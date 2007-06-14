//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Шеф британской разведки – Джон Скарлетт, сэр

№ 24(58) от 14.06.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Шеф британской разведки – Джон Скарлетт, сэр
глава внешней разведки Объединенного Королевства с августа 2004 г. Д. Скарлетт

 Британская разведка в наших публикациях упоминается довольно часто и в разных контекстах (см. «АН» №4,5, 6,7, 8,14, 23 за текущий год). В этой связи читатели нашей газеты интересуются: что за человек нынешний глава британской разведки? Кто представляет лицо этой на сегодня старейшей спецслужбы мира и что можно ожидать от этой организации в наши дни?

 В УЗКОМ кругу шефа британской разведки традиционно обозначают латинской буквой «С». Этот обычай британской секретной службы сохранился еще с тех пор, когда первым шефом Секретной разведывательной службы стал Мэнсфилд Камминг (приступил к обязанностям в 1909 г.). Он, накладывая свои резолюции зелеными чернилами, подписывался буквой «С» (первая буква его фамилии). Говорят, что все, кто сменял его на этом посту, неизменно придерживались двух этих традиций. Но времена меняются, и личности руководителей британских спецслужб все чаще становятся достоянием гласности. Иногда это случается в результате периодических скандалов, происходящих в коридорах секретных организаций.

 Сегодня главой секретной британской разведывательной службы MИ-6 является бывший руководитель ее московской резидентуры Джон Скарлетт. Он работал в России дважды и потому блестяще владеет русским языком. В одном из официальных дипломатических справочников Великобритании значится: «Джон Маклеод Скарлетт (John McLeod Scarlett), выпускник Оксфорда, 1948 года рождения; 1973 Найроби, 1976 Москва, 1984 Париж, 1991 Москва, награжден офицерским орденом за заслуги перед Британской империей». Из соображений конспирации год награждения не указан, но с определенными основаниями можно предположить, что эта награда была получена за операцию английской разведки в Москве по делу британского шпиона – полковника советской разведки О. Гордиевского. Англичане мастерски вывезли его нелегально через государственную границу СССР в Лондон. Можно, конечно, предположить, что награда была присуждена Скарлетту за совокупность операций, которыми он руководил, включая вывоз из СССР архива Ми­трохина (см. «АН» №6(40) от 8 февраля 2007 г.), а также вербовку инженера Синцова и дипломата Обухова.

Почему Скарлетта сделали шефом МИ-6?

 В ЛОНДОНЕ на значительные государственные посты назначают лиц по протекции старых, авторитетных и проверенных жизнью друзей, ничем не запятнавших себя на государственной службе. Биография Джона Скарлетта тесно переплетена с биографией предыдущего шефа МИ-6 Ричарда Дирлава, которого Скарлетт в свое время сменил в кенийской, а затем в парижской резидентуре британской разведки.

Африканское сафари

 ДЖОН Скарлетт несомненно обладает талантом. В колледже он избирался председателем клуба «особо одаренных мальчиков» и получил право бесплатного обучения в Оксфорде. Курс закончил с отличием, получив степень бакалавра по современной истории. Разведка оценила его способности и приняла в свои ряды сразу же после окончания университета. А уже через два года – в 1973-м – его ожидала первая загранкомандировка – в Кению, традиционную вотчину британских спецслужб. В составе резидентуры МИ-6 в Найроби в тот период кроме будущего шефа британской разведки Роберта Диарлава работали Эндрю Кордери, Роберт Келли, Норман Мак Свин и Энтони Терри. Летом 1973 г. в Кении был введен запрет на охоту на слонов и продажу слоновой кости, но шла активная охота на людей – правительственные чиновники и иностранные туристы становились жертвами террористических актов. В противостоянии с террористами и проявил свои способности начинающий служебную карьеру Скарлетт.

Москва – Париж– Лондон – Москва

 СКАРЛЕТТ хорошо проявил себя на африканском континенте и в результате уже через три года – в 1976-м – руководство сочло возможным направить его в СССР, страну с не менее жарким – в контрразведывательном отношении – климатом. Для агентуристов британской резидентуры это была горячая пора. Англичане начали реализацию сведений, полученных от офицера советской разведки Олега Гордиевского, завербованного ими в 1974 году. В январе 1977 г. в Осло была арестована секретарша норвежского МИДа Хаавик, а в июне того же года в США разоблачен советский нелегал Далибар Валоушек, в свою очередь выдавший ФБР другого агента КГБ Хэмблтона. Перед МИ-6 встала насущная необходимость отвлечь внимание советской контрразведки на ложный след, чтобы предотвратить разоблачение Гордиевского. Не исключено, что именно поэтому КГБ дали заглотить «Трианона»-Огородника (официальная история разработки и самоубийства Огородника во время ареста воплощена в фильме «ТАСС уполномочен заявить»).

 В 1984 г. Скарлетт вновь пересекается с Ричардом Диарлавом, сменяя его на посту главы резидентуры МИ-6 в Париже – эту должность, тем более в ядерной державе, можно считать ощутимым карьерным достижением. В стране с напряженной оперативной обстановкой пригодился его опыт противостояния с терроризмом и советскими спецслужбами – годом ранее по решению французского президента Миттерана из страны было выслано 47 советских дипломатов. А в 1985 г. более 70 советских дипломатов, журналистов и торговых работников по требованию британских властей покинули Лондон. Разгром лондонской резидентуры КГБ можно было считать «заслугой» ее сотрудника Олега Гордиевского. Именно Скарлетт вел его агентурную разработку и осущест­вил операцию по его вывозу из СССР, куда он был отозван из командировки – подозрения советской контрразведки становились все сильнее. Выйдя из дома на утреннюю пробежку, Гордиевский разместился в багажнике дипломатического автомобиля и был доставлен в нем в Финляндию. В августе 1985 г. он был заочно приговорен к расстрелу. 20 лет спустя, когда газеты стали обсуждать назначение Скарлетта, перебежчик отблагодарил его, назвав «самым талантливым и успешным британским разведчиком нашего времени». «Он любит Россию», – утверждает Гордиевский, рассказывая, что во время проведения явок Скарлетт просил говорить только по-русски и даже назвал русскими именами своих дочерей.

Последний визит в СССР

 В 1991 г. Скарлетт настолько осмелел, что снова приехал работать в Москву, на этот раз в качестве резидента. Под его руководством в этот период работали Стюарт Брукс, Керри Бэгшоу, Джастин Смит, Мартин Пентон-Воак, Катрин Хорнер, Эндрю Гиббс, Гай Спиндлер и Кристофер Стил. Некоторые из них уже успели ранее поработать в Москве.

 Хотя холодная война закончилась, он продолжал делать свое дело и отличился в переправке на Запад еще одного бесценного сотрудника КГБ — Василия Митрохина. Архивист КГБ раскрыл сотни имен советских разведчиков и запрятал украденные документы на своей даче. Дело облегчило то, что в те бурные дни россиянам было не до какого-то там английского шпиона, когда под стенами домов бушевали антикоммунистические митинги. Кому тогда был нужен какой-то несчастный Митрохин? Он спокойно сел вместе со своей семьей на поезд Москва — Рига, чтобы вкусить прелести западной жизни.

 И все-таки Скарлетт попал в западню российской контрразведки. Однажды с ужасом увидел в теленовостях, как его информатор, работавший в военной промышленности, рассказал, как его за 8 тыс. фунтов вербовал английский разведчик, чтобы он сообщил о продаже российского оружия на Ближний Восток. Скарлетта спас дипломатический статус, но ему и его жене, преподававшей в англо-американской школе в Москве, приш­лось убраться из России в считанные часы. Президент Ельцин очень гневался на англичан и говорил, что так, как Скарлетт, приличные господа не поступают. Еще один удар настиг шпиона в аэропорту, где его с женой сфотографировали журналисты. Фотография появилась во всех газетах, и Скарлетт, всегда избегавший публичных встреч, засветился.

 Его выдворили из страны в марте 1994 года. Считается, что это был ответный удар российской контрразведки за вербовку МИ-6 Вадима Синцова, арестованного в январе 1994 года. Этот 62-летний заместитель директора по внешнеэкономическим связям АО «Спецмашиностро­ение и металлургия», в прошлом занимавший должность начальника Главного управления Министерства оборонной промышленности СССР, нанес колоссальный ущерб безопасности страны, передав представителям британской разведки закрытые данные о российском оружейном экспорте и тактико-технические характеристики новейших вооружений.

 По возвращении в Англию Скарлетт вначале возглавил службу внешней контрразведки МИ-6, а затем в 2001 г. – Объединенный разведывательный комитет – орган, координирующий деятельность спецслужб Соединенного Королевства: МИ-6, МИ-5 (контрразведка), ДИС (военная разведка), ШКПС (Штаб-квартира правительственной связи).

 В августе 2004 г. Скарлетт был назначен главой МИ-6. Это вызвало единодушное одобрение в кругах британских спецслужб, где у него сложилась репутация блестящего разведчика с огромным опытом оперативной работы. Говорят, что это человек фантастической работоспособности и незаурядного ума, тонкий и проницательный аналитик, к тому же на практике знающий оперативную работу в разных странах. Именно он занимается реорганизацией работы британской внешней разведки, которая считается одной из лучших в мире, что постоянно ощущают на себе оппоненты.

Станислав ЛЕКАРЕВ

ДОСЬЕ

 Немаловажную роль при назначении играют и карьерные данные. Из досье на Скарлетта видно, что его послужной список настолько значителен и богат, что даже у самой придирчивой комиссии не вызывает особых сомнений. Прежде всего это:

 

 1. Навыки успешного противоборства с советской и российской разведкой.

 2. Организация взаимодействия и координации усилий англичан и союзников в Африке и Европе.

 3. Противодействие международному терроризму.

 4. Работа в региональных резидентурах (Москва, Париж, Найроби).

 5. Работа в горячих точках.

 6. Работа в странах с жестким контрразведывательным климатом.

 7. Вербовочная работа на территории СССР.

 8. Информационно-аналитические навыки.

 С такими явными профессиональными преимуществами конкурентам Скарлетта было весьма трудно поспорить.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//Политика

США нелепо пояснили свою позицию против Северного потока

США нелепо пояснили свою позицию против Северного потока

Соединенные Штаты назвали проект «Северный поток-2» опасным. Советник Трампа по безопасности Джон Болтон выступил с предостережением. Доводы кажутся в изрядной мере абсурдными.

//В мире

Зеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату

Зеленский пригласил США присоединиться к нормандскому формату

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с советником президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джоном Болтоном предложил США присоединиться к нормандскому формату.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

Итоги Независимости – Украина вымирает

Итоги Независимости – Украина вымирает

//В мире

Поклонская посоветовала Волкеру "хорошенько выспаться" после его заявления о Крыме

Поклонская посоветовала Волкеру "хорошенько выспаться" после его заявления о Крыме

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская посоветовала спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру "хорошенько выспаться" после его резонансного заявления о том, что Россия должна "уйти" из Крыма.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Два человека погибли при обрушении в строящегося здания Новосибирске. СК возбудил уголовное дело

Как минимум два человека погибли под завалами дома в Новосибирске. СКР возбудил уголовное дело в связи с обрушением здания. Рабочих под завалами ищут уже 128 спасателей, в том числе кинологи

//Общество

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

ФАН: В Петербурге обнаружена фабрика фейков Навального

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало расследование о подпольной фабрике политического компромата в Петербурге. Рассказываем главное.

//Общество

Скончалась девочка, пострадавшая из-за несчастного случая в Турции

Скончалась девочка, пострадавшая из-за несчастного случая в Турции

Пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что 12-летняя девочка из России, которую засосало в трубу в бассейне в Турции, скончалась.

//Шоу-бизнес

Валерия в раздельном купальнике и парео зажгла на Дне рождении сына

Валерия в раздельном купальнике и парео зажгла на Дне рождении сына

Известная российская певица Валерия поделилась с поклонниками семейной фотографией со Дня рождения старшего сына Артемия. Знаменитость позирует около бассейна рядом с супругом Иосифом Пригожиным и другими гостями праздничного вечера.

//Новости партнеров

//Общество

В Ульяновске умер легендарный генерал ФСИН Василий Сныцерев

В Ульяновске умер легендарный генерал ФСИН Василий Сныцерев

Генерал-майор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Василий Сныцерев умер в Ульяновске 25 августа на 91 году жизни. Сныцерев известен как один из создателей колонии "Белый лебедь".

//Происшествия

Водитель во время конфликта на МКАД открыл стрельбу по мужчине

Водитель во время конфликта на МКАД открыл стрельбу по мужчине

В среду, 28 августа, в Москве на МКАД около съезда с улицы Липецкая произошёл конфликт между водителями двух автомобилей. Согласно источнику, в ходе перепалки один из мужчин открыл стрельбу.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Пользователи сети расстроились из-за фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной

Пользователи сети расстроились из-за фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной

Пользователи сети расстроились из-за фото актрисы Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной. Ирина Безрукова в День кино, 27 августа, опубликовала в Инстаграм снимок со стильным брюнетом.

//В мире

Глава Пентагона посетит Европу с целью обсудить противодействие "агрессии России"

Глава Пентагона посетит Европу с целью обсудить противодействие "агрессии России"

Министр обороны США Марк Эспер сообщил, что на следующей неделе планирует посетить Европу для обсуждения некоторых вопросов внешней политики Соединённых Штатов и "сдерживания российской агрессии".

//Общество

Стало известно содержание предсмертной переписки убитой челябинским депутатом жены

Стало известно содержание предсмертной переписки убитой челябинским депутатом жены

За несколько минут до смерти убитая челябинским депутатом Азатом Зариповым жена переписывалась со своим другом из Новосибирска. Около шести часов утра Елена Зарипова написала знакомому Антону...

//Происшествия

Отец погибшей в Турции девочки из России поблагодарил всех за поддержку

Отец погибшей в Турции девочки из России поблагодарил всех за поддержку

Отец погибшей в университетской больнице Памуккале 12-летней девочки Алисы Адамовой написал обращение к подписчикам на своей странице в социальной сети. Мужчина прокомментировал смерть дочери и поблагодарил всех за помощь и поддержку.

//Происшествия

Автогонщица разбилась при попытке побить собственный рекорд

Автогонщица разбилась при попытке побить собственный рекорд

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбз погибла при попытке побить собственный рекорд скорости. Автомобиль 36-летней женщины разбился на высохшем озере в пустыне Алворда (штат Орегон).

//Общество

Дело возбуждено по факту гибели девочки при ДТП в районе Кутузовского проспекта

Дело возбуждено по факту гибели девочки при ДТП в районе Кутузовского проспекта

Следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате которого погибла малолетняя девочка в районе дома номер 2 на улице Минская.

//Новости партнеров

//В мире

Латвийская компания airBaltic вновь прикрыла свой промах «оперативными причинами»

Латвийская компания airBaltic вновь прикрыла свой промах «оперативными причинами»

Самолет авиакомпании airBaltic, который летел из Львова в Ригу, по «оперативным причинам» направили в Палангу. Об этом латвийским СМИ рассказал один из пассажиров.

//В мире

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался ехать в Польшу на 80-ю годовщину начала Второй Мировой войны из-за солидарности с российским лидером Владимиром Путиным, которому не отправили приглашение.

//Экономика

Минэкономразвития просчитало, как будет менять курс доллара

Минэкономразвития просчитало, как будет менять курс доллара

Минэкономразвития РФ объявило свой прогноз курса доллара на ближайшие три года. По прогнозу специалистов Минэконоразвития, курс американской валюты не перевалит через отметку в 70 рублей за один доллар.

//Общество

Российские дипломаты помогут семье скончавшейся в Турции девочки

Российские дипломаты помогут семье скончавшейся в Турции девочки

Посольство и Генконсульство РФ в провинции Анталья в Турции помогут организовать репатриацию на родину тела 12-летней девочки-россиянки. 28 августа девочка скончалась в университетской больнице Памуккале.

//Шоу-бизнес

Модель Эмили Ратаковски удивила поклонников "волосатостью"

Модель Эмили Ратаковски удивила поклонников "волосатостью"

Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками серией снимков на морском побережье. На одной из фотографий знаменитость лежит на спине у своего супруга, однако подписчики заметили "излишнюю волосатость на ногах модели".

//Общество

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35. Гендиректор РСК "Миг" Илья Тарасенко на МАКС-2019 сообщил, что в ближайшее время будет заключен контракт между авиастроителями и Минобороны.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным
2

В Дании отказ Трампа назвали оскорблением королеве
3

Жителей некоторых районов Подмосковья предупредили о нашествии змей
4

Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
5

Пользователи сети расстроились из-за фото Ирины Безруковой с красавцем-мужчиной

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры