//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Мочить надо, но с умом и по закону

Зарубежные операции российских силовиков

№ 6(6) от 15.06.2006 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Мочить надо, но с умом и по закону
Автомобиль Яндарбиева неизвестные разнесли на куски, Фото PHOTOXPRESS

 – «Ястреб», как обстановка, хвост видишь?
 – Да нет хвоста, «сокол», никого здесь нет.
 – А ты хорошо проверился, «ястреб»?
 – Как учили, «сокол», как учили. Три часа петлял – никого, да и на месте посмотрел насчет возможных засад – пусто.
 – Тогда прикрой, «ястреб», приступаю к закладке.
 – Так ведь хотели наймиту поручить, а, «сокол»?
 – Так раз нет никого, давай сами провернем, оно и не так накладно будет.

 РЕЧЬ шла о чеченском политиммигранте Яндарбиеве. Несмотря на то, что ООН включила его в список международных террористов, власти Катара отказались выдать его Москве. Он продолжал беспрепятственно передвигаться по территории эмирата и соседних государств, собирая деньги для нужд «сопротивления».

 Очевидцы в Дохе (столица Катара) видели 13 февраля 2004 г. в жилом квартале ад-Дафна его машину. В ней находился Яндарбиев со своим 13-летним сыном Даудом и двумя охранниками. Toyota Land Cruiser была разорвана взрывом. В тот же день Яндарбиев скончался в больнице от полученных ранений. А местные контрразведчики, которые редко находят террористов, ко всеобщему удивлению, нашли злоумышленников уже через пять дней.

 В ночь с 18 на 19 февраля в городе Доха местными спецслужбами с применением оружия и грубой физической силы были арестованы трое российских граждан. Они находились здесь в командировке. Семи суток хватило, чтобы двое из них признались в том, что являются сотрудниками российских спецслужб. В ходе следствия они якобы сообщили катарцам, что взрывное устройство, которое они подложили в джип Яндарбиева, было нелегально переправлено в Катар через Саудовскую Аравию в мешке с дипломатической почтой.

Кто у кого «под колпаком»?

 ЕСЛИ такие операции проводятся, то им предшествует специальная подготовка. Она включает тщательный подбор исполнителей, разработку легенды их заброски в страну пребывания будущей жертвы, желательно, предоставляющей иммунитет. Передается на связь агентура из числа боевиков-киллеров, которым назначается значительное вознаграждение. При этом осуществляется предварительное изучение оперативной обстановки в стране, включая контрразведывательный режим и систему слежки за иностранцами и гражданами страны. В обязательном порядке обеспечиваются все условия для немедленного выезда из страны всех исполнителей акции сразу же после проведения операции с соответствующим «заметанием следов». Только при этих условиях нежелательный политический ущерб государству будет сведен к минимуму.

 Сыграла свою роль и излишняя конспирация. Безопасность любой зарубежной операции призвана осуществлять внешняя контрразведка. Там знают системы скрытого наблюдения за охраняемыми объектами и имеют агентуру в местной полиции и спецслужбах. Но это подразделение со специальными функциями находится в структуре СВР, а не ГРУ. Поэтому с ними нужно было согласовать операцию в первую очередь.

 Некоторые российские СМИ в тот период высказали предположение, что Яндарбиева убили с молчаливого согласия ЦРУ. Другие обвиняли ЦРУ в том, что оно сообщило властям Катара о причастности России к убийству. Для этого имелись все основания. Известно, что американцы играли роль руководителей международной коалиции по борьбе с терроризмом. Они сами неоднократно проводили операции по ликвидации главарей террористов на территории других стран. Последняя их жертва – эмир «Аль-Каиды» в Ираке иорданец Абу Мусаб аз-Заркави. Можно почти не сомневаться, что санкция американцами россиянам была с радостью дана.

 Можно также предположить, что ЦРУ, дав согласие на ликвидацию Яндарбиева, незамедлительно поставило об этом в известность своих катарских коллег, разведку и контрразведку которых они сами и создавали. При этом американцы, скорее всего, вспомнили о том, что российский министр обороны был одним из немногих, кто в резкой форме выступил против участия российских вооруженных сил в операции НАТО в Ираке.

 Здесь-то и представился удобный случай свести старые счеты. Далее события развивались по следующему сценарию. Информированные американцами катарские спецслужбы получили достаточно времени на подготовку операции по документированию доказательств российского следа. С помощью скрытых камер и оптики космического базирования были зафиксированы все действия «ястреба» и «сокола».

Катарский суд

 30 июня, в 10 утра (c опозданием на час) по катарскому времени в Дохе началось заключительное заседание суда по делу об убийстве бывшего президента Ичкерии. На скамье подсудимых находились Анатолий Белашков и Василий Бочков – сотрудники российских спецслужб.

 На заключительном заседании суд огласил свое решение. Оба россиянина были приговорены к пожизненному заключению. Все надеялись на добрую фею в лице эмира Катара Хамада бен Халифа Аль Тани. Он мог в любой момент помиловать россиян.

 Правда, возникает вопрос: с какой стати эмир арабского государства помилует убийц своего дорогого гостя? Впрочем, это тема отдельного расследования. Можно сказать лишь то, что проколы в организации событий в Дохе заставили высшее руководство России начать сложную дипломатическую игру для вызволения своих людей. Закончилась она вполне успешно. Осужденные давно прибыли на родину. Их встречали с расстеленной ковровой дорожкой. Вот только какая истинная цена их освобождения?

Чеченский ответ (версия)

 На следующий день после ликвидации Яндарбиева в Москве имело место известное событие в аквапарке «Трансвааль». Он расположен в непосредственной близости от штаб-квартиры СВР. Если это был все же теракт в отместку за смерть Яндарбиева, то исполнители не разобрались, видимо, которая из двух российских разведок стояла за событиями в Катаре. А в День Победы последовало убийство Ахмада Кадырова.

 Сепаратиста же похоронили на престижном катарском кладбище «Ар-Райян». Название «Ар-Райян» означает ворота рая, в которые попадают те, кто постился ради Аллаха по воскресным дням.

Вначале Москва все отрицала

 ОТНОСИТЕЛЬНО мотивов убийства чеченского террориста выдвигалось несколько мнений. Председатель комитета Госдумы по делам ветеранов, экс-директор ФСБ Николай Ковалев предположил, что покушение на Яндарбиева произошло в результате кровной мести.

 Другой точки зрения придерживался президент Чечни Ахмад Кадыров. «Причиной покушения на Яндарбиева явились огромные финансовые средства, которые не могли поделить его же погибшие сообщники», – отметил он.

 Комментарий и.о. министра обороны РФ Сергея Иванова по катарской проблеме прозвучал сразу после того, как он заявил о готовности применить для освобождения своих граждан любые формы давления на руководство Катара. Он заявил журналистам в Париже: «Государство использует все имеющиеся в его распоряжении средства для освобождения российских граждан, незаконно арестованных в Катаре».

 25 февраля 2004 г. министр иностранных дел РФ Игорь Иванов назвал «провокацией» арест трех сотрудников российских спецслужб в Катаре, подозреваемых в покушении на Яндарбиева.

 В конце концов МИД РФ признал, что добивается освобождения арестованных сотрудников спецслужб.

Когда спецслужбы «признались»

 20 АВГУСТА 1940 г. агент НКВД Рамон Меркадер в Мексике убил ледорубом Льва Троцкого (операция «Утка»). Меркадер признался в убийстве (но не в том, что является сотрудником 5-го отдела ГУГБ НКВД СССР). В 1960 г. он был освобожден и тайно прибыл в СССР, где получил Звезду Героя Советского Союза из рук председателя КГБ Александра Шелепина; похоронен на Кунцевском кладбище в Москве, надпись на могиле гласит: «Герой Советского Союза Рамон Иванович Лопес».

 Израильский «МОССАД» ликвидирует арабских террористов по всему миру – не только в Азии и Африке, но и в тихой Европе. А в мае 2002 г. сами американцы расстреляли ракетами машину, в которой находились шесть человек, в том числе один из активистов «Аль-Каиды». Американцев нисколько не смутил тот факт, что автомобиль находился на территории суверенного Йемена. Война с террором не признает государственных границ.

 P.S.: …На днях в первом чтении рассматривалась поправка к закону о терроризме. Она легализует проведение операций по ликвидации главарей террористов на территории иностранных государств.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

«Нам ни в коем случае нельзя усиливать Украину!»

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 г., чтобы выиграть время для завершения строительства газовых магистралей. О поистине теплом будущем Украины размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//В мире

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

СМИ: близкий к президенту США сенатор сорвал санкции в отношении "Северного потока – 2"

В СМИ сегодня появилась информация о том, что близкий к президенту США Дональду Трампу сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, который вводит санкции против газопровода "Северный поток – 2".

//Общество

Страна государственной дезинформации?

Страна государственной дезинформации?

«Дезинформация действительно превратилась в государственную политику. Если человек не сделал то, что требуется, он начинает врать», - говорит в интервью главному редактору «Аргументов недели» Андрею Угланову доктор экономических наук и профессор Василий Симчера.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым

МИД Украины выразил протест из-за поездки Дмитрия Медведева в Крым. Он в Крым на два дня. 28 июля Медведев в Севастополе принял участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России.

//В мире

Эксперт прокомментировал обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины

Эксперт прокомментировал обращение Зеленского к предстоятелям церквей Украины

Российский эксперт Роман Силантьев прокомментировал призыв президента Украины Владимира Зеленского к диалогу между предстоятелями церквей на Украине. Зеленский сегодня поздравил всех верующих с Днём Крещения Руси.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Косенькие зеркала успехов

Косенькие зеркала успехов

Цензуры, понятно, у нас нет. Можно выйти на площадь и смело сказать, что американский президент дурак. И украинский – дурак! А грузинский – тот еще дурак! Про остальных тоже можно. Но в зависимости от политического момента. А про наших чиновников так говорить нельзя, потому что они умные!

//Общество

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны из космоса. Опубликовано видео

Пожары в Сибири видны даже из космоса. Леса горят в Красноярском крае, Новосибирской и Иркутской областях. В Сибири и на Дальнем Востоке горит территория, по площади сравнимая с Бельгией.

//Общество

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?

Иногда популярность портит людей. Кто-то хамит и оскорбляет окружающих, кто-то нарушает правила дорожного движения. Чаще всего знаменитостям такие поступки сходят с рук. Но имеют ли известные люди право так себя вести?

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//Политика

Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина

Правящая партия Израиля вывесила на штаб-квартире плакат с изображением Путина

Правящая в Израиле партия "Ликуд" в преддверии выборов украсила свою многоэтажную штаб-квартиру в Тель-Авиве гигантской фотографией с изображением президента России Владимира Путина.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Врач объяснил тягу людей к интимной жизни

Врач объяснил тягу людей к интимной жизни

Эксперты провели опрос среди трёх тысяч пользователей секс-игрушек для того, чтобы объяснить тягу людей к занятию любовью. Оказалось, 49% опрошенных людей хотят таким образом укрепить отношения, 45% — улучшить настроение, а 43% — справиться со стрессом.

//Армия

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Стало известно о грузе уничтоженных в Ливии украинских Ил-76

Два украинских военно-транспортных самолета Ил-76, которые накануне были уничтожены в результате ракетного обстрела в воздушном пространстве Ливии, перевозили оружие из Объединенных Арабских Эмиратов.

//Общество

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

Специалист рассказал о высокой токсичности норвежской семги

В Норвегии рассказали, что страдают от «русского лосося». Глава ассоциации охотников и рыболовов также подчеркнул, что вопросом необходимо заняться на национальном уровне, поскольку «русский лосось» способен заменить многие виды рыб.

//Шоу-бизнес

Александр Олешко: "Я не пародист"

Александр Олешко: "Я не пародист"

Актер и телеведущий Александр Олешко на своей странице в соцсети создал рубрику "спрашивали - отвечаем". Подписчики задают артисту вопросы, а Олешко отвечает на самые интересные из них.

//Происшествия

В Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым

В Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым

В Санкт-Петербурге экс-чемпиона по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли мертвым. На теле Карпенко обнаружены следы огнестрельного ранения. Труп 51-летнего мужчины был обнаружен в реке Мойка.

//В мире

Видео: Лас-Вегас атакован полчищами кузнечиков

Видео: Лас-Вегас атакован полчищами кузнечиков

Дождливая зима и прохладная весна стали причиной нашествия кузнечиков в американском Лас-Вегасе, штат Невада. Об этом сообщают местные телеканалы, публикуя десятки видеороликов очевидцев.

//Новости партнеров

//Спорт

«Оренбург» проиграл «Зениту» 0:2

«Оренбург» проиграл «Зениту» 0:2

Сегодня, 28-го июля на стадионе «Газовик» состоялся матч третьего тура чемпионата России 2019/20 между ФК «Оренбург» и питерским «Зенитом». Арбитр встречи Сергей Карасев (Москва). у РПЛ.

//Здоровье

Диетолог рассказала, как бросить курить с помощью овощей

Диетолог рассказала, как бросить курить с помощью овощей

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких продуктах больше всего полезных веществ, а также назвала овощ, который поможет бросить курить.

//Общество

В День ВМФ РФ Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В День ВМФ РФ Владимир Путин принял Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

В День Военно-Морского Флота Верховный Главнокомандующий принял Главный военно-морской парад, прошедший в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге. В парадном строю в акватории Невы прошли новейшие корабли ВМФ.

//Авиа, ж/д транспорт

"Волосы дыбом": украинские электрички вызвали ужас у пользователей Сети

"Волосы дыбом": украинские электрички вызвали ужас у пользователей Сети

Пользователи Сети поразились плачевному состоянию украинских электричек, следующих по направлению Киев-Казатин. Фотографии внешнего вида подвижных составов опубликовали в одной из соцсетей.

//Происшествия

Сергей Боричев погиб в результате аварии на гонках «Московская миля» в Подмосковье

Сергей Боричев погиб в результате аварии на гонках «Московская миля» в Подмосковье

Автогонщик Сергей Боричев погиб сегодня в результате аварии на шоу «Московская миля», которое проходит в Подмосковье на аэродроме Быково. Во время отборочных заездов пилот Сергей Боричев не справился с управлением автомобиля.

//Происшествия

В Леноблости в результате лобового столкновения погибли 4 человека, в том числе водитель Mitsubishi Pajero Sport

В Леноблости в результате лобового столкновения погибли 4 человека, в том числе водитель Mitsubishi Pajero Sport

Четыре человека погибли сегодня, 28 июля, в лобовом столкновении на 135-м км Киевского шоссе в Ленинградской области. Внедорожник Mitsubishi Pajero Sport шел на обгон в зоне действия знака «Обгон запрещен».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Актриса Мария Порошина обратилась к бывшему мужу, а он ответил: "Машуля, я твой раб"
2

«Я была о нём лучшего мнения». Какие поступки известных людей меняют отношение к ним?
3

Возле базы ВМФ России в Сирии пропал военный самолет США
4

Посольство США в России обратилось к теннисистке Светлане Кузнецовой
5

Почему в Европе стоит рекордная жара, а в России ожидается резкое похолодание

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры