их жертва – эмир «Аль-Каиды» в Ираке иорданец Абу Мусаб аз-Заркави. Можно почти не сомневаться, что санкция американцами россиянам была с радостью дана.

Можно также предположить, что ЦРУ, дав согласие на ликвидацию Яндарбиева, незамедлительно поставило об этом в известность своих катарских коллег, разведку и контрразведку которых они сами и создавали. При этом американцы, скорее всего, вспомнили о том, что российский министр обороны был одним из немногих, кто в резкой форме выступил против участия российских вооруженных сил в операции НАТО в Ираке.

Здесь-то и представился удобный случай свести старые счеты. Далее события развивались по следующему сценарию. Информированные американцами катарские спецслужбы получили достаточно времени на подготовку операции по документированию доказательств российского следа. С помощью скрытых камер и оптики космического базирования были зафиксированы все действия «ястреба» и «сокола».



Катарский суд



30 июня, в 10 утра (c опозданием на час) по катарскому времени в Дохе началось заключительное заседание суда по делу об убийстве бывшего президента Ичкерии. На скамье подсудимых находились Анатолий Белашков и Василий Бочков – сотрудники российских спецслужб.

На заключительном заседании суд огласил свое решение. Оба россиянина были приговорены к пожизненному заключению. Все надеялись на добрую фею в лице эмира Катара Хамада бен Халифа Аль Тани. Он мог в любой момент помиловать россиян.

Правда, возникает вопрос: с какой стати эмир арабского государства помилует убийц своего дорогого гостя? Впрочем, это тема отдельного расследования. Можно сказать лишь то, что проколы в организации событий в Дохе заставили высшее руководство России начать сложную дипломатическую игру для вызволения своих людей. Закончилась она вполне успешно. Осужденные давно прибыли на родину. Их встречали с расстеленной ковровой дорожкой. Вот только какая истинная цена их освобождения?



Чеченский ответ (версия)



На следующий день после ликвидации Яндарбиева в Москве имело место известное событие в аквапарке «Трансвааль». Он расположен в непосредственной близости от штаб-квартиры СВР. Если это был все же теракт в отместку за смерть Яндарбиева, то исполнители не разобрались, видимо, которая из двух российских разведок стояла за событиями в Катаре. А в День Победы последовало убийство Ахмада Кадырова.

Сепаратиста же похоронили на престижном катарском кладбище «Ар-Райян». Название «Ар-Райян» означает ворота рая, в которые попадают те, кто постился ради Аллаха по воскресным дням.

Вначале Москва все отрицала

ОТНОСИТЕЛЬНО мотивов убийства чеченского террориста выдвигалось несколько мнений. Председатель комитета Госдумы по делам ветеранов, экс-директор ФСБ Николай Ковалев предположил, что покушение на Яндарбиева произошло в результате кровной мести.

Другой точки зрения придерживался президент Чечни Ахмад Кадыров. «Причиной покушения на Яндарбиева явились огромные финансовые средства, которые не могли поделить его же погибшие сообщники», – отметил он.

Комментарий и.о. министра обороны РФ Сергея Иванова по катарской проблеме прозвучал сразу после того, как он заявил о готовности применить для освобождения своих граждан любые формы давления на руководство Катара. Он заявил журналистам в Париже: «Государство использует все имеющиеся в его распоряжении средства для освобождения российских граждан, незаконно арестованных в Катаре».

25 февраля 2004 г. министр иностранных дел РФ Игорь Иванов назвал «провокацией» арест трех сотрудников российских спецслужб в Катаре, подозреваемых в покушении на Яндарбиева.

В конце концов МИД РФ признал, что добивается освобождения арестованных сотрудников спецслужб.

Когда спецслужбы «признались»

20 АВГУСТА 1940 г. агент НКВД Рамон Меркадер в Мексике убил ледорубом Льва Троцкого (операция «Утка»). Меркадер признался в убийстве (но не в том, что является сотрудником 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР). В 1960 г. он был освобожден и тайно прибыл в СССР, где получил Звезду Героя Советского Союза из рук председателя КГБ Александра Шелепина; похоронен на Кунцевском кладбище в Москве, надпись на могиле гласит: «Герой Советского Союза Рамон Иванович Лопес».

Израильский «МОССАД» ликвидирует арабских террористов по всему миру – не только в Азии и Африке, но и в тихой Европе. А в мае 2002 г. сами американцы расстреляли ракетами машину, в которой находились шесть человек, в том числе один из активистов «Аль-Каиды». Американцев нисколько не смутил тот факт, что автомобиль находился на территории суверенного Йемена. Война с террором не признает государственных границ.

P.S.: …На днях в первом чтении рассматривалась поправка к закону о терроризме. Она легализует проведение операций по ликвидации главарей террористов на территории иностранных государств.