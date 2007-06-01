Тайная война идей

В условиях холодной войны идеологическая борьба велась главным образом в форме подрывных пропагандистских акций. Их осуществляли спецслужбы. Если СССР в ходе идеологической конфронтации дейст­вовал главным образом внутри страны с помощью репрессий против инакомыслия, то западные идеологические цент­ры разведки действовали на территории противника, что требовало от исполнителей большей изощренности.

В МАРТЕ 1955 г. Совет национальной безопасности США (директива №64121) предоставил ЦРУ широкие права по проведению тайных операций. Обработка зарубежных аудиторий в целях дискредитации коммунистической системы была поручена Отделению активных мероприятий ЦРУ. Излюбленным методом этого подразделения стало подбрасывание сфабрикованной информации со ссылкой на достоверные источники. Для создания видимой подлинности фальсификаций «утки» распространялись под видом реально существующих правдивых источников.

Расчет делался на создание в странах «русской орбиты» группировок «пятых колонн». Одним из идеологов таких операций являлся Збигнев Бжезинский. Под его руководством при государственном департаменте США был образован «Корпус мира», призванный развернуть пропагандистскую деятельность среди населения развивающихся стран, а также обеспечить сбор, по заданиям ЦРУ, разведывательной информации о Советском Союзе. Позд­нее, уже при Рейгане, был введен в действие «проект «Истина», а затем и «проект «Демократия». Это – комплексные планы, регламентировавшие механизмы приемов психологической войны с СССР. Финансовая и пропагандистская поддержка обеспечивалась США и Великобританией.

Наиболее ярким примером этой деятельности явилась операция «Газета «Правда», проведенная подразделением стратегической пропаганды ЦРУ в период Олимпийских игр в Москве. Первый сигнал в КГБ был получен от сотрудников Московской таможни, внимание которых привлекли иностранные туристы, которые пытались в своем багаже провезти крупную партию газеты «Правда». Казалось бы, что здесь дурного, но когда таможенники ознакомились с содержанием этого «органа ЦК КПСС», они пришли в ужас. По форме весь тираж был до мелочей скопирован с главной советской газеты и, если взглянуть на всем известный логотип заголовка, ничто не вызывало сомнений. Привлекла внимание иллюстрация. На первой полосе рядом с традиционной передовицей красовалась фотография главного идеолога партии Михаила Суслова. Но в отличие от его обычных изображений это была фотография по пояс обнаженного секретаря ЦК с татуировкой Сталина на впалой груди. Перепуганные таким кощунством таможенники тут же переправили весь «конфискат» в 5-е Управление КГБ СССР (идеологическая контрразведка). Позднее копии этого издания ЦРУ были обнаружены у аккредитованных в Москве корреспондентов США. Стало ясно, что предстоит пропагандистская «раскрутка» этого материала.

Для наглядности публикуем результат работы Отделения активных мероприятий ЦРУ. Для сведения сообщаем, что в ноябре 2001 г. в рамках спецслужб разведывательного сообщества США был создан Отдел стратегического влияния. Он использует технологии своих предшественников применительно к современной оперативной обстановке.