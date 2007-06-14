Шеф британской разведки – Джон Скарлетт, сэр

Британская разведка в наших публикациях упоминается довольно часто и в разных контекстах (см. «АН» №4,5, 6,7, 8,14, 23 за текущий год). В этой связи читатели нашей газеты интересуются: что за человек нынешний глава британской разведки? Кто представляет лицо этой на сегодня старейшей спецслужбы мира и что можно ожидать от этой организации в наши дни?

В УЗКОМ кругу шефа британской разведки традиционно обозначают латинской буквой «С». Этот обычай британской секретной службы сохранился еще с тех пор, когда первым шефом Секретной разведывательной службы стал Мэнсфилд Камминг (приступил к обязанностям в 1909 г.). Он, накладывая свои резолюции зелеными чернилами, подписывался буквой «С» (первая буква его фамилии). Говорят, что все, кто сменял его на этом посту, неизменно придерживались двух этих традиций. Но времена меняются, и личности руководителей британских спецслужб все чаще становятся достоянием гласности. Иногда это случается в результате периодических скандалов, происходящих в коридорах секретных организаций.

Сегодня главой секретной британской разведывательной службы MИ-6 является бывший руководитель ее московской резидентуры Джон Скарлетт. Он работал в России дважды и потому блестяще владеет русским языком. В одном из официальных дипломатических справочников Великобритании значится: «Джон Маклеод Скарлетт (John McLeod Scarlett), выпускник Оксфорда, 1948 года рождения; 1973 Найроби, 1976 Москва, 1984 Париж, 1991 Москва, награжден офицерским орденом за заслуги перед Британской империей». Из соображений конспирации год награждения не указан, но с определенными основаниями можно предположить, что эта награда была получена за операцию английской разведки в Москве по делу британского шпиона – полковника советской разведки О. Гордиевского. Англичане мастерски вывезли его нелегально через государственную границу СССР в Лондон. Можно, конечно, предположить, что награда была присуждена Скарлетту за совокупность операций, которыми он руководил, включая вывоз из СССР архива Ми­трохина (см. «АН» №6(40) от 8 февраля 2007 г.), а также вербовку инженера Синцова и дипломата Обухова.

Почему Скарлетта сделали шефом МИ-6?

В ЛОНДОНЕ на значительные государственные посты назначают лиц по протекции старых, авторитетных и проверенных жизнью друзей, ничем не запятнавших себя на государственной службе. Биография Джона Скарлетта тесно переплетена с биографией предыдущего шефа МИ-6 Ричарда Дирлава, которого Скарлетт в свое время сменил в кенийской, а затем в парижской резидентуре британской разведки.

Африканское сафари

ДЖОН Скарлетт несомненно обладает талантом. В колледже он избирался председателем клуба «особо одаренных мальчиков» и получил право бесплатного обучения в Оксфорде. Курс закончил с отличием, получив степень бакалавра по современной истории. Разведка оценила его способности и приняла в свои ряды сразу же после окончания университета. А уже через два года – в 1973-м – его ожидала первая загранкомандировка – в Кению, традиционную вотчину британских спецслужб. В составе резидентуры МИ-6 в Найроби в тот период кроме будущего шефа британской разведки Роберта Диарлава работали Эндрю Кордери, Роберт Келли, Норман Мак Свин и Энтони Терри. Летом 1973 г. в Кении был введен запрет на охоту на слонов и продажу слоновой кости, но шла активная охота на людей – правительственные чиновники и иностранные туристы становились жертвами террористических актов. В противостоянии с террористами и проявил свои способности начинающий служебную карьеру Скарлетт.

Москва – Париж– Лондон – Москва

СКАРЛЕТТ хорошо проявил себя на африканском континенте и в результате уже через три года – в 1976-м – руководство сочло возможным направить его в СССР, страну с не менее жарким – в контрразведывательном отношении – климатом. Для агентуристов британской резидентуры это была горячая пора. Англичане начали реализацию сведений, полученных от офицера советской разведки Олега Гордиевского, завербованного ими в 1974 году. В январе 1977 г. в Осло была арестована секретарша норвежского МИДа Хаавик, а в июне того же года в США разоблачен советский нелегал Далибар Валоушек, в свою очередь выдавший ФБР другого агента КГБ Хэмблтона. Перед МИ-6 встала насущная необходимость отвлечь внимание советской контрразведки на ложный след, чтобы предотвратить разоблачение Гордиевского. Не исключено, что именно поэтому КГБ дали заглотить «Трианона»-Огородника (официальная история разработки и самоубийства Огородника во время ареста воплощена в фильме «ТАСС уполномочен заявить»).

В 1984 г. Скарлетт вновь пересекается с Ричардом Диарлавом, сменяя его на посту главы резидентуры МИ-6 в Париже – эту должность, тем более в ядерной державе, можно считать ощутимым карьерным достижением. В стране с напряженной оперативной обстановкой пригодился его опыт противостояния с терроризмом и советскими спецслужбами – годом ранее по решению французского президента Миттерана из страны было выслано 47 советских дипломатов. А в 1985 г. более 70 советских дипломатов, журналистов и торговых работников по требованию британских властей покинули Лондон. Разгром лондонской резидентуры КГБ можно было считать «заслугой» ее сотрудника Олега Гордиевского. Именно Скарлетт вел его агентурную разработку и осущест­вил операцию по его вывозу из СССР, куда он был отозван из командировки – подозрения советской контрразведки становились все сильнее. Выйдя из дома на утреннюю пробежку, Гордиевский разместился в багажнике дипломатического автомобиля и был доставлен в нем в Финляндию. В августе 1985 г. он был заочно приговорен к расстрелу. 20 лет спустя, когда газеты стали обсуждать назначение Скарлетта, перебежчик отблагодарил его, назвав «самым талантливым и успешным британским разведчиком нашего времени». «Он любит Россию», – утверждает Гордиевский, рассказывая, что во время проведения явок Скарлетт просил говорить только по-русски и даже назвал русскими именами своих дочерей.

Последний визит в СССР

В 1991 г. Скарлетт настолько осмелел, что снова приехал работать в Москву, на этот раз в качестве резидента. Под его руководством в этот период работали Стюарт Брукс, Керри Бэгшоу, Джастин Смит, Мартин Пентон-Воак, Катрин Хорнер, Эндрю Гиббс, Гай Спиндлер и Кристофер Стил. Некоторые из них уже успели ранее поработать в Москве.

Хотя холодная война закончилась, он продолжал делать свое дело и отличился в переправке на Запад еще одного бесценного сотрудника КГБ — Василия Митрохина. Архивист КГБ раскрыл сотни имен советских разведчиков и запрятал украденные документы на своей даче. Дело облегчило то, что в те бурные дни россиянам было не до какого-то там английского шпиона, когда под стенами домов бушевали антикоммунистические митинги. Кому тогда был нужен какой-то несчастный Митрохин? Он спокойно сел вместе со своей семьей на поезд Москва — Рига, чтобы вкусить прелести западной жизни.

И все-таки Скарлетт попал в западню российской контрразведки. Однажды с ужасом увидел в теленовостях, как его информатор, работавший в военной промышленности, рассказал, как его за 8 тыс. фунтов вербовал английский разведчик, чтобы он сообщил о продаже российского оружия на Ближний Восток. Скарлетта спас дипломатический статус, но ему и его жене, преподававшей в англо-американской школе в Москве, приш­лось убраться из России в считанные часы. Президент Ельцин очень гневался на англичан и говорил, что так, как Скарлетт, приличные господа не поступают. Еще один удар настиг шпиона в аэропорту, где его с женой сфотографировали журналисты. Фотография появилась во всех газетах, и Скарлетт, всегда избегавший публичных встреч, засветился.

Его выдворили из страны в марте 1994 года. Считается, что это был ответный удар российской контрразведки за вербовку МИ-6 Вадима Синцова, арестованного в январе 1994 года. Этот 62-летний заместитель директора по внешнеэкономическим связям АО «Спецмашиностро­ение и металлургия», в прошлом занимавший должность начальника Главного управления Министерства оборонной промышленности СССР, нанес колоссальный ущерб безопасности страны, передав представителям британской разведки закрытые данные о российском оружейном экспорте и тактико-технические характеристики новейших вооружений.

По возвращении в Англию Скарлетт вначале возглавил службу внешней контрразведки МИ-6, а затем в 2001 г. – Объединенный разведывательный комитет – орган, координирующий деятельность спецслужб Соединенного Королевства: МИ-6, МИ-5 (контрразведка), ДИС (военная разведка), ШКПС (Штаб-квартира правительственной связи).

В августе 2004 г. Скарлетт был назначен главой МИ-6. Это вызвало единодушное одобрение в кругах британских спецслужб, где у него сложилась репутация блестящего разведчика с огромным опытом оперативной работы. Говорят, что это человек фантастической работоспособности и незаурядного ума, тонкий и проницательный аналитик, к тому же на практике знающий оперативную работу в разных странах. Именно он занимается реорганизацией работы британской внешней разведки, которая считается одной из лучших в мире, что постоянно ощущают на себе оппоненты.

Станислав ЛЕКАРЕВ

ДОСЬЕ

Немаловажную роль при назначении играют и карьерные данные. Из досье на Скарлетта видно, что его послужной список настолько значителен и богат, что даже у самой придирчивой комиссии не вызывает особых сомнений. Прежде всего это:

1. Навыки успешного противоборства с советской и российской разведкой.

2. Организация взаимодействия и координации усилий англичан и союзников в Африке и Европе.

3. Противодействие международному терроризму.

4. Работа в региональных резидентурах (Москва, Париж, Найроби).

5. Работа в горячих точках.

6. Работа в странах с жестким контрразведывательным климатом.

7. Вербовочная работа на территории СССР.

8. Информационно-аналитические навыки.

С такими явными профессиональными преимуществами конкурентам Скарлетта было весьма трудно поспорить.