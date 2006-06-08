Разведка боем

ВО ВРЕМЯ «феодосийского противостояния» граждан Крыма против американских солдат из НАТО самым загадочным оставалось содержимое контейнеров. Они прибыли на американском военном корабле и бесследно исчезли.

По нашим данным, в контейнерах были упакованы мобильные комплексы технической и электронной разведки. Каждый такой комплекс вмещается в два двадцатитонных морских контейнера.

Президент Ющенко, министр обороны и руководитель Службы безопасности Украины знали о содержимом контейнеров. Но молчали, опасаясь грандиозного скандала. Дело в том, что США предполагают втянуть Киев в НАТО к 2008 г., и уже сейчас завозят в страну разведывательное оборудование.

То, что прибыло в Феодосию, предназначается для полного контроля за всеми действиями Черноморского флота РФ. Еще одна станция слежения за каналами радио- и телефонной связи перекроет «кавказское» направление – Ставропольский и Краснодарские края. Должна появиться станция и неподалеку от Белгорода.

Официальный Киев чрезвычайно обеспокоен возможной оглаской того, что на Украине вовсю идет установка центров технической разведки США и НАТО вблизи российских границ. Большинство собственного населения и соседи будут от этого не в восторге. По нашим сведениям, в этой стране уже начали формироваться ячейки общественного движения «Украина против НАТО!» Оно способно объединить и центристов, и социалистов, и даже националистов.

Между тем, исчезнувшие в Феодосии контейнеры – не последние. Скоро в Крым поступит очередной груз для натовских учений.

Полувоенные операции



В БОЛЬШИНСТВЕ государств мира разведслужбы сочетают элементы шпионской и силовой деятельности. И только в ЦРУ США и еще в израильском МОССАДе ситуация иного рода: разведка подразумевает действия, равные войне. То есть агенты ЦРУ в одиночку или даже большими группами способны проводить силовые операции, эквивалентные военным действиям.

Наш Комитет государст­венной безопасности развивался иначе. «Внешних спецназов» у его Первого главка (Первого главного управления – Службы внешней разведки) никогда не было, за исключением «Вымпела». Знаменитая группа «Альфа» создавалась как антитеррористическое подразделение, но скорее с «милицейской» спецификой – автобусы освобождать.

Вот почему, собственно, мы и проиграли холодную войну: она велась не армиями, а спецслужбами.

Америка является великолепным примером державы, которая давно уже не вступает ни с кем в полномасштабную войну. Но эта страна ежегодно и, возможно, ежедневно осуществляет в мире специальные операции, эффект от которых эквивалентен большой войне. За последние 40 лет Штатами были проведены сотни спец­мероприятий, во время которых уничтожены тысячи человек и десятки неугодных политических деятелей. Такое не сделал ни военно-морской флот США, ни их ВВС. Это делают спецслужбы.

То, что называется сегодня терроризмом, представляет собой вывернутую наизнанку злую гримасу этой политики США. Терроризм – это точно такие же специальные операции, только направленные на гражданские объекты.

В сущности, терроризм – это «антиЦРУ». Если признается факт наличия «тайных войн», которые ведет ЦРУ, то должен признаваться и факт «антивойн», осуществляемых международными террористическими центрами. Спонтанный терроризм в истории человечества известен давно, но организованный терроризм стал возникать после того, как появились спецоперации ЦРУ. Террористам ничего не оставалось делать, как перенять эту практику.



Зондирование оппонентов



СОВРЕМЕННАЯ «разведка боем» – это политические акции, провоцирующие оппонента на ответные меры. В результате происходит невольное раскрытие политических, военных, технологических, психологических, интеллектуальных, моральных и других возможностей противника.

К такого рода акциям в истории политического противоборства СССР и США можно отнести попытку захвата Кубы («Залив Свиней»), перевороты в Чили, Конго, Гранаде. Позднее – массовые выдворения советских разведчиков-дипломатов из Англии, Франции, США, Бельгии, Германии. В более поздний период – это арест Павла Бородина, суд над Слободаном Милошевичем.

Сегодня это Грузия, которой назначили роль «моськи» и наблюдают: что будет делать «слон»? Если стерпит, то эта модель будет распространена и на другие территории бывшего СССР. Можно приводить и другие примеры. Например, действия американских властей на зимней Олимпиаде 2002 г., арест и суд над двумя россиянами в Катаре. Это примеры «разведки боем», которые всем известны.

Одной из первых попыток проведения разведки боем был несанкционированный полет над территорией СССР корейского «Боинга-747», начиненного техникой электронной разведки. Тогда его немедленно сбили, и больше операций воздушной разведки наземных целей над нашей территорией не проводилось.

Затем нечто подобное было сделано руками немцев. Проверялась бдительность наших военных в начале перестройки. Матиас Руст сумел незамеченным пересечь на спортивном самолете советскую границу, пролететь до Москвы и приземлиться на Красной площади. В результате американская и германская разведки получили данные о возможностях преодоления советских сил ПВО вплоть до столицы. Попутно выяснилось, сколько времени понадобится силам столичной госбезопасности для того, чтобы захватить нарушителя. Руст не пытался скрыться и отсидел свой срок, выполнив задание инициаторов этой операции «разведки боем».

Объекты провокации



В СЛУЧАЕ с Павлом Бороди­ным расчет делался на то, чтобы спровоцировать Москву на меры по активной «защите своих». Выбирая объект для зондирования такой реакции, американцы сознательно остановили свой выбор на высокопоставленном российском чиновнике. Хотя знали, что защита официального представителя государства – дело чести мундира любой страны. Значит, нужно было сделать «жерт­ву» неофициальным лицом.

Момент для проведения операции был выбран весьма удачный. Бородин должен был отправиться на инаугурацию президента США фактически в качестве главы российской делегации. Когда незадолго до выезда клерка со служебным паспортом Бородина обратились за визой в консульский отдел посольства США, была пятница. А срок действия дипломатического паспорта исполнительного секретаря Союза России и Беларуси истекал в понедельник. Учитывая этот немаловажный нюанс, сотрудник посольства объявил: как на грех, машинка, ставящая визы в паспорта иностранцев, временно вышла из строя и, принеся массу витиеватых извинений, попросил прийти за визой в понедельник. Расчет был прост – в понедельник выяснится, что действие представительского паспорта Бородина закончилось.

Тогда с учетом срочности визита и отсутствием возможностей его своевременной адекватной замены американцы предложили поставить визу в общегражданский паспорт Бородина, на что было дано роковое согласие. По прибытии в международный нью-йоркский аэропорт обычный гражданин России Бородин был арестован по запросу швейцарской прокуратуры. В рамках расследования дела «Мобитэкс», которое вели швейцарцы, он подозре­вался в растрате 25 млн. долларов.

В результате узник провел несколько месяцев в заключении (тюрьме).

Инициаторам операции модель поведения российской стороны стала понятна.



Жертвы спортивные



СЛЕДУЮЩИМИ жертвами в этом жанре тайных операций оказались наши олимпийские чемпионы Елена Береж­ная и Антон Сихарулидзе. Американцы прекрасно представляли себе, как гордятся в России спортивными достижениями своих граждан. Но сможет ли заступиться за них руководство страны?

Российская реакция по­следовала. После объявления о том, что наши фигуристы не являются единоличными чемпионами в этом виде спорта, глава делегации Тягачев неосмотрительно пообещал покинуть Олимпийские игры вместе с командой. Оста­валось только объявить о проведении альтернативных игр. Опомнившись, сообразили, что спортсменов из соц­стран и третьего мира, которые могли бы поддержать подобную инициативу, нет, как нет и Советского Союза. С этим конфузом пришлось смириться, продемонстрировав при этом и свои желания, и возможности. Сила, формально прикрытая «карманными» спортивными судьями, восторжествовала, что и требовалось доказать инициаторам «разведки боем».



Дезавуирование Адамова



СЛЕДУЮЩИМ объектом, с помощью которого осуществляется зондирование реакции сегодняшнего Кремля, стал бывший министр атомной энергетики Адамов. Поскольку инцидент до конца еще не исчерпан, сейчас трудно говорить о достигнутом от операции эффекте, но он явно не тот, что ожидался. Господина Адамова американцам не сдали. На кону была крупнейшая интрига с элементами шантажа: ядерный министр слишком много знал – в том числе и по иран­ской ядерной программе. Не от этого ли Вашингтон ведет себя относительно сдержанно в диалоге с Тегераном? Позицию России приходится наконец вновь учитывать – власть проявила твердость, и Адамов возвращен домой.



Перехват инициативы



ПОХОЖЕ, время мелких укусов и «молчания ягнят» подходит к концу. Сначала Россия категорически отказалась от участия в военных действиях против Ирака. Сегодня у мирового сообщества вызывает уважение позиция, которую занял МИД нашей страны в вопросе об отношении к Ирану.

Наша головная боль – отношения с близкими нам народами Украины, Грузии и Молдавии. То ли по воле случая, а скорее всего, осознанно, лидеры этих стран согласились сыграть роль наживки на крючке все того же любителя «порыбачить». Конечно, российская контрразведка должна вести свою игру по нейтрализации антироссийского негатива. А почему бы не попробовать те же методы – «разведку боем»?

Или она уже началась?