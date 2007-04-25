Властелин кривых зеркал

История лжи и дезинформации как средства необходимого воздействия началась с того момента, когда в саду Эдема лживый Змей-­искуситель оказал воздействие на Еву. С тех пор ложь как средство достижения цели стала незаменима, особенно в условиях конфронтации. Боярин Захарий Тютчев, возглавлявший в 1380 г. посольство Великого князя Дмитрия Донского в Золотой Орде, дезинформировал Мамая о силах русских войск. Он же добыл ценную информацию о намерении Мамая объединить свои войска с полками литовского князя Ягайло и рязанского князя. Врагов удалось разбить поодиночке.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫМ мастером «черного пиара» был министр пропаганды Третьего рейха Геббельс. Его система пропаганды позволила Германии на первых порах успешно воевать со всем миром.

Мало кто знает, что задатки незаурядного пропагандиста и дезинформатора проявились у Йозефа Геббельса еще в раннем детстве. Одноклассник Йозефа Геббельса Николас Рейзман в 70-­е гг. прошлого века рассказывал автору этой статьи про своего школьного товарища. Это был невзрачный коротконогий мальчик с врожденной косолапостью, что не позволяло ему заниматься спортом и стать военным. Жестокие одноклассники за колченогость дразнили Йозефа «тойфелем» - чертом, намекая на хромоту Мефистофеля.

Геббельс имел в классе репутацию злопамятного, хитрого и коварного интригана, который всегда точно просчитывал выгоду и возможный ущерб от своих поступков. Рейзман рассказывал, что одну из первых успешных операций Йозеф провел в школьном возрасте, когда безнадежно влюбился в первую красавицу Магду. Та была увлечена лидером класса атлетом Клаусом и пользовалась взаимностью. Тогда сжигаемый ревностью Йозеф запустил слух о том, что ученик соседнего класса красавец Курт хвастался однажды в кругу друзей, что склонил Магду раздеться при нем. Начались «разборки», в ходе которых все отрицали упреки в свой адрес. В результате, оскорбленные в лучших чувствах влюбленные расстались навсегда.

Геббельс понял, что злословие даже без доказательств оставляет почти вечные следы, а клевета - опасное оружие. Позднее, изучая физиологию слухов, Геббельс пришел к выводу, что любому ложному слуху, которому свойственно быстро глохнуть, нужен резонатор громкого имени источника.

Всякий, кто однажды провозгласил насилие своим методом, неумолимо должен избрать ложь своим принципом. Поэтому для ведения пропаганды Геббельсом был создан специальный аппарат из 2450 агентов влияния. Как знаток романтической поэзии, Геббельс давал пропагандистским операциям поэтизированные кодовые обозначения: «Хрустальная ночь» (массовые еврейские погромы магазинов), «Красный петух» (поджоги синагог и кладбищенских молелен). В дезинформацию Геббельса перед войной верили даже в руководящих германских кругах. А там действовала агентура противника. В результате этого Сталин до последнего момента не верил Зорге и «Красной капелле».

В конце мая 1941 г. в своем дневнике Геббельс писал: «Мы усердно распускаем по всему свету слухи о высадке в Англии… в отношении России нам удалось организовать великолепную дезинформацию. Из-за сплошных «уток» за границей уже больше не знают, что ложно, а что верно. Так оно и должно быть». Еще через две недели Геббельс констатирует: «…Огромная сенсация налицо. Английские радиостанции уже заявляют, что сосредоточение наших войск против России - блеф, которым мы прикрываем свои приготовления к высадке (в Англии). Такова и была цель задумки».

Несмотря на поражение Германии, опыт ее главного пропагандиста старательно осваивали бывшие союзники. В декабре 1947 г. в ЦРУ была создана группа специальных процедур (черная пропаганда и дезинформация, направленная на дискредитацию коммунистической системы). Позднее Президиум ЦК КПСС распорядился создать в рамках КГБ аналогичную службу дезинформации противника, которая в августе 1955 г. провела операцию «Хоровод». Цель ее - стратегическая дезинформация США в области ракетно-­космических технологий. Во время авиационного парада над Красной площадью звено за звеном прошла целая армада советских тяжелых бомбардировщиков нового типа. Сложилось твердое убеждение о наличии у СССР значительного количества самолетов этого класса. На самом же деле по кругу летала одна и та же эскадрилья, через каждые три минуты вновь и вновь появляясь над ­головами ошеломленных иностранцев. Создалась видимость о намерении СССР увеличить мощь своих наступательных сил за счет производства тяжелых бомбардировщиков. На самом же деле ставка была сделана на межконтинентальные баллистические ракеты.

Кроме внешней пропаганды с использованием «дезы» в КГБ вели постоянную массированную дезинформацию собственного общества. Все помнят «лапшу» о том, что к Москве стягиваются десантные войска для уборки картош­ки. Бездоказательно сообщалось об агентах влияния иностранных разведок в правительстве, о том, что «иностранные спецслужбы оказывают советским криминальным авторитетам содействие в налаживании связей с международными преступными организациями, а также помогают выдвинуть на командные посты вожаков преступных сообществ». Сегодня сбыт «лапши» затруднен. Слишком много людей владеет достоверной информацией. Кстати, в США специальным указом президента запрещено влиять на общественное мнение или государственную политику США в ходе секретной деятельности.

Нужно признать, что Геббельс научил политиков манипулировать общественным мнением. С этой точки зрения, идеи его живут и побеждают… 3 мая на канале РЕН ТВ будет показана передача с участием автора этого материала. В ней будет подробно проанализирована роль этой ключевой фигуры не только Третьего рейха, но и всего XX века.