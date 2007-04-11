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Бывший сотрудник КГБ по кличке «Фэрвелл» передал французской разведке около 4 тысяч секретных документов

Подполковник КГБ Ветров подорвал экономику СССР

№ 15(49) от 12.04.2007 [«Аргументы Недели », Станислав Лекарев ]

Бывший сотрудник КГБ по кличке «Фэрвелл» передал французской разведке около 4 тысяч секретных документов

 Многие считают, что самыми страшными «оборотнями» в советской разведке были офицер ГРУ Олег Пеньковский и полковник КГБ Олег Гордиевский. На самом деле ничуть не меньший ущерб СССР нанес агент «Фэрвелл», который с 1981 по 1982 г. передал французской контрразведке 4 тыс. сверхсекретных документов. Их анализ позволил западным спецслужбам разоблачить 70 граждан западных государств, сотрудничавших с КГБ в 15 странах, и идентифицировать 450 сотрудников советской разведки, занимавшихся сбором научно-технической информации.

«СУПЕРШПИОН» подполковник КГБ Владимир Ветров родился в Москве в 1932 году. Родители работали на заводе. Жили бедно. Окончив школу, Ветров поступил в Бауманское училище. Получив диплом, два года проработал инженером на Московском заводе счетно­-аналитических машин. Женился. В 1959 г. на молодого специалиста положили глаз кадровики КГБ. 9 июля 1959 г. на стол начальника УКГБ Московской обл. генерал-майора М.П. Светличного легло заявление: «Прошу направить меня на учебу в школу Комитета госбезопасности. Оказанное мне доверие оправдаю с честью. Инженер завода САМ В. Ветров».

 После окончания развед­школы №101 лейтенант Ветров в 1962 г. был направлен на работу в Управление «Т». Это подразделение было создано по указанию Андропова для промышленного шпионажа. Советский Союз заметно отставал от Запада в области технологий, его экономика трещала по швам. На ликвидацию отставания бросили лучшие силы советских разведчиков. С их помощью с 1979 г. по 1981 г. были улучшены 5 тыс. единиц советского вооружения. Внедряя западные технологии, ВПК получил экономический эффект в размере более 1 млрд. долларов. Самолеты-радары ВВС СССР имели элементы американского аналога «Авакс», бомбардировщики «Блэкджек» - американских «BI-­B», транспортный самолет «АН-­72» - «Боинга УС­-14» и так далее. Короче, за счет управления «Т» кормился весь КГБ.

Ветров во Франции

 В 1965 Г. ВЕТРОВА командировали во Францию под прикрытием старшего инженера ВО «Машприборинторг». Французская контрразведка была уверена, что это прикрытие КГБ, и с первых дней взяла Ветрова «под колпак». Обложили агентами из числа официальных связей. Задача №1, как водится, - вербовка иностранца, а если «не срастется», скомпрометировать и выдворить из страны. В случае с Ветровым все было банально. Деловой партнер советского торгпредства, коммерческий директор компании «Томсон-ЦСФ» Жак Прево (агент французской контрразведки) создал ситуацию, в ходе которой советский инженер, изрядно напившись, попал в аварию и разбил служебную машину. Испугавшись наказания, Ветров уговорил Прево помочь с ремонтом машины и сохранить это дело в тайне от посольства. К просьбе подключилась французская контрразведка. Не на безвозмездной основе, естест­венно. Ветров согласился сотрудничать именно с контрразведкой, поскольку не без оснований полагал, что в разведку французов могут быть внедрены агенты КГБ, ГРУ.

 Поработать с Ветровом «по­плотнее» французам не удалось: у того в 1970 г. кончилась командировка. При прощании договорились, что работать с ним будут только на территории треть­их стран. Осуществление экстренной связи в Москве французы поручили Жаку Прево, отрядив ему в помощь французских коммерсантов, посещающих Москву.

Краткий визит Ветрова в Канаду

 ПОСЛЕ недолгой работы в Центре Ветров в 1974 г. был командирован в Канаду. Французы поделились с канадскими коллегами своими видами на Ветрова. Последние в работе с Ветровым проявили осторожность. Причина была в том, что Ветров, пристрастившись к спиртному еще в Москве, и в Канаде продолжал закладывать за воротник. Через год его досрочно отозвали в Центр с выговором по партийной линии («за злоупотребление спиртными напитками и нарушение норм поведения за рубежом»).

 КГБ - организация серьезная. Любое отклонение от норм здесь не прощается, но опытными кадрами не разбрасываются. Через пару лет с Ветрова сняли партвзыскание, но от оперативной работы отвели, не повышали в должности, не присваивали полковничьего звания, посадили на аналитику обслуживать Министерство авиапромышленности. Ни перспектив, ни денег.

Ветров шпионит в Москве

 ВЕТРОВ привык жить на широкую ногу. К тому же появились непредвиденные расходы на внебрачную связь. Деньги были нужны. А где их взять? Жизнь проходит, перемен к лучшему нет, и надо что-то делать. Тогда Ветров вспомнил о французах.

 Весной 1981 г. на выставке в московском «Экспоцентре» он установил контакт с представителем французской фирмы Александром де Поль и попросил передать записку общему знакомому Жаку Прево. Послание было незамедлительно доставлено по адресу: в дом №11 по улице Соссэ в Париже, где размещалась французская контрразведка. В письме Ветров сообщил о подразделении КГБ, в котором он проходит службу, и предложил возобновить отношения. Условия и места встреч, как и большое количество отснятых на пленку копий материалов чрезвычайной важности, Ветров подготовил заранее.

О том, как закончился французский роман советского разведчика Ветрова, мы расскажем в следующем номере.

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