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Операция «Зачистка на Темзе»

№ 28(62) от 12.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Операция «Зачистка на Темзе»
Вячеслав Жарко

 25 июня в ЦОС ФСБ РФ обратился бывший майор российской налоговой полиции Вячеслав Жарко. Он в течение пяти лет был платным консультантом британской разведки. Информацию проверили, и Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело «по факту разведывательно-подрывной деятельности спецслужб Великобритании в ущерб внешней безопасности России».

 Группа аналитиков «АН», ознакомившись с обстоятельствами сотрудничества Жарко с британской разведкой, была крайне удивлена «нестыковками» многих происходивших событий. Это породило две версии. Одна – Жарко сотрудничал с МИ-6 в качест­ве консультанта-аналитика. При этом в связи с подозрениями в двурушничестве англичане пытались его изощренно проверять. Вторая – Жарко был внедрен ФСБ в британскую разведку с целью выявления угроз безопасности Российской Федерации, в связи с чем он должен был постоянно доказывать МИ-6 свою лояльность. Группа аналитиков «АН» склонна считать, что события развивались по второму варианту.

 В НАЧАЛЕ 1990-х гг. Вя­чеслав Жарко был опером в налоговой полиции. Познакомился с г-ном Березовским и некоторое время снабжал его за деньги закрытой оперативной информацией. О времена, о нравы! Как молодой опер мог выйти на олигарха? Путь один. За безопасность Б. Березовского в тот период отвечал А. Литвиненко. Но в мае 2001 г. г-н Литвиненко бежал в Англию, где позднее получил политическое убежище. В том же году (какое совпадение!) в аэропорту «Шереметьево-1» при попытке выехать за границу по подложному паспорту был арестован оперативный сотрудник налоговой полиции г. Санкт-Петербурга Вячеслав Жарко. Во время допроса следователи пытались получить от В. Жарко признание в том, что он и член комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией в выс­ших органах государственной власти Юрий Щекочихин связаны с Б. Березовским. Все выглядело как неудачная попытка внедрения Жарко в окружение Березовского, которая сорвалась из-за несогласованности действий наших спецслужб.

Как англичане вербовали Жарко

 В 2002 Г. г-н Березовский пригласил своего старого знакомого В. Жарко в Лондон и свел с А. Литвиненко. Рядом оказались вербовщики МИ-6. Литвиненко предложил Жарко передавать британцам информацию за деньги. Потом познакомил с английским разведчиком Мартином Флинтом, представителем консалтинговой фирмы в сфере безопасности бизнеса. Изучив Жарко, Флинт передал его «старшим товарищам». Появились вербовщики Пол и Джон (1-й секретарь посольст­ва Великобритании в Москве Джон Калаган). Они заказали Жарко информационную справку по незначительному вопросу и «втянули» в сотрудничест­во. Жарко подготовил требуемую информацию, использовав Интернет. Англичане, зная об этом, положили ему зарплату консультанта в 2000 евро в месяц.

 Иллюстрируя вербовку В. Жарко, телеканал НТВ в программе «ЧП. Расследование» недавно продемонстрировал оперативные записи его телефонных переговоров с Березовским и Литвиненко, которые, как следовало из пленок, выступали посредниками при вербовке Жарко британскими агентами.

 Затем Жарко периодически снабжал англичан прогнозами оперативной обстановки в России и на Украине. Это продолжалось пять лет. По его словам, ничего противозаконного он не совершал и ущерба своей стране не наносил. Англичане принимали его стряпню из Интернета «за милую душу», давали очередные задания и показывали своих оперработников. У аналитиков вызвало недоверие то, что англичане предложили не имеющему опыта и особых связей налоговому полицейскому эту работу. Известно, что обычно в МИ-6 не тратят денег на перевод подобной макулатуры.

Как МИ-6 организует агентурную связь

 И ТЕМ не менее, со слов В. Жарко, британские разведчики регулярно встречались с ним. Делали это раз в два месяца. Обычно в Стамбуле, Израиле, на Кипре или в Финляндии. За неделю до назначенной по телефону даты майору называли страну, город и отель, где на его имя бронировался номер. Расходы на командировки и проживание оплачивались наличными. Счет в банке не открывался из соображений конспирации. Никаких доказательств проплат услуг г‑на Жарко не существует.

 Во всех случаях в соседнем с Жарко номере всегда оказывался Литвиненко. С самого начала контакты с Жарко вели сотрудники Директората внешней контрразведки и безопасности МИ-6. Это они отвечают за разработку спецслужб иностранных государств и обеспечивают безопасность работы англий­ской разведки. Больше всего их интересовал британский отдел контрразведки ФСБ. Особенно фамилии сотрудников британского посольства в Москве и представителей английских неправительственных организаций, которые поддерживают связь с Лубянкой.

 Вот что любопытно. Если агент, работающий в силовых структурах страны-оппонента, не сообщает сведений о коллегах, он рассматривается как подстава со всеми вытекающими последствиями. В. Жарко продолжал сотрудничать с МИ‑6 пять лет. Как он убедил англичан продолжать тайные отношения без «слива» конкретной информации? Да и явиться в ФСБ ему нужно было гораздо раньше, будь он заблуждавшимся дурачком. Согласитесь, его английские контакты были слишком подозрительны.

МИ-6 интересует Украина

 ПО СЛОВАМ Жарко, вместе с англичанами с ним на связь постоянно выходили А. Литвиненко и Б. Березовский. Вообще-то ходить на встречи с агентурой в обществе других привлеченных лиц в разведке не принято. Конспирация не позволяет. Правда, в серьезных операциях он не был задействован. Готовил аналитические справки по Украине. И это не очень понятно. Британцы имели с помощью своего агента Березовского устойчивые контакты с «оранжевыми» Ю. Тимошенко, да и всей оппозицией, включая Ющенко. Жарко с этой точки зрения для МИ-6 не нужен. Его липовые прогнозы на эту тему выглядят, по меньшей мере, смешно. Какой из него аналитик? Да и устная речь его в телеинтервью была довольно примитивна и напрочь лишена логики опытного аналитика.

МИ-6 проверяет искренность Жарко

 В ЯНВАРЕ 2005 г. у англичан появились подозрения в том, что Жарко работает под контролем ФСБ. На встречу с ним вышли сотрудники внешней контрразведки МИ-6 Мартин и Лео. Организовали встречу в Стамбуле, где с Жарко связался сотрудник посольской резидентуры МИ-6 Кенн Филиппс, ранее работавший в Москве. Пытался «колоть», провел проверочную операцию. Литвиненко попросил у Жарко разрешение провести в его номере встречу. Жарко увидел, что на встречу с Литвиненко пришли два бородатых мужчины, похожие на кавказцев. В качестве защиты от прослушки они заперлись в ванной комнате и открыли кран. Из номера Литвиненко вышел с каким-то металлическим предметом, похожим на контейнер. Сказал: «Путину скоро конец, готовится серия терактов, один из которых потрясет Россию и весь мир».

 Жарко от Филиппса ничего не скрыл. Ему было очевидно, что его гостиничный номер прослушивался. Для МИ-6 он агент, которого нужно контролировать. Да и у Литвиненко не было оснований считать, что в номере Жарко он избежит прослушки. Он мог сознательно затащить бородачей под «запись» по заданию Филиппса. Тогда все встает на свои места.

Британская разведка не выдерживает критики

 В ОБЩЕМ и целом механизм вербовки англичанами агента на примере Жарко дан довольно точно. Похоже, что по крупицам собраны все элементы этой процедуры. Но в самой работе МИ-6 с Жарко навязчиво просматривается очевидная глупость, несвойственная многоопытным британским агентуристам. Их задания общего характера бессмысленны и смешны. Пустышки, которые им подсовывает Жарко, ничего не стоит распознать. Жарко знает в подробностях о сотрудничестве с МИ-6 Березовского, Литвиненко и Лугового. С какого «бодуна» англичане расшифровали своих агентов друг перед другом? Даже «кембриджская пятерка», поддерживая между собой дружеские связи, до последнего момента не была расшифрована друг перед другом как агентура советской разведки. Зачем английские разведчики при полном отсутствии необходимости регулярно брали с собой на встречи с Жарко Литвиненко и Березовского? Все это выглядит странно для стиля работы сотрудников внеш­ней контрразведки МИ-6. Им-то лучше других известны правила агентуристов.

Что не сделали в ФСБ?

 ДОПУСТИМ, Жарко участвовал в оперативной игре. Ее целью было выявление устремлений британской разведки, продвижение дезинформации и создание условий для подставы МИ‑6 других контролируемых агентов. В этом случае операцию можно считать успешной. Во всяком случае, информация, полученная о Калагане, могла бы его серьезно ском­прометировать. Такие возможности обычно используются в интересах установления с клиентом «деловых» отношений. Напомним, что Джон Калаган – друг и коллега другого Джона, нынешнего директора МИ-6 Джона Скарлетта (см. «АН» №24 от 14.06.2007).

 Однако в случае с Жарко все происходило с точно­стью до наоборот. Крупная рыба Калаган оказался ненужным «англий­скому отделу» ФСБ и Управлению внешней контрразведки СВР в качестве агента, успешно внедренного в британскую разведку. Ради чего?

Вместо заключения

 В. ЖАРКО пять лет подсовывал британцам «липу», а они, считая его своим агентом, платили ему деньги. Из казны МИ-6 на работу с псевдоагентом было потрачено более трети миллиона евро. Если британский налого­плательщик узнает, что выпуск­ников престижных Оксфорда и Кембриджа за эту сумму пять лет водил за нос не самый лучший налоговый полицейский России, то, скорее всего, работы лишатся оба Джона. И Скарлетт, и Калаган, а может, и кто повыше.

 Другое дело, если это была квалифицированная подстава, которая дозированно кормила англичан подлинной информацией, о которой Жарко, естест­венно, помалкивает и в которую поверили в МИ-6. Когда внеш­няя контрразведка англичан все-таки раскусила этот трюк, ЦОС ФСБ пришлось сообщить о том, что получены достаточные данные, указывающие, что «в период 2003–2007 гг. сотрудники МИ-6 осуществили вербовку В. Жарко и затем использовали его в качестве агента».

 Из сказанного напрашивается единственный вывод. Время, когда российской внешней и внутренней спецслужбой должен управлять один руководитель, наступило. Он и расставит приоритеты в деятельности указанных подразделений с учетом интересов общенациональной безопасности. Не хочется, а придется. Время такое наступило.

Станислав ЛЕКАРЕВ

Зачем Березовскому организовывать агентурную связь?

 ПОДТВЕРЖДЕНИЙ того, что Березовский является агентом британской разведки, в деле Жарко явно недостаточно. Олигарх добровольно делился с МИ-6 известной ему информацией, но только в тех случаях, когда ему это было выгодно. Да и утверждать с уверенностью, что британская разведка завербовала Жарко при посредничестве Березовского, вряд ли возможно. Березовскому не нужно было вербовать Жарко, который был его источником информации еще в 90-е годы. А у МИ-6 была возможность получать от Жарко без вербовки любую информацию руками Березовского.

 Заявление Жарко о том, что Березовский неоднократно навязчиво вызывал его на встречу с британскими разведчиками в Израиле, также сомнительно. В МИ-6 знают, что телефонные переговоры лондонских клиентов ФСБ фиксируются. Голос Березовского стоит на контроле. Крайне осторожный в своих поступках Б. Березовский никогда бы не допустил, чтобы в его обвинении появилось нежелательное свидетельство его связи с МИ-6.

 

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