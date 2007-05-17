Истребитель маршалов

20 лет назад 19-летний гражданин ФРГ Матиас Руст, издевательски взломав запоры государственной границы СССР, совершил посадку самолета «Цесна-172р скайхок» на главной площади Союза. Страна была в шоке: пилот-любитель, и, как назло, немецкий, с ходу обесславил громадный оборонный арсенал СССР. В одночасье лишились постов министр обороны маршал Сергей Соколов и главком ПВО маршал авиации Александр Колдунов. Со своих должностей вылетели девять генералов и 298 офицеров.

ВСЕ материалы скандального дела засекречены и хранятся в «компетентных органах». Но, если приглядеться, весь полет Руста очень напоминал ком­плексную спецоперацию по оказанию стратегического влияния на международную обстановку.

В начале 1987 г. Михаил Горбачев инициировал сокращение сухопутных войск, тактической авиации и оперативно-тактического ядерного вооружения. В высших военных кругах страны росла серьезная оппозиция генсеку, имевшему дружественные связи с руководством ФРГ. В Бонне очень хотели поддержать «многообещающего» советского руководителя. Выбор судьбы пал на Матиаса Руста, 19-летнего пилота-любителя из города Веделя, что близ Гамбурга.

Его отец Дитер Руст работал дилером «Цесны» в Западной Европе. В середине 1980-х гг. самолеты марки «Цесна» начали терять рынок. Старший Руст, с самого начала зная о намерениях сына, решил соединить политическую акцию с интересами своей корпорации. Идея доказать превосходство самолета «Цесна», совершив сумасшедший по дер­зости полет, была беспроигрышной.

Дранг нах Москау

ПОДГОТОВКА Матиаса проводилась на базе Королевских ВВС Великобритании. После серии тренировочных полетов по приборам и над морем самолет Руста был тщательно переоборудован. Установили дополнительные баки и современное навигационное оборудование. 28 мая в 13 ч 21 мин Руст взлетел с хельсинкского аэродрома «Мальами» с полной заправкой. Конечной целью был объявлен Стокгольм. На связь с диспетчерами вышел через 20 минут («все нормально и гуд-бай»).

Сразу после доклада Руст резко взял курс на СССР и больше на связь не выходил. Когда его самолет исчез с экранов радиолокаторов, к месту последних координат были направлены спасатели береговой охраны. На поверхности моря они обнаружили обширное масляное пятно. Решили, что немец упал в воду. Для поисков финны вызвали водолазов и таким образом ушли от обвинения государства в содействии нарушителю границы.

Дело в том, что с середины 1970-х гг. легкомоторные самолеты были настоящим бичом системы ПВО СССР. Особенно регулярно «теряли ориентировку» нарушители со стороны Финляндии. В действительности под этим прикрытием западные спецслужбы вели изучение возможностей проникновения на сопредельную территорию.

Самолет Руста пересек воздушную границу СССР в 14.20 на высоте 600 м над Финским заливом в районе эстонского города Кохтла-Ярве. Локаторы Таллин­ской дивизии ПВО это зафиксировали. Дежурные ракетные дивизионы были приведены в боевую готовность. Но с 1984 г. действовал приказ, запрещающий открывать огонь по гражданским и спортивным самолетам. На перехват был выслан истребитель, который быстро обнаружил нарушителя. Но и ему не разрешили сбить «Цесну». Более того, летчик сам предлагал пройтись над легким самолетом на форсаже. «Цесна» после этого просто рухнула бы на землю. Но и на этот шаг командиры, памятуя о недавнем скандале с корейским «боингом», не решились.

В 15.00 «Цесна» была уже в районе Пскова, где шли учебные полеты одного из полков ВВС. Прикрываясь находящимися в воздухе самолетами, Руст к 16.00 вышел к озеру Селигер, где за день до этого произошло столкновение истребителя «МиГ-25» и бомбардировщика «Ту-22М». Над этим районом шла поисково-спасательная операция с участием нескольких вертолетов. И здесь было чем прикрыться. К тому же одновременно с появлением Руста над озером Селигер радары зарегистрировали в районе Осташкова сразу шесть неопознанных целей. Дежурная смена идентифицировала их как метеообразования.

В 17.40 его самолет вошел в зону действия радаров Московского аэроузла. Зафиксировав нарушение правил полета, администрация международного аэропорта временно прекратила прием и отправку пассажирских лайнеров. А Руст взял курс на Кремль.

В 18 ч 40 мин постовой Косоруков доложил дежурному отдела 9-го управления КГБ, что над Красной площадью летает самолет. Когда дежурному по отделу охраны Красной площади майору Токареву по­звонили и спросили: «Кто там у тебя летает?», тот ответил: «Да это съемки идут». Действительно, в этот день над площадью кружился вертолет, производящий согласованные фотосъемки.

Посадке «Цесны» помешала толпа на площади. При втором заходе Руст развернулся над гостиницей «Россия» и начал снижение над улицей Большая Ордынка, выходящей к Большому Москворецкому мосту. Приземлившись на нем и заглушив двигатель, Руст доехал накатом до ­собора Василия Бла­женного. Множе­ст­во фотоаппаратов и видеокамер туристов зафиксировали момент, когда Руст вылез из кабины и тут же стал… раздавать автографы. Сотрудники МВД и КГБ появились гораздо позд­нее и, с трудом пробившись сквозь толпу, взяли Руста под руки. Наручники не использовались, их просто не было.

Дилетант или профессионал?

ВО ВРЕМЯ пролета над Фин­ским заливом Руст снизился до высоты 50 м и сбросил канистры с маслом. Это был трюк профессионала, на который якобы клюнула финская береговая охрана. Техническая экспертиза, проводившаяся позднее, показала, что подделать такое пятно на море с помощью канистр невозможно. Вопрос, откуда взялось в тот день масляное пятно в Финском заливе, так и остался открытым.

Удивительно и то, что любитель уверенно провел самолет по маршруту, который лежал на стыках зон ПВО и фактически полностью повторял полетные задания крылатых ракет НАТО, нацеленных на Москву.

В день полета Руста на Селигере оказалась группа его земляков-туристов из ФРГ. Они вполне могли запустить несколько шаров-зондов, забивающих экраны радаров такими же «картинками», что и метеообразования.

Была ли посадка на территории СССР?

СРЕДНЯЯ скорость полета Руста с учетом сильного попутного ветра составляла 140 км/час. Если учесть, что, готовясь к полету, Руст значительно облегчил самолет, сняв часть оборудования, он должен был появиться в Моск­ве на два часа раньше фактического прилета. Из Хельсинки Руст вылетел в зеленой рубашке и джинсах, в Москве же он вылез из самолета уже в красном комбинезоне. Переодеться в тесной кабинке за штурвалом крошечного самолета сложнее, чем за рулем движущегося автомобиля. Находясь над территорией СССР, Руст пропал на час с радаров ПВО. Что он успел натворить? Высадил нелегала, заложил тайник или выполнил другое задание?

Кто отворил Русту калитку в Кремль?

ЗА ВРЕМЯ полета над территорией СССР Русту сопутствовала цепь необъяснимых «случайностей», вплоть до временного отключения автоматизированной системы управления ПВО Москвы якобы «для проведения внеплановых профилактических работ» и 20‑минутного прекращения работы Шереметьево - как раз на время пролета и посадки Руста.

Ни до, ни после описанных событий подобные «авралы» в штабах ПВО не практиковались.

Судебный процесс

4 СЕНТЯБРЯ 1987 г. немецкий летчик-любитель Матиас Руст был приговорен к 4 годам лагерей за нарушение воздушной границы. Судебный процесс велся при строгом соблюдении всех правил обеспечения закрытости. Каждый день менялись пропуска. Списки на аккредитацию журналистов подавались за полмесяца. Из ЦК цыкнули: ни строчки до вынесения приговора! Опять же - почему? В зале суда «отчаянный хулиган» Матиас усердно изображал раскаяние. А его родители с трудом сдерживали радость. Чек по контракту получен, да и спрос на «Цесну» резко увеличился. А более чем мягкий приговор вскоре сменился помилованием.

Ставший знаменитым самолетик Руста купил на аукционе богатый японский коллекционер. Он заплатил чуть ли не в десять раз больше реальной стоимости этого исторического аэро­плана и держит теперь самолет в ангаре, надеясь, что со временем его стоимость вырастет.

Чистка рядов

ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ Михаила Горбачева на заседании Политбюро ЦК 29 мая 1987 г.: «Произошло событие, которое по своим политическим последствиям превосходит все то, что было в прошлом… Речь идет об утере веры народа в нашу армию, в то, ради чего он пошел на многие жертвы. Нанесен удар по политическому руководству страны, его авторитету». Скандал с полетом Руста был использован Горбачевым, чтобы заменить старое военное руководст­во, недовольное его политикой. 30 мая Главнокомандующий войсками ПВО Александр Колдунов въехал на «Чайке» в Кремль, а вышел дважды Герой Советского Союза сгорбленный, с палочкой, на своих старых, натруженных на войне ногах пешочком через те же ворота. В этот же день был снят со своей должности министр обороны маршал Соколов. Рулить Министерством обороны назначили недавнего командующего Дальневосточным военным округом Дмитрия Тимофеевича Язова. Того самого, который спустя четыре года стал членом ГКЧП и активно участвовал в заговоре по смещению своего благодетеля - Михаила Горбачева.