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У англичан сдали нервы

№ 25(59) от 21.06.2007 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

У англичан сдали нервы

 Российско-британские отношения, охлажденные в связи с делом Литвиненко и требованиями британской стороны выдать ей бизнесмена Андрея Лугового, подверглись очередному испытанию. Новым раздражителем стала публикация во всех британских газетах списка имен лауреатов государственных наград Великобритании, присуждаемых ежегодно к дню рождения королевы Елизаветы II. Похоже, что награждения этого года грозят российско-британским отношениям новым скандалом. Дело в том, что обладателями награды в этом году стали люди, имеющие непосредственное отношение к России. Кавалером шестого по иерархии в британской системе наград ордена Святого Михаила и Святого Георгия «за служение безопасности Соединенного Королевства» стал бывший резидент советской разведки в Великобритании, полковник КГБ Олег Гордиевский

За заслуги против Отечества

 СЛЕДУЕТ полагать, что эта награда безусловно связана с конкретным временем, или, как говорят англичане, «таймингом». Дело в том, что в течение последних семи месяцев Гордиевский принимал самое непосредственное участие в следствии по делу Литвиненко. Он дал сотни интервью, написал десятки статей и принимал участие в работе следственной группы. Консультировал ее по специфике работы советских спецслужб, особенно на территории Великобритании. Видимо, это и явилось одним из важнейших оснований для его награждения.

 Накануне высокую награду получил ближайший друг Гордиевского, начальник британской разведки Джон Скарлетт (см. «АН» №24(58) от 14.06.2007 г.). Они могли оказаться в одном списке. Но нет, все ждали, пока закончится следствие по делу Литвиненко, пока прокуратура вынесет свое решение, пока правительство Великобритании выскажется конкретно по поводу окончания дела. Другими словами, награждение Гордиевского должно говорить о том, что британ­ские власти точно знают, кто стоит за отравлением Александра Литвиненко, и таким образом косвенно и дипломатично дают понять Кремлю, что прекрасно разбираются в ситуации.

 Кроме того, этот жест можно расценивать и как своего рода ответ на уголовное дело, возбужденное ФСБ России по результатам проверки заявления Андрея Лугового, главного подозреваемого британской стороной в отравлении Литвиненко. Как сообщил представитель ФСБ, это дело о разведывательной деятельности спецслужб Великобритании на территории России. Правда, фигуранты этого дела не называются.

 Видимо, в этой же связи можно рассматривать и еще один британский «сюрприз» для Москвы. Им стало награждение лондонского судьи Тимоти Уоркмана, ставшего командором ордена Британской империи. Известный эксперт в области дел об экстрадиции, господин Уоркман приобрел международную известность после того, как в 2003 г. постановил не выдавать России живущих в Лондоне предпринимателя Бориса Березовского и вице-премьера правительства Ичкерии Ахмеда Закаева, экстрадиции которых требовала Генпрокуратура РФ. Высокая награда была вручена Тимоти Уоркману за «особый вклад в поддержание законности и порядка». Тем же орденом, что и Гордиевский, только степенью повыше, награжден нынешний посол Великобритании в Москве Тони Брентон. Теперь он получит право добавить к своему имени титул «сэр».

Престижный британский орден

 ОРДЕН Святого Михаила и Святого Георгия — британский кавалерский орден – был учрежден 28 апреля 1818 г. Георгом, принцем Уэльским (позднее Георг IV). Им награждали «уроженцев Ионических островов и острова Мальта и прочих подобных субъектов Его Величества, могущих управлять конфиденциальными ситуациями в Средиземноморье». Когда Ионические ост­рова стали частью Греции (1864 г.), основание ордена было пересмотрено. Членство стало дароваться тем, кто «занимает высокие и конфиденциальные должности на колониальных владениях Его Величества и в награду за услуги Короне, относящиеся к иностранным делам Империи». Ныне орден используется для чествования лиц, совершивших значительные важные услуги, связанные с Содружеством или иностранными нациями. Орден включает три класса (степени), по убывании старшинства:  Рыцарь или Дама Великого Креста; Рыцарь или Дама Командор; Кавалеры.

 Девиз ордена — Auspicium melioris aevi (с лат. «Предзнаменование лучших времен»). Святые-покровители ордена — Архангел Михаил и Святой Георгий. Один из главнейших символов – св. Михаил разит Сатану.

 Орден занимает шестую позицию по старшинству в британской системе наград после ордена Подвязки, Чертополоха, св. Патрика, Бани и индийской звезды.

Гордиевский – агент датской и британской разведок

 В 1974 г. в Дании при участии датской разведки и сотрудников МИ-6 был завербован офицер внеш­ней разведки КГБ Олег Гордиевский. Он прибыл в копенгагенскую резидентуру КГБ в 1972 году. Начиная с 1974 г. он стал сотрудничать с дат­ской и британской разведками. Однако датчане пришли к выводу, что у них нет достаточных сил и возможностей продолжать работу с Гордиевским и передали его на связь своим английским коллегам. Интересно, что на всем протяжении сотрудничества Гордиевского с западными спецслужбами американцы не знали о факте его измены. Летом 1982 г. Гордиевский прибыл в Лондон для работы в резидентуре КГБ, а в 1984 г. был назначен исполняющим обязанности резидента. Он знал всех агентов советской разведки в Великобритании, всех информаторов и лиц, готовящихся к вербовке. Кроме того, он знал всех офицеров КГБ, работавших под прикрытием не только в посольстве, но и в других городах Великобритании. Как один из руководителей посольства, Гордиевский был осведомлен о политике советского правительст­ва в отношении Великобритании. Кроме того, он обладал информацией о действиях КГБ в Западной Европе и Северной Америке. Все это сделало его для англичан одним из самых ценных источников информации после Пеньковского.

 В 1985 г. ряд обстоятельств дал основания советской внешней контрразведке заподозрить Гордиевского в возможной связи с британскими спецслужбами. Под соответствующей легендой (очередное повышение по службе) он был вызван в Москву. Здесь он оказался под строжайшим наблюдением проверявших органов. Квартира его была поставлена на тотальный слуховой контроль. Велось прослушивание всех помещений. В течение дня специально подготовленные коллеги вели с ним беседы на тщательно подобранные темы. Рассчитывали, что, находясь дома, он проговорится и подтвердит имевшиеся в отношении его подозрения. Однако уверенности в том, что он не привез из Лондона в Москву портативную аппаратуру выявления микрофонов «прослушки», не было. Как бы там ни было, в результате проводившихся с ним в Москве бесед и наличия за ним наружного наблюдения Гордиевский понял, что находится в активной разработке и выезд в Лондон в дальнейшем ему будет закрыт.

 Умело предприняв ряд рискованных дезинформационных мер, Гордиевский сумел «оторваться» от наружного наблюдения и тайно бежать из Москвы в Англию. МИ-6 (см. «АН» №24(58)) блистательно спланировало операцию по его вывозу из Советского Союза, подтвердив этим наличие сил и средств для разработки и организации побегов из страны своих агентов, в том числе и с использованием нелегальных каналов. После этого англичане дали ему оперативную кличку Счастливчик.

 Его сотрудничество с британскими спецслужбами первоначально привело к выдворению 25 советских дипломатов, журналистов и коммерсантов. На этот жест англичан МИД СССР ответил выдворением эквивалентного числа британцев. Вскоре обмен взаимными любезностями по поводу измены Гордиевского довел общее число выдворенных до 31 с каждой стороны.

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