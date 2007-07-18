У приемной ФСБ очередь явившихся с повинной

В мировой политике тема шпионажа занимает самое почетное место. Когда мировым лидерам нужен предлог для решения важных политических задач, всегда можно раскрутить какой-нибудь шпионский скандал.

НЕ УСПЕЛИ англичане опомниться от явки в ФСБ с повинной завербованного британской разведкой МИ-6 агента В. Жарко, как по известному адресу на Кузнецкий мост пришел российский майор Юреня. Он рассказал, что в Минске бывший майор вооруженных сил Беларуси Владимир Русскин, экс-начальник службы разведки штаба одной из зенитно-ракетных бригад Виктор Богдан, военнослужащие радиотехнической бригады войск ПВО Беларуси Корнелюк и Петкевич (известны только фамилии) по заданию польской военной разведки собирают секреты о системе защиты и охраны границы Союзного государства Белоруссии и России комплексами С-300.

После этого, естественно, вмешались сотрудники белорусской военной контрразведки. Резидентура польской разведки, работавшая на ЦРУ, была обезврежена. Шпионы не успели нанести вред обороно­способности страны, поскольку Юреня вывел контрразведку на след шпионов. Уголовное дело по статье «измена государству» на всех перечисленных передали в суд. Поскольку майор Юреня сам пришел в ФСБ признаться в сотрудничестве с польскими спецслужбами, он, скорее всего, сможет избежать наказания. Статья Уголовного кодекса Белоруссии об измене государству подразумевает тюрьму сроком от 7 до 15 лет.

Обмены ударами между польской разведкой и белорусской контрразведкой происходят на регулярной основе. Так, в апреле 2004 г. в Минске был задержан польский военный атташе Казимеж Витащи. Он пытался завербовать журналиста армейской газеты «Во славу родины!». Тогда на следующий же день его выслали из страны. Понятно. Дипломатический иммунитет других санкций не предусматривает.

Были и знакомые сюжеты.

В начале 2006 г. Минск обвинил в сотрудничестве с польской разведкой ряд общественных организаций, действующих на территории Белоруссии. Тогда в ноябре 2006 г. в находящейся в союзе с Польшей Литве в качестве ответной меры был задержан гражданин Беларуси Сергей Монич, подозреваемый в шпионаже против Польши. В январе 2007 г. Литва передала его польским правоохранительным органам.

Вообще-то разоблачать реальных шпионов спецслужбам не выгодно. Куда лучше их перевербовать на свою сторону или обменять. Приблизительно 80% случаев, когда задерживаются шпионы, огласке не предаются. Такая практика сущест­вует во всех странах. Похоже, что белорусское государство по поводу Сергея Монича пыталось договориться с польским, но из этого ничего не вышло. Теперь следует ожидать, что Польша объявит о суде над Моничем.

Во всяком случае, если образовалась стройная кучка продающих родину, то возникают обоснованные сомнения в твердом боевом духе белорусских вооруженных сил. Это должно стимулирующе дейст­вовать на военную контрразведку республики.