Умер гений российской контрразведки

В Москве 19 мая на 89-м году жизни скончался легендарный контрразведчик. Ушел из жизни бывший заместитель председателя КГБ СССР и начальник 2-го Главного управления КГБ СССР, участ­ник Великой Отечественной войны, генерал-полковник Григорий Федорович Григоренко. Он создал в структуре советской разведки аппарат внешней контрразведки и на протяжении 13 лет возглавлял внутреннюю контрразведку КГБ.

О ЛЮДЯХ этой профессии не принято распространяться. Об их работе граждане догадываются по публикациям о разоблачениях иностранных шпионов.

В 1970–80-х гг. агенты ЦРУ регулярно проваливались на территории нашей страны. Было принято считать, что это результат коллективной работы. Но коллектив бывает таким, каким его создает лидер. Именно таким руководителем и был Г.Ф. Григоренко, человек интеллигентный, уравновешенный, преданный своему делу и обладающий широким кругозором.

В 1943 г. капитан Г. Григоренко был зачислен в 3-й отдел Главного управления контрразведки СМЕРШ, специализировавшегося на радиоиграх с разведгруппами абвера Канариса и «Цеп­пелином» (специальный орган Главного управления имперской безопасности, осуществлявший диверсионную деятельность в советском тылу) Шелленберга. На счету Г. Гри­го­ренко операции под кодовым названием «Загадка», «Туман» и еще около 180 радиоигр. Их целью являлась дезинформация гитлеровского командования, проникновение в агентурные сети разведывательных органов Германии, выявление и ликвидация их агентуры, получение информации о планируемых противником военных операциях.

После войны Г. Григоренко некоторое время работал в военной контрразведке, а затем становится начальником 14-го отдела ПГУ КГБ (внешняя разведка). В 1962 г. на базе его отдела была создана 2-я Служба ПГУ КГБ (внешняя контрразведка страны), которую он успешно возглавлял с 1962 по 1969 год.

С 1969 по 1983 г. Г.Ф. Григоренко руководит контрразведкой СССР. Он разработал и внедрил систему комплексных взаимосвязанных оперативных мер управления всеми элементами контрразведывательного процесса. Именно благодаря этой системе сегодня говорят о «золотом веке» контрразведки. Тогда под руководст­вом Г. Григоренко разоблачалось по нескольку агентов иностранных разведок в год. Среди пойманных с поличным агентов ЦРУ: второй секретарь МИД А. Огородник (знаменитый фильм «ТАСС уполномочен заявить», где Г.Ф. Григоренко выведен в лице генерала, которого играет М. Глузский); А. Нилов, В. Калинин, сотрудники ГРУ Филатов и Иванов, работник авиационной промышленности Петров, сотрудник КГБ Армении Григорян, сотрудник «Аэрофлота» Каноян, представитель Минхимпрома Московцев, научный сотрудник Бумейстер, работник Внешторгбанка Крючков и многие другие. Под его руководством были захвачены с поличным и выдворены из СССР сотрудники ЦРУ В. Крокетт, М. Пе­терсон, Р. Осборн и ряд других шпионов, работавших в Москве под дипломатическим прикрытием. В последние годы своей работы в КГБ был одним из заместителей Ю. Андропова.

В 1983 г. блестящий генерал-полковник Г. Григоренко, ставший грозой для ЦРУ, был переведен на работу в Министерство общего машиностроения заместителем министра. Кому-то не хотелось, чтобы место Ю. Андропова занял его единственный боевой заместитель.

Ключом к успеху любой спецслужбы является преемственность. Опе­ративный сотрудник только в том случае способен видеть далеко вперед, если он стоит на плечах таких гигантов, как Григорий Федорович Григоренко. Хочется пожелать, чтобы светлая память о нем навсегда сохранилась в сердцах всех его учеников.